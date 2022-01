Nowe generacje procesorów wprowadzają usprawnienia, które zwiększają wydajność i funkcjonalność sprzętu. Okazuje się, że w przypadku najnowszych modeli Intel sprawa wygląda trochę inaczej, bo producent zrezygnował z ważnej funkcji odpowiedzialnej za obsługę płyt Blu-ray.

Na początku warto wyjaśnić, że odtwarzanie płyt Blu-ray UHD (w odróżnieniu od zwykłych Blu-ray) nie jest taką prostą sprawą, bo stowarzyszenie Blu-ray Disc Association wprowadziło szereg restrykcji wymaganych do obsługi dysków z zabezpieczeniami DRM – chodzi m.in. o interfejs HDMI 2.0 z systemem ochrony HDCP 2.2 i AACS 2.0. Dodatkowo konieczne jest również rozszerzenie Intel SGX (Software Guard Extensions), które odpowiada za izolację danych i kodu aplikacji w pamięci RAM.

Procesory Intel Core 11. i 12. generacji bez obsługi płyt Blu-ray UHD

Rozszerzenie Intel SGX pojawiło się z 6. generacją procesorów Intel i do tej pory nie było problemów z odtwarzaniem filmów Blu-ray na PC-tach. Sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu 11. i 12. generacji procesorów (Tiger Lake, Rocket Lake i Alder Lake), gdzie producent zdecydował usunąć ową funkcję.



Najnowsze generacje procesorów Intel już nie obsługują technologii SGX

Producent nie ujawnił dlaczego wycofał obsługę SGX w swoich najnowszych procesorach. Można jednak podejrzewać, że chodzi o luki w zabezpieczeniach rozszerzenia, które wpływały na bezpieczeństwo sprzętu.

Efekt jest taki, że użytkownicy komputerów opartych o najnowsze procesory Intel nie mogą odtwarzać filmów na Blu-ray UHD. I jasne, w dobie cyfrowej dystrybucji treści, pewnie jest to problem, który dotyczy marginalnej liczby użytkowników. Mimo wszystko pewien niesmak pozostaje. Szczególnie, że najnowsza generacja procesorów oferuje ogromny przyrost wydajności i wspiera nowe interfejsy, co na pewno zachęca do „przesiadki”.

Firma CyberLink, która zajmuje się oprogramowaniem do odtwarzania wideo, rekomenduje tutaj korzystanie z komputerów z procesorami 7., 8., 9. lub 10. generacji (modele 6. generacji nie wspierają HDCP 2.2). Układy AMD w ogóle nie wspierają odtwarzania BD UHD. Mało tego! Producent zaleca, by… nie aktualizować oprogramowania komputerów, bo Intel może wpaść na „genialny” pomysł usunięcia rozszerzeń za pomocą mikrokodu (co już zdarzało się w historii).

Źródło: Heise, CyberLink