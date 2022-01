Nowe procesory Intel spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem użytkowników, szczególnie teraz, gdy odkryto sposób na podkręcania zablokowanych modeli. Problem w tym, że producent raczej nieprzychylnie patrzy na takie działanie.

Tajny sposób na podkręcanie procesorów Intel

Intel od dłuższego czasu pozwala tylko na podkręcanie procesorów odblokowanym mnożnikiem (z dopiskiem K np. Core i9-12900K i Core i5-12600K). Takie jednostki można dodatkowo przyspieszyć, jednak są one oferowane w wyższych cenach.

W przypadku najnowszych modeli z 12. generacji odkryto nowy sposób na overclocking. Chodzi o możliwość zmiany taktowania przez magistralę BCLK, które otwiera furtkę do przyspieszania modeli także z zablokowanym mnożnikiem (a więc teoretycznie nieprzeznaczonych do podkręcania).

Sprawa jest o tyle interesująca, że sposób działa też na słabsze i tańsze jednostki – według pierwszych testów, można tutaj uzyskać wzrost wydajności na poziomie kilkunastu lub kilkudziesięciu procent, co na pewno zachęci potencjalnych klientów do wyboru takiego sprzętu (a przy okazji zniechęci do wyboru droższych, odblokowanych jednostek).

Procesor Core i5-12400 można podkręcić przeszło o 30%

Intel ostrzega przed podkręcaniem zablokowanych procesorów

Wygląda na to, że producent nie jest zadowolony z odkrytego sposobu i ostrzega przed takim podkręcaniem procesorów. W oświadczeniu dla serwisu Tom’s Hardware czytamy:

Procesory Intel Core 12. generacji nie-K nie zostały zaprojektowane do podkręcania. Firma Intel nie gwarantuje działania procesorów przy parametrach wykraczających poza ich specyfikację. Zmiana częstotliwości zegara lub napięcia może spowodować uszkodzenie lub skrócić żywotność procesora i innych komponentów komputera oraz zmniejszyć stabilność i wydajność systemu.

Oświadczenie producenta oczywiście mówi prawdę, ale w zasadzie to samo można powiedzieć o modeli z odblokowanym mnożnikiem (tutaj producent też nie gwarantuje działania przy parametrach wykraczających poza specyfikację, a nieumiejętne podkręcanie może niekorzystanie wpłynąć na stabilność i wydajność systemu).

Co z tego wyniknie? Nie wiadomo. Spekuluje się, że Intel może przeciwstawić się praktykom producentów płyt głównych i wydać nowe mikrokody, które zablokują podkręcanie „niepodkręcalnych” procesorów. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.

PS. dla odmiany, AMD pozwala na podkręcanie wszystkich swoich procesorów (i to nawet na tanich płytach głównych).

Źródło: Tom’s Hardware, foto: Intel