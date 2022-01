Intel przygotowuje nowy, najwydajniejszy procesor do gier, ale na jego premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Wygląda jednak na to, ze niektórzy już teraz mają dostęp do jednostki.

Core i9-12900KS – najwydajniejszy procesor do gier

Mowa o modelu Core i9-12900KS, o którym mówiło się jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Układ oficjalnie został zapowiedziany podczas targów CES 2022.

Fragment z prezentacją procesora zaczyna się w 4:45.

Właściwie mamy do czynienia z podkręconym modelem Core i9-12900K, który ma zaoferować jeszcze lepsze osiągi. Wydajniejsze rdzenie P-Core w przy obciążeniu jednowątkowym przyspieszają do 5,5 GHz, a przy obciążeniu wielowątkowym mają osiągać 5,2 GHz. Producent pozostawił odblokowany mnożnik, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by je dodatkowo podkręcić.

Model Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900KS Generacja Alder Lake-S Alder Lake-S Alder Lake-S Rdzenie/wątki

(P-Core + E-Core) 16/24

(8/16 + 8/8) 16/24

(8/16 + 8/8) 16/24

(8/16 + 8/8) Taktowanie rdzeni P 2,4/5,1 GHz 3,2/5,2 GHz ???/5,5 GHz Taktowanie rdzeni E 1,8/3,8 GHz 2,4/3,9 GHz ? Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800 Pamięć L3 30 MB 30 MB 30 MB Grafika UHD 770 UHD 770 UHD 770 TDP 125 W 125 W 125 W

Dzięki zwiększonemu taktowaniu, model KS ma być najwydajniejszym procesorem do gier (mówi się, że pod tym względem ma on konkurować z modelem AMD Ryzen 7 5800X3D). Czy tak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się po premierze.

Producent zapowiedział, że wysyłki procesora do partnerów OEM (firm produkujących gotowe zestawy komputerowe) ruszą pod koniec tego kwartału. Nie wiadomo czy procesor trafi do tradycyjnej sprzedaży (a jeżeli tak to ile będzie kosztować).

Testy wydajności Core i9-12900KS

Wygląda jednak na to, że niektórzy już teraz mają dostęp do modelu Core i9-12900KS. W chińskim serwisie Taobao pojawiła się oferta sprzedaży procesora ze screenem zdradzającym wydajność jednostki (dodatkowo podkręconej do 5,4 GHz na wszystkich rdzeniach).

W benchmarku Cinebench R23 procesor ma osiągać 29 519 punktów, więc o jakieś 7-8% więcej niż zwykły model (Core i9-12900K w naszym teście uzyskał 27 376 punktów). Można oczekiwać, że w grach różnica ta będzie mniejsza.

Jeśli chcielibyście kupić procesor przed premierą, to problemem może okazać się zaporowa cena. 12900KS został wyceniony na 29 999 juanów, co zgodnie z aktualnym kursem walut odpowiada około 19 350 złotym (!).

Źródło: Intel, Taobao