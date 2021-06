Ostatnie miesiące nie są najłatwiejsze dla producentów sprzętu komputerowego, szczególnie przez problemy z dostawami komponentów. Jak wygląda sytuacja na rynku kart graficznych? Statystyki mogą okazać się… dosyć zaskakujące.

Analitycy z firmy Jon Peddie Research opublikowali raport dotyczący sytuacji na rynku procesorów graficznych - znajdziemy tutaj statystyki dotyczące ogólnie układów graficznych, a także samodzielnych kart graficznych dla komputerów i laptopów.

Ogromny wzrost sprzedaży układów graficznych

Przez ostatni rok odnotowano ogromny rozwój rynku GPU – tylko w pierwszym kwartale 2021 roku sprzedano 119 milionów sztuk układów graficznych, co przełożyło się na 38,74% wzrostu rok do roku. W porównaniu do poprzedniego kwartału zanotowano jednak minimalny spadek – o 4% (przy czym warto zaznaczyć, że spadek pojawił się u Intela i AMD – w obydwóch przypadkach o 1,0%, natomiast u Nvidii zanotowano niewielki wzrost – o 3,9%).

Rozwój rynku układów graficznych w głównej mierze wynika ze wzrostu zainteresowania laptopami i chromebookami – duże znaczenie odegrała tutaj pandemia i przejście uczniów na naukę zdalną. W porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku zanotowano wzrost sprzedaży aż o 49% (!).

W ogólnych statystykach prowadzi Intel z udziałem ponad 68% rynku układów graficznych. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo większość sprzedawanych procesorów producenta dysponuje zintegrowaną grafiką. AMD nieco zmniejszyło udziały i obejmuje ponad 16% rynku, natomiast Nvidia nieco zwiększyła udziały kosztem konkurentów i obejmuje już ponad 15% rynku.

Producenci kart graficznych nie nadążają za zamówieniami

W przypadku samodzielnych kart graficznych odnotowano 7% wzrostu sprzedaży względem ubiegłego kwartału. Patrząc na zainteresowanie ze strony klientów, rynek jest ograniczany przez możliwości produkcyjne – gdyby nie to, branża na pewno zanotowałaby dwucyfrowy wzrost sprzedaży.

Producent Q1 2020 Q4 2020 Q1 2021 Nvidia 75% 82% 81% AMD 25% 18% 19% Intel 0% 0% 0%

Liderem na rynku kart graficznych pozostaje Nvidia – producent obejmuje 81% udziałów. Na pewno duże znaczenie odegrały tutaj nowe karty graficzne GeForce RTX 3000, które od niedawna są dostępne także w gamingowych laptopach. Firma AMD nieco poprawiła wynik względem poprzedniego kwartału, ale jej pozycja nadal jest dużo słabsza - udziały producenta wynoszą tylko 19%.

Czego należy się spodziewać w przyszłości?

Jon Peddie Research ostrzega, że popyt na rynku układów graficznych nie utrzyma się na tak wysokim poziomie jak obecnie i producenci prędzej czy później muszą liczyć się z załamaniem statystyk.

Według prognoz analityków, sprzedaż układów graficznych w latach 2020 - 2025 rocznie będzie wzrastać w tempie 2,78%. Co ważne, przez najbliższe pięć lat udział samodzielnych kart graficznych ma wzrosnąć aż do 26%.

Źródło: Jon Peddie Research