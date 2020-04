Ciekawostki Procesory Intel uchronią rafy koralowe - taki projekt działa na Filipinach z dnia 22-04-2020

Sztuczna inteligencja, procesory i dziesiątki tysięcy zdjęć – co to ma wspólnego z rafami koralowymi? A no ma! CORaiL to innowacyjny projekt, który ma na celu ochronę tego ważnego ekosystemu.