Test dysku Kingston NV3 2 TB

Kingston NV3 ma podbić segment budżetowych dysków SSD, jednak tym razem mówimy już o wydajniejszej konstrukcji, wykorzystującej magistralę PCI-Express 4.0. Czy tak będzie w rzeczywistości? Sprawdźmy to!

ocena redakcji:









3,4/5

Dyski SSD NVMe to już standard we współczesnych komputerach i laptopach, ale postęp technologiczny nie zwalnia, a producenci kuszą nas coraz wydajniejszymi konstrukcjami. Nie każdy jednak potrzebuje drogich, topowych modeli z najwyższej półki.

Tym razem do naszej redakcji trafił nośnik Kingston NV3, który ma wyróżniać się dobrym stosunkiem wydajności do ceny. Z drugiej strony konkurencja na rynku jest tak duża, że trudno przebić się z tanimi konstrukcjami. Czy nowy model podbije serca klientów z mniej zasobnym budżetem? Sprawdźmy to!

Kingston NV3 - porównanie do Kingston NV2

Kingston NV3 to następca popularnego modelu Kingston NV2. W teorii mówimy o budżetowym segmencie, gdzie przede wszystkim liczy się stosunek wydajności do ceny. Warto jednak zwrócić uwagę, że producent nie podaje tutaj dokładnej specyfikacji technicznej, więc zastosowane komponenty mogą się różnić w zależności od partii produkcyjnej (mamy tylko gwarancję, że oferowane parametry zawsze będą co najmniej na deklarowanym poziomie). Nośnik docelowo ma konkurować z takimi modelami, jak: WD SN580, WD SN770, Crucial P3 Plus czy ADATA XPG S60.

Model Kingston NV2 Kingston NV3 Pojemność » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB Interfejs PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 Kontroler (nieokreślony)

(4-kanałowy) (nieokreślony)

(4-kanałowy) Kości pamięci 3D NAND 3D NAND Pamięć podręczna DRAM brak brak Transfery

(odczyt/zapis) » 250 GB: 3000/1300 MB/s

» 500 GB: 3500/2100 MB/s

» 1 TB: 3500/2100 MB/s

» 2 TB: 3500/2800 MB/s

» 4 TB: 3500/2800 MB/s » 500 GB: 5000/30000 MB/s

» 1 TB: 6000/4000 MB/s

» 2 TB: 6000/5000 MB/s

» 4 TB: 6000/5000 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) (nieokreślone) (nieokreślone) Chłodzenie brak brak Gwarancja

Współczynnik TBW » 250 GB: 3 lata / 80 TB TBW

» 500 GB: 3 lata / 160 TB TBW

» 1 TB: 3 lata / 320 TB TBW

» 2 TB: 3 lata / 640 TB TBW

» 4 TB: 3 lata / 1280 TB TBW » 500 GB: 3 lata / 160 TB TBW

» 1 TB: 3 lata / 320 TB TBW

» 2 TB: 3 lata / 640 TB TBW

» 4 TB: 3 lata / 1280 TB TBW Cena » 250 GB: 139 zł

» 500 GB: 160 zł

» 1 TB: 239 zł

» 2 TB: 459 zł

» 4TB: 949 zł » 500 GB: 189 zł

» 1 TB: 269 zł

» 2 TB: 549 zł

» 4TB: 999 zł

Dyski NV3 też korzystają z magistrali PCI-Express 4.0, ale mają zapewniać znacznie lepsze osiągi względem starszych modeli NV2. Warto też zwrócić uwagę na nieco wyższe ceny względem poprzednika.

Kingston NV3 2TB - budowa dysku

Do naszej redakcji trafił model Kingston NV3 o pojemności 2 TB. Mówimy więc o pojemnym dysku, który bez problemu pomieści system operacyjny oraz sporą liczbę gier i programów.



Dysk Kingston NV3 jest sprzedawany bez chłodzenia



Kingston NV3 bazuje na kontrolerze bez pamięci podręcznej DRAM

Kingston NV3 2 TB zalicza się do jednostronnych konstrukcji typu M.2 2280. Udostępniony nam egzemplarz bazował na 4-kanałowym kontrolerze Silicon Motion SM2268XTG, który nie korzysta z dodatkowego buforu DRAM (producent zastosował wbudowany bufor HMB - Host Memory Buffer). Dodatkowo na laminacie znalazły się dwie kości pamięci 3D NAND oznaczone marką Kingston (FP01T08UCT1-68). Najpewniej mamy do czynienia z kośćmi 3D QLC NAND.



Dysk Kingston NV3 bez chłodzenia osiąga bardzo wysokie temperatury (screen po lewej), ale zamontowanie go w złączu M.2 z radiatorem pozwala je znacząco obniżyć (screen po prawej)

Na dysku nie zamontowano żadnego radiatora, co skutkuje podwyższonymi temperaturami. Pod dużym obciążeniem dysk nagrzewa się do ponad 70°C, co może powodować spadki wydajności. Po zamontowaniu go pod niewielkim radiatorem na płycie głównej, temperatura spadła do akceptowalnych 56°C. Zalecamy zatem montaż dysku w złączu M.2 z dodatkowym chłodzeniem.

Producent deklaruje transfery sekwencyjne sięgające 6000 MB/s przy zapisie i 5000 MB/s przy odczycie. Wprawdzie nie są to topowe osiągi jak na dysk pod złącze PCI-Express 4.0, jednak powinny przewyższać parametry starszych konstrukcji korzystających z magistrali PCI-Express 3.0. Co więcej, mówimy już o nośniku spełniającym wymagania konsoli PlayStation 5.



Jednostronna konstrukcja może być łatwiejsza do schłodzenia

Dyski Kingston NV3 zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta, która została ograniczona współczynnikiem TBW. W przypadku modelu o pojemności 2 TB limit został ustalony na poziomie 640 TB, więc codziennie możemy zapisywać jakieś 600 GB danych. Limit nie jest duży, ale do codziennego użytkowania sprzętu powinien być wystarczający.

Test dysku Kingston NV3 2 TB

Dysk Kingston NV3 2 TB przetestowaliśmy na nowej platformie, która obsługuje nowoczesne nośniki SSD NVMe pod PCI-Express 5.0 (dysk zamontowaliśmy w złączu M.2 PCI-Express podłączonym bezpośrednio do procesora, które daje możliwość wykorzystania pełnego potencjału sprzętu).

Wydajność dysku Kingston NV3 porównaliśmy do innych modeli pod PCI-Express 4.0, które można kupić w zbliżonych cenach. Na wykresach umieściliśmy także wydajniejsze modele pod PCI-Express 5.0, które reprezentują już najnowszą generację nośników SSD NVMe.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark to benchmark syntetyczny, który ma na celu sprawdzić maksymalne teoretyczne osiągi dysków. Testy przeprowadziliśmy w bardziej wymagającym trybie NVMe, który mierzy transfery odczytu/zapisu przy większej głębokości kolejki.

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 12404,27 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12393,74 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 7450,51 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 7388,59 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 6318,48 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 5071,81

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ128K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 12341,06 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12196,35 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 7453,32 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 7442,21 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 6316,54 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 5071,77

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 7137,96 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 6384,19 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 4223,95 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 3910,35 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 3877,84 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2401,11

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 87,77 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 87,71 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 83,76 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 80,95 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 68,3 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 56,61

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12084,02 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 11831,41 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6918,68 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 6731,39 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 5753,17 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3960,93

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ128K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12088,77 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 11838,88 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6903,82 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 6725,83 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 5655,12 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3961,79

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6684,33 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 6010,43 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 5947,72 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 4621,35 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 4231,52 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3956,01

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 317,29 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 316,58 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 315,44 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 315,4 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 310,82 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 263,05

Kingston NV3 zwykle oferuje gorsze transfery względem high-endowych modeli Kingston KC3000 czy Lexar NM790, jednak bez problemu pokonuje model Kioxia Exceria Plus G3.

PCMark 10 Full System Drive Benchmark

Test PCMark 10 sprawdza wydajność dysku pod kątem typowego użytkowania komputera. Wykorzystaliśmy tryb Full System Drive Benchmark, który wykorzystuje szeroki zestaw zadań i aplikacji.

PCMark 10 Full System Drive Benchmark

[punkty więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 4184 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 3833 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 2987 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 2933 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 2925 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2866

Wszystkie dyski pod PCI-Express 4.0 oferują zbliżoną wydajność, jednak Kingston NV3 wypada nieco lepiej względem Kioxia Exceria Plus G3 i nieznacznie gorzej względem Kingston KC3000 czy Lexar NM790.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to pakiet testów, który symuluje wykorzystanie dysku już typowo pod kątem gamingowego komputera – benchmark sprawdza szybkość ładowania gier, instalowania gry, zapisywania postępów w grze, strumieniowania rozgrywki czy po prostu kopiowania plików gry.

3DMark Storage Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 3174 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 3142 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 2605 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 2438 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 2384 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2378

W grach różnice między dyskami pod PCI-Express 4.0 są już nieco większe. Kingston NV3 wypada nieco lepiej względem Kioxia Exceria Plus G3, ale do high-endowych modeli Kingston KC3000 czy Lexar NM790 jeszcze mu trochę brakuje.

Kopiowanie plików

Na koniec przeprowadziliśmy test kopiowania plików w obrębie testowanego dysku. W pierwszym teście wykorzystaliśmy folder ze 103 731 plikami o łącznej wadze 205 GB (może on symulować np. katalog ze ściągniętymi grami). W drugim dwa pliki o łącznej wadze 410 GB.

Kopiowanie plików

[sekundy] mniej = lepiej

Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 348 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 357 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 360 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 368 Kingston NV3 2TB (PCIe 4.0) 393 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 404

Zwykłe kopiowanie plików potwierdza nasze wcześniejsze obserwacje. Kingston NV3 poradził sobie z zadaniem nieco lepiej niż Kioxia Exceria Plus G3, ale też lekko ustępuje modelom Kingston KC3000 i Lexar NM790.

Problemy pojawiają się przy kopiowaniu bardzo dużych plików, bo po około 220-230 GB kończy się bufor pSLC, co skutkuje spadkiem transferów do około 144 MB/s (czyli poziomu dysków HDD!).

Budżetowy, jednak wcale nie taki tani

Kingston NV3 z założenia miał być tanim dyskiem SSD NVMe dla mniej wymagających użytkowników. Problem polega na tym, że w porównaniu z innymi modelami, jego cena wcale nie jest tak niska, co sprawia, że nie wyróżnia się jako szczególnie atrakcyjna propozycja.

Kingston NV3 sprawdzi się w komputerach, laptopach i konsoli PlayStation 5. Warto jednak zwrócić uwagę, że to budżetowa konstrukcja, więc producent nie określa zastosowanych komponentów, bo mogą się one zmieniać w kolejnych partiach produkcyjnych. W udostępnionym nam egzemplarzu zastosowano kontroler Silicon Motion bez buforu DRAM oraz kości pamięci 3D QLC NAND.

W teorii możemy liczyć na całkiem niezłe osiągi. Wprawdzie benchmarki syntetyczne wypadają nieco słabiej względem topowych konstrukcji pod PCI-Express 4.0, ale przy symulacji typowego użytkowania w grach i programach właściwie możemy mówić o zbliżonych możliwościach.

Kingston NV3 nie jest jednak dyskiem przeznaczonym do bardziej wymagających zastosowań. Przy kopiowaniu bardzo dużych plików odczujemy duże spadki wydajności. Warto również zadbać o dodatkowe chłodzenie nośnika (aczkolwiek to już powoli standard na płytach głównych).

Z założenia mówimy o budżetowej konstrukcji, która ma wyróżniać się dobrym stosunkiem wydajności do ceny. W praktyce nie wygląda to tak atrakcyjnie. Model Kingston NV3 2 TB podczas premiery można kupić za około 529 zł, więc wcale nie tak tanio – w podobnej cenie znajdziemy high-endowe modele Lexar NM790 czy chociażby Kingston KC3000, które wypadają dużo lepiej. Potrzebna byłaby zatem znaczna obniżka ceny. Być może z biegiem czasu będzie to lepsza, bardziej opłacalna propozycja.

Opinia o Kingston NV3 [2 TB] Plusy dobra wydajność podczas typowego użytkowania komputera,

jednostronna konstrukcja. Minusy bardzo duże spadki wydajności przy kopiowaniu bardzo dużych plików,

nieokreślona specyfikacja, która może się zmieniać przy kolejnych partiach bez informacji producenta,

wymaga zastosowania dodatkowego chłodzenia,

tylko 3 lata gwarancji (z dosyć niskim ograniczeniem TBW),

trochę zbyt wysoka cena względem konkurencji.

Ocena Kingston NV3 2 TB 68% 3.4/5

