Jeśli liczyliście na szybkie zażegnanie kryzysu na rynku półprzewodników, to nie mamy dla was dobrych informacji - jeden pracowników Intela zdradził niepokojące prognozy dotyczące dostaw sprzętu.

Od pewnego czasu obserwujemy problemy z dostawami półprzewodników, które wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania branży technologicznej, ale też opóźnień w produkcji, transporcie i łańcuchach dostaw. Niestety, kryzys może potrwać dłużej niż podejrzewaliśmy.

Do kiedy potrwa kryzys na rynku półprzewodników?

Maurits Tichelman, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w firmie Intel w regionie EMEA, udzielił wywiadu dla holenderskiej redakcji Hardware Info. Wśród poruszonych kwestii oczywiście pojawił się temat kryzysu na rynku półprzewodników.

Intel stoi przed wyzwaniami w łańcuchu dostaw. Mamy głównie problemy z niedoborem laminatu. Oznacza to, że naszych układów nie da się zamontować. W fabrykach mamy krzem, którego nie da się zamienić w finalny produkt.

Jeśli spojrzeć między innymi na ogromny popyt na rynku konsumenckim, od zeszłego roku nie lada wyzwaniem jest utrzymanie łańcucha dostaw. Współpracowaliśmy ze wszystkimi rządami w większości krajów i znaleźliśmy się na liście priorytetów. Dzięki temu mogliśmy dostarczyć nasze produkty klientom, ale także otrzymywać składniki do naszej produkcji.

[...]

Spodziewamy się, że w 2022 roku nadal będziemy pracować nad znalezieniem równowagi z dostawami elementów dla niektórych produktów. Tak więc nawet w 2022 roku dostępność niektórych produktów nie będzie optymalna. W 2023 roku będziemy to nadrabiać i braki się zakończą.

Co tu dużo mówić, prognozy Tichelmana nie są zbyt optymistyczne. Co prawda Intel pracuje poprawą dostaw komponentów do produkcji, ale w niektórych przypadkach problemy z dostępnością mogą przeciągnąć się do 2023 roku.

Warto dodać, że Intel już teraz pracuje nad zwiększeniem swoich mocy produkcyjnych i planuje budowę nowych fabryk półprzewodników (jedna z nich ma powstać w Europie).

Źródło: Hardware Info