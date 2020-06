Intel AI4Youth to program szkoleniowy ze Sztucznej Inteligencji, który Intel wdraża na całym świecie. Celem jest przygotowanie młodzieży do rewolucji związanej z rozwojem AI.

Nie mamy wątpliwości, że Sztuczna Inteligencja (AI), czy sieci neuronowe to przyszłość, dzięki której już teraz dokonuje się wielu odkryć. Intel również jest o tym przekonany i z tego też powodu zaangażował się w szkolenie młodzieży w tej dziedzinie, aby ta mogła pracować nad naprawdę inspirującymi projektami. Program pilotażowy Intel AI for Youth działa już od roku, a plany na rozwój są niewątpliwie ciekawe.

Mieliśmy okazję porozmawiać na ten temat z Michałem Dżogą z Intela i mamy dla was małe kompendium wiedzy dotyczącej programu. To co chcecie wiedzieć? :)

Czym jest program Intel AI for Youth i czego uczy?

To ponad sto godzin szkolenia ze Sztucznej Inteligencji, jej zastosowań oraz tworzenia algorytmów. Koncentruje się on na zastosowaniu AI w obszarze zadań wynikających z celów zrównoważonego rozwoju. Program podzielony jest na cztery etapy, podczas których użytkownicy uczą się tworzyć aplikacje z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji.

W ramach polskiego pilotażu Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS dostosowało program szkoleniowy, przeprowadziło cykl szkoleń dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, opracowało szkolenie online z podstaw programowania oraz zapewniło wirtualną infrastrukturę laboratorium programistycznego i środowisko do komunikacji.

Kto może brać udział w programie Intel AI for Youth?

Program przeznaczony jest dla młodzieży, uczniów szkół średnich lub zawodowych w wieku 13–20 lat. AI4Youth oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi ze wszystkich środowisk do uzyskania kompleksowej wiedzy zarówno w teorii, jak i praktyce dotyczącej głównych dziedzin AI takich jak wnioskowanie z danych, analiza obrazu czy rozpoznawanie mowy.

Koncentrujemy się głównie na przekazywaniu uczestnikom kluczowych umiejętności potrzebnych do zrozumienia AI i pracy z nią, jak również inspirowania ich, w jaki sposób technologia ta pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym. Po zakończeniu kursu jego uczestnicy potrafią tworzyć własne algorytmy AI oraz mają głębokie zrozumienie procesów i zastosowań tej technologii.

Czy program AI4Youth działa w Polsce?

Tak, Polska jest jednym z trzech krajów na świecie (razem z Indiami i Koreą Południową) gdzie program pilotażowy już działa. Jego pierwsza edycja była dużym sukcesem w Polsce, o czym świadczą nadesłane prace, które zachwyciły nas kreatywnością, ale przede wszystkim pomysłami wykorzystującymi AI. Młodzież z pomocą mentorów z Intela wskazała także społeczne potrzeby, w których ta wiedza i rozwiązania mogą okazać się przydatne.

Warto również dodać, że program Intel AI for Youth jest częścią społecznego zaangażowania firmy w celach na 2030 rok. Intel zamierza współpracować z rządami i społecznościami aby rozwiązać problemy nierówności cyfryzacyjnych i rozszerzyć dostęp do umiejętności technologicznych, które są wykorzystywane w obecnych zawodach i będą niezbędne w przyszłych. Program jest aktualnie uruchamiany w innych państwach europejskich, a jego druga edycja w Polsce odbędzie się już niebawem.

Co osiągnęli polscy uczestnicy ubiegłogorocznego programu AI4Youth?

Technologia AI jest nie tylko jednym z fundamentów zmian, ale może też odgrywać istotną rolę dla społeczności, ułatwiając i usprawniając codzienne czynności. Wyróżnione przez nas projekty wskazują właśnie te potrzeby, których rozwiązaniom warto się przyjrzeć. W pilotażu projektu wzięło udział 100 licealistów z Poznania i Gdańska, którzy zaprezentowali wiele ciekawych rozwiązań, m.in:

Zespół Jakuba Rapsiewicza i Ignacego Stępki, który stworzył program umożliwiający obsługę komputera za pomocą wzroku bez konieczności używania klawiatury i myszki .

. Zespół Eweliny Tymy i Pawła Woźniaka, który opracował program komputerowy ułatwiający życie osobom głuchoniemym dzięki funkcji tłumaczenia języka migowego .

. Zespół Alicji Lis i Szymona Pernaka, który opracował aplikację dla nauczycieli przyspieszającą sprawdzanie kartkówek i testów .

. Zespół Mateusza Śmiech i Filipa Ziętara, który opracował aplikację pozwalającą ocenić poziom stresu maturzystów bazując m.in. na czasie poświęconym na sen, na naukę oraz ilości spożywanych płynów.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Chciałbym wziąć w tym udział, czy moja szkoła może zapisać się do programu AI4Youth?

Program jest wciąż we wstępnym etapie i jak na razie nie ma formularza pozwalającego się zgłosić wszystkich chętnym. Pracujemy jednak nad tym, by taka opcja wkrótce była dostępna - warto na bieżąco obserwować sytuację. Aktualnie Intel razem z Ministerstwem Rozwoju pracują nad kolejną edycją programu, powinna ruszyć już po wakacjach.

Ze względu na aktualną sytuację z koronawirusem plany musiały ulec modyfikacji - mówi się o zajęciach online, ale nie samodzielnych, tylko z udziałem wykładowcy.

Nie kwalifikuję się do programu Intel4Youth, a chciałbym nauczyć się programowania z użyciem Sztucznej Inteligencji!

Intel udostępnia darmowe narzędzia do programowania sieci neuronowych takie jak OpenVINO (dostępne dla systemów operacyjnych Windows, Linux, czy macOS). Sam software to jednak nie wszystko, można się również wspomagać sprzętowo, np. dzięki takim rozwiązaniom jak Intel Neural Compute Stick 2.

Neural Compute Stick 2 to nic innego jak miniaturowa sieć neuronowa wielkości pendrive'a (podłączana oczywiście do USB - co najmniej w wersji 3.0). Co ciekawe, urządzenia można łączyć celem uzyskania większej mocy obliczeniowej.

Źródło: Intel, Ministerstwo Rozwoju, informacja własna

