Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Core 13. generacji Raptor Lake. Niektórzy jednak już teraz mają dostęp do jednostek – w sieci pojawiły się screeny ze specyfikacją jednego z topowych modeli.

Procesory Intel Raptor Lake zastąpią obecne modele Alder Lake. Nadal będziemy mieli do czynienia z hybrydową konstrukcją, łączącą dwa typy rdzeni, ale producent chwalił się znaczną poprawą wydajności.

Co ważne, układy będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi LGA 1700.

Intel Core i9-13900 – wyciekła specyfikacja procesora

Co prawda premiera procesorów Raptor Lake dopiero przed nami (została ona zaplanowana na drugą połowę tego roku), ale niektórzy już teraz mają dostęp do próbek inżynieryjnych. W sieci pojawiły się screeny z aplikacji CPU-Z ze specyfikacją jednego z nowych modeli.



Porównanie specyfikacji procesora Intel Core i9-13900 Raptor Lake (po lewej) i Intel Core i9-12900K Alder Lake (po prawej)

Najprawdopodobniej jest to Core i9-13900 we wczesnej rewizji A0 - układ został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków wydajniejszego typu P-Core oraz 16 rdzeni/16 wątków słabszego typu E-Core. Współczynnik TDP to 65 W (co oznacza, że mamy do czynienia ze zwykłym modelem, bez odblokowanego mnożnika).

Co ważne, producent zwiększył tutaj pojemność pamięci podręcznych. Procesor oferuje po 2 MB pamięci L2 na rdzeń P-Core (wcześniej 1,25 MB) oraz 4 MB pamięci L2 na cztery rdzenie E-Core (wcześniej 2 MB). Oprócz tego przewidziano 36 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 (wcześniej 30 MB).

Możemy zatem oczekiwać, że nowe układy zaoferuje znaczny przyrost wydajności w zastosowaniach jedno- i wielowątkowych. Ostatnie przecieki wskazują też na wzrost taktowania – w topowych modelach miałoby ono sięgać nawet 6 GHz.

Pierwsze testy próbki inżynieryjnej wskazują na znaczny pzyrost wydajności w wielowątkowych zastosowaniach, ale osiągi pojedynczego rdzenia ustępują starszej jednostce Alder Lake (co wynika z wyraźnie niższych zegarów - procesor osiąga zaledwie 3,8 GHz na rdzeniach P-Core i 2,0 GHz na rdzeniach E-Core)

Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy doczekać się premiery gotowych procesorów i testów

