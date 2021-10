Premiera procesorów Intel Alder Lake zbliża się coraz większymi krokami, ale zainteresowani zakupem jeszcze muszą uzbroić się w cierpliwość… no chyba, że zdecydują się na zakup testowego modelu z czarnego rynku.

Procesory Alder Lake (Core 12. gen) mają przynieść znaczną poprawę wydajności i efektywności energetycznej, ale też nowe funkcje – m.in. obsługę pamięci DDR5 RAM i wsparcie dla PCI-Express 5.0. Według najnowszych, nieoficjalnych informacji, pierwsze modele mają zadebiutować 4 listopada, czyli za trochę ponad miesiąc. Wtedy też sprzęt powinien pojawić się na sklepowych półkach.

Wiemy jednak, że w sieci kwitnie handel próbkami inżynieryjnymi procesorów. To specjalne, przedprodukcyjne wersje układów, które mogą oferować gorszą specyfikację i/lub nie oferować niektórych funkcji (na ogół są one dostarczane producentom płyt głównych, producentom OEM czy integratorom systemów w celu przygotowania sprzętu do premiery).

Nowe procesory Intela dostępne na czarnym rynku

Na na jednej z chińskich platform sprzedażowych pojawiło się kilka ofert sprzedaży modelu Core i9-12900K w wersji ES2 (próbka inżynieryjna drugiej generacji).

Sprzedawcy potwierdzają wcześniej ujawnioną specyfikację. Układ oferuje 16 rdzeni/24 wątki (8 rdzeni/16 wątków P-Core i 8 rdzeni/8 wątków E-Core) i 30 MB pamięci podręcznej L3. Procesor pracuje z taktowaniem 4 – 5 GHz, ale podobno może być podkręcony (jak to modele z dopiskiem K, który oznacza odblokowany mnożnik). Do obsługi procesora konieczna jest płyta główna z gniazdem LGA 1700.

Core i9-12900K w wersji ES2 w Chinach kosztuje około 4000 – 4500 juanów, co odpowiada około 2500 – 2800 złotym. Warto jednak zaznaczyć, że sprzedawcy (póki co) nie oferują nowych płyt głównych, więc zakup takiego procesora raczej nie ma większego sensu.

W jakich pudełkach będą sprzedawane nowe procesory Intela?

Jeżeli jesteście zainteresowani modelami Intel Alder Lake, ale wolicie poczekać na oficjalną premierę, mamy dla Was coś jeszcze – zdjęcia pudełek w jakich będą sprzedawane procesory. Wiemy, że wolelibyście wyniki wydajności, ale na te musicie jeszcze poczekać.

Jako pierwsze na rynku mają zadebiutować wersje z odblokowanym mnożnikiem. Topowy Core i9-12900K będzie sprzedawany w specjalnym opakowaniu. Pozostałe modele: Core i9-12900KF, Core i7-12700K/KF i Core i5-12600K/KF będą dostępne w zwykłych pudełkach.

Źródło: Twitter @ 结城安穗-YuuKi_AnS, Twitter @ 포시포시, Taobao, VideoCardz