Urządzenia Intel Compute Stick kojarzy chyba każdy, ale Neural Compute Stick? Wbrew pozorom to nie kolejna wersja tego popularnego komputerka, ale całkowicie nowe urządzenie. Co to za zwierz i z czym to się je?

Zaprezentowane kilka lat temu przez Intela urządzenia Compute Stick to nic innego jak miniaturowe komputery w kształcie (sporego) pendrive'a. Wyposażone w procesor, RAM, nośnik danych i porty, wymagały podłączenia do odbiornika, klawiatury i myszy - i mogliśmy się cieszyć pełnoprawnym komputerem, choć o stosunkowo niskiej wydajności. Na naszych łamach testowaliśmy urządzenia Intel Compute Stick wyposażone zarówno w procesory Atom, jak i CoreM.

Nie wiem jak wy, ale ja widuję urządzenia Compute Stick w biurach, czy też podczas wizyty u lekarza. Nieco odmiennym rozwiązaniem był również testowany u nas Intel Compute Card. Tym razem mieliśmy do czynienia z nieco wydajniejszym komputerem w formie karty, ale nie było to rozwiązanie dla typowego użytkownika, ale dla urządzeń smart i IOT, włączając inteligentne biura, domy, fabryki, sklepy i szkoły.

Intel Neural Compute Stick 2 - akcelerator dla programistów AI

Tymczasem Intel Neural Compute Stick (w aktualnej wersji 2 - wcześniej Movidius Neural Compute Stick) jest zupełnie czym innym, bowiem mamy do czynienia z miniaturową siecią neuronową przyśpieszająca działania na AI - czyli po prostu zestaw do uczenia maszynowego. O ile Intel Compute Stick był wyposażony w męski wtyk HDMI (to telewizora lub monitora) to Neural Compute Stick 2 podłączamy do portu USB (co najmniej w wersji 3.0).



Redaktor benchmark.pl programujący sztucznego czytelnika, który nie będzie hejtował w komentarzach (2020, koloryzowane)

Intel Neural Compute Stick 2 - specyfikacja

W środku tego małego urządzenia znajdziemy procesor Intel Movidius Myriad X Vision Processing Unit (VPU). Wykonany w 16-nanometrowej litografii charakteryzuje się bazowym taktowaniem 700 MHz i składa się z 16 programowanych shave cores i tzw. neural compute engine do sprzętowej akceleracji sieci neuronowej (deep neural network). Intel twierdzi, że druga wersja Neural Compute Sticka może być do 8 razy bardziej wydajna od pierwszej (w takich zastosowaniach jak detekcja, czy analiza obrazu). Jako, że nie mieliśmy w rękach pierwszej edycji, pozostaje nam wierzyć na słowo.

Dodać należy, że urządzenia można łączyć - tzn. podłączając do komputera dwa, trzy, czy cztery Neural Compute Sticki zwiększamy możliwości obliczeniowe.

Intel Neural Compute Stick 2 - konfiguracja

Powiedzmy sobie szczerze - warstwa sprzętowa, nawet najbardziej udana, to nie wszystko. Urządzenie jest proste, wystarczy je wetknąć do portu USB, ale zdecydowanie nie jest to produkt plug-and-play. Co nam będzie potrzebne?

pakiet języka programowania Python (w wersji 64-bit)

pakiet CMake (w wersji 64-bit)

pakiet Microsoft Visual Studio

i na koniec pakiet OpenVINO - dla Windows (+ FPGA), Linux (Ubuntu, CentOS, Yocto + FPGA) oraz macOS

Jeśli na koniec OpenVINO podczas instalacji nie zgłosi żadnych braków (jeśli zgłosi - zabierzmy się za aktualizację poprzednich pakietów), można przejść... do dalszej części konfiguracji z wykorzystaniem linii komend (CMD).

Konfiguracja jest omówiona dość szczegółowo na stronie Intela, ALE - w moim przypadku od czasu do czasu instalacja różnych składników wywalała błąd i trzeba było kombinować co jest nie tak. Całość zajęła mi zdecydowanie zbyt wiele czasu. Może warto pomyśleć o wprowadzeniu jednego instalatora, który szybko i bezboleśnie pozwoli nam przejść przez proces konfiguracji? W tym momencie dokumentacja zdecydowanie nie jest "developer friendly".

Na koniec, gdy obetrzemy pod z czoła możemy skorzystać z przykładów (sposób ich uruchomienia również jest omówiony na stronie Intela) i zobaczyć na jakie przyśpieszenie możemy liczyć wykorzystując CPU, GPU, czy też VPU (Neural Compute Stick).



Jeśli (jeszcze?) nie masz Neural Compute Sticka może sprawdzić w działaniu CPU, czy zintegrowaną grafikę Intela

Intel Neural Compute Stick 2 - do czego można go użyć?

Do programowania kamer, robotów, dronów, smart domów, AR/VR i innych urządzeń IOT. Dzięki wsparciu akceleratora od Intela można choćby szybciej wykrywać i analizować "widziane" obiekty oraz odpowiednio reagować. I to wszystko oczywiście offline, bez konieczności korzystania z rozwiązań w chmurze.

Intel Neural Compute Stick 2 można z powodzeniem połączyć choćby z Raspberry Pi (zainteresowani mogą zerknąć do dokumentacji Intela), dodać kamerę i zacząć programować własną inteligentną kamerę. Możliwości są praktycznie nieograniczone.

Cena Intel Neural Compute Stick 2 - czy warto kupić?

Aktualnie znaleźliśmy tylko jeden polski sklep, w którym można dostać Intel Neural Compute Stick 2 - w cenie 375 złotych. W niemieckim Amazonie nowe sztuki można znaleźć za 75 euro. Dla osób które chcą bawić się w programowanie AI, a chcących znacznie zwiększyć możliwości obliczeniowe nie jest to więc jakiś specjalnie wygórowany wydatek.

Jeśli macie jakieś doświadczenia w korzystaniu z Intel Neural Compute Stick 2 lub podobnych rozwiązań, nie omieszkajcie podzielić się z nami w komentarzach!

