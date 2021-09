Dlaczego warto czekać na nowe procesory i karty graficzne Intela? Wypytaliśmy o to Kamila Guzika - specjalistę ds. technicznych w Intel Client Computing Group, a więc jedną z najlepiej poinformowanych osób w naszym kraju.

W ostatnim czasie jest wyjątkowo głośno o firmie Intel – producent pochwalił się planami rozwoju produkcji układów scalonych, a do tego ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące procesorów Core 12. generacji - Alder Lake i kart graficznych Arc Alchemist. To tematy, które spotkały się ze sporym zainteresowaniem specjalistów i entuzjastów sprzętu komputerowego.

Część z Was, która nie jest dobrze zaznajomiona z nowinkami technologicznymi, pewnie zastanawia się, jak zaprezentowane nowości wpłyną na zwykłego konsumenta – tzw. zwykłego, szarego Kowalskiego. Postanowiliśmy o to zapytać Kamila Guzika, specjalistę ds. technicznych w Intel Client Computing Group.

Przez pewien czas było głośno o problemach z dostawami procesorów. Jak obecnie wygląda sytuacja z podażą układów? Jak wygląda perspektywa na przyszłość?

Bezprecedensowy globalny popyt na elementy półprzewodnikowe stanowi wyzwanie dla wielu branż, w tym dla naszej. Aktywnie współpracujemy z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw w celu zwiększenia dostępności materiałów i komponentów innych firm, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność naszych procesorów, a także wesprzeć szerszy ekosystem komputerów PC. Zwiększamy nasze moce produkcyjne, aby zaspokoić popyt, w wyniku czego spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu rocznych dostaw CPU dla klientów w stosunku do roku 2020.

Nadal koncentrujemy się na wspieraniu naszych klientów i będziemy kontynuować prace nad zwiększeniem dostaw, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów. Rozszerzamy nasze możliwości produkcji zaawansowanych układów scalonych, inwestując 20 mld USD w dwie fabryki w Arizonie. Planujemy otworzyć te nowe fabryki dla klientów zewnętrznych. Ponadto, planujemy zwiększyć naszą obecność w USA i Europie, aby zapewnić zrównoważony i bezpieczny łańcuch dostaw półprzewodników dla całego świata.

Intel zmienił sposób oznaczania technologii produkcji procesorów, co wywołało spore poruszenie wśród specjalistów. Czy (i jakie) znaczenie ma to dla zwykłych użytkownika komputera?

Branża półprzewodników od dawna zdaje sobie sprawę, że tradycyjne, oparte na nanometrach nazewnictwo węzłów procesów, przestało odpowiadać rzeczywistej metryce długości bramki już w 1997 roku. Dążymy do tego, aby było to przejrzyste. Nowe nazewnictwo ma obrazować wydajność i efektywność technologii produkcji procesorów. Nie ma obecnie ujednoliconego mierzenie elementu tranzystora, których rozmiary wciąż maleją. Uproszczenie nomenklatury dla zwykłego użytkownika nie zmienia zbyt dużo. Przed nami premiery nowych, ekscytujących produktów opartych o naprawdę rewolucyjne architektury i technologie.

Przed nami premiera procesorów Intel Alder Lake – mówi się, że to jedne z najciekawszych konstrukcji producenta. Czego możemy się po nich spodziewać? Czy klienci rzeczywiście odczują różnicę z wprowadzenia zmian w architekturze?

Nasze podejście do projektowania Alder Lake zaczęło się od zapewnienia niesamowitej wydajności, która jest skalowalna od ultraprzenośnych laptopów po komercyjne komputery stacjonarne. Wprowadzamy dwie zupełnie nowe mikroarchitektury dla Alder Lake; Performance-core i Efficient-core, obie są wysokowydajne same w sobie i wzajemnie się uzupełniają. Konwencjonalne podejście "hybrydowe" stosowane obecnie w branży często koncentruje się na uzyskaniu jak największej liczby godzin pracy na baterii, co często wymaga rezygnacji z wydajności na rzecz efektywności energetycznej.

Dobrą analogią jest myślenie o konwencjonalnych samochodach hybrydowych, które koncentrują się na uzyskaniu jak największej liczby kilometrów z baku paliwa gazu, w porównaniu z samochodami wyścigowymi Formuły 1, które wykorzystują technologię hybrydową do osiągnięcia maksymalnych osiągów - mają silniki, które nadają im maksymalną prędkość, a następnie zasilanie elektryczne, które pozwala im wyjść z zakrętów z przyspieszeniem. Alder Lake to wysokowydajna hybryda, którą zbudowaliśmy na potrzeby obliczeń i pracy codziennej.

Czy to oznacza, że premiera procesorów Intel Alder Lake będzie odpowiednim momentem na wymianę komputera?

Na wymianę komputera zawsze jest dobry czas. Czy będzie to jeden element platformy jak płyta główna, czy nowy procesor, to w każdym przypadku będzie to aktualna potrzeba użytkownika. Warto wspomnieć choćby naszą 11. Generację, która wciąż świetnie odpowiada na potrzeby klienta PC. W przypadku Alder Lake naszym najważniejszym celem podczas projektowania, była obsługa wszystkich segmentów klientów za pomocą jednej, wysoce skalowalnej architektury SoC.

Pamiętajmy również, że era przejścia na Windows 11 już się zaczyna, a nowy system operacyjny Microsoftu będzie natywnie wspierał wiele technologii usprawniających wydajność, na przykład ułatwi procesorowi szybkie przyporządkowanie procesów do wątków i rdzeni, co nazywamy kolejkowaniem wspartym sprzętowo. Mnie osobiście bardzo zachęciłoby do refreshu, lecz na chwilę obecną nie planuję wymiany mojego komputera prywatnego. Liczę za to, że moja nowa maszyna służbowa w przyszłym roku będzie uzbrojona w Alder Lake’a.

Procesory Alder Lake mają korzystać z nowych płyt głównych LGA 1700. Czy zmiana platformy rzeczywiście była tutaj konieczna?

Nowy socket dedykowany nadchodzącej 12. generacji będzie wyróżniał się gniazdem o wysokiej wydajności. Zarówno rdzenie Performance, jak i Efficient są budowane jako wymienne plastry, które zawierają część pamięci podręcznej ostatniego poziomu, co pozwala nam na tworzenie wielu topologii matryc w szerokim zakresie konstrukcji Alder Lake. Konstrukcja nowego chipsetu ze względu na różne typy zastosowań rdzeni i architekturę hybrydową, musiała zyskać niesymetryczną formę. Nowa zmiana wynika też z potrzeb dostarczania energii, będzie to również pewność najlepszej stabilności i wydajności.

Nowa podstawka to nie jedyna zmiana – procesory Alder Lake wprowadzą obsługę pamięci DDR5. Klienci modernizujący sprzęt muszą się szykować na dodatkowy wydatek czy będą mogli skorzystać ze starych modułów DDR4?

Nie będzie potrzeby nowego wydatku, ponieważ będzie możliwość korzystania z obu typów pamięci. Zaawansowana platforma Intela została zaprojektowana tak, aby zapewnić zrównoważoną architekturę z wiodącą w branży pamięcią DDR5, technologiami CXL 1.1, PCIe 5.0 i HBM, które zapewniają wysoką przepustowość i niskie opóźnienia. DDR5 to standard przyszłości. Technologie typu DDR5 i PCIe 5.0 na pewno zrewolucjonizują rynek i zapewne na ich pełną adopcję musimy jeszcze poczekać, jednak platformy Intela są już na nie gotowe, a wyniki wydajności i ich niskonapięciowość (przy tym niski pobór mocy) napawa optymizmem.

Intel to nie tylko procesory – producent potwierdził, że planuje wydać karty graficzne dla graczy. Jak wpłynie na rynek pojawienie się trzeciego gracza? Nvidia i AMD mają się czego obawiać? Co to oznacza dla klientów?

Obecnie aktywnie wchodzimy w segment rozwiązań graficznych, zarówno dla data center jak i dla użytkowników indywidualnych. Intel był dotąd znany głównie z grafiki zintegrowanej w procesorze, natomiast teraz będziemy rozszerzali ofertę o dedykowane rozwiązania. To jest kolejny element innowacyjności. Inwestujemy w zaawansowane technologie procesów i pakowania, a także wprowadzamy innowacje w zakresie architektury, oprogramowania, pakowania, bezpieczeństwa, pamięci i technologii połączeń. Nasza strategia dezagregacji produktów zapewnia nam elastyczność i możliwość wyboru sposobu dostarczania naszych produktów.

Jeśli połączymy to ze zróżnicowaną architekturą Intela, pamięcią, połączeniami, oprogramowaniem i zabezpieczeniami, jesteśmy pewni, że możemy dostarczać wiodące w branży produkty zarówno dziś, jak i w przyszłości. Dla klientów oznacza to po prostu świetną alternatywę na wielu płaszczyznach. Jak pewnie pamiętamy ostatnia grafika Intel Xe Graphics zawarta w 11. generacji już dawała nam ciekawe wyniki w grach, szczególnie przy platformach mobilnych. Oficjalne statystyki Steam mówią o około 10% graczy grających na grafice Intela. Niedługo % ten na pewno znacząco urośnie i to niekoniecznie ze względu na integrę.

W jakich segmentach pojawią się karty graficzne Intel Arc? W sprzedaży będą dostępne tylko referencyjne modele Intela czy producent podejmie współpracę z innymi firmami (np. ASUS, Gigabyte, MSI)?

Intel współpracuje z wieloma producentami, jednak ze względu na tajemnicę handlową nawet ja osobiście nie mam pełnej listy projektów produktowych Intel Arc. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i to nasza duża ambicja!

Intel podkreśla, że kładzie duży nacisk na współpracę z programistami. Czy to oznacza, że nie będzie problemów ze sterownikami?

Kładziemy i będziemy kłaść duży nacisk na współpracę z programistami. Nasze podejście to praktycznie od zawsze software-first, a produkty projektujemy zawsze zgodne ze standardami takimi jak Microsoft DirectX12 Ultimate czy najnowszymi silnikami gier jak Unreal Engine 5. Dobrym przykładem jest tu również współpraca ze studiami gier. Intel ma bardzo bliskie relacje z twórcami gier, od początkujących gamedevów po twórców o ugruntowanej pozycji. Nasze zespoły ISV i inżynieryjne ściśle współpracują z nimi, aby zapewnić, że silniki gier i odpowiadające im efekty wizualne, funkcje i technologie są zoptymalizowane zarówno dla sprzętu CPU, jak i GPU. W miarę jak studio zaczyna wykorzystywać architekturę Xe, która stanowi podstawę platform do gier, od przystępnych cenowo notebooków po entuzjastyczne systemy dla komputerów stacjonarnych, gracze powinni spodziewać się jeszcze większych korzyści w swoich grach.

Nowe technologie wsparcia grafiki wymagają bardzo dobrego pokrycia i współpracy z deweloperami i architektami silników gier, jak i przy konkretnych tytułach. Zapewne większość z czytelników słyszała o XeSS, spacial upscaling czy super sampling czyli technologiach stworzonych do generowania renderów najlepszej jakości, z ostrymi detalami nawet w najwyższych rozdzielczościach 4K. Zachęcam do zapoznania się z demonstracjami na YouTube, bo obraz po XeSS (technologia opiera się o uczenie maszynowe), przy wysokich rozdzielczościach, potrafi naprawdę zachwycać podczas porównań.

Co z kopaniem kryptowalut? Będzie się dało kopać kryptowaluty na kartach Intela (i czy będzie to opłacalne)?

Karta graficzna Intela została zaprojektowana dla gamingu, jednak nie możemy zabronić użytkownikom wykorzystywania ich w innych celach. Mam nadzieję, że każdy na własne oczy będzie w stanie przekonać się jak nasze karty spiszą się przy różnych obciążeniach.

Co jeszcze przygotowuje dla nas Intel w nadchodzących miesiącach?

W drugiej połowie 2021 roku będzie to oczywiście Alder Lake, nasz pierwszy procesor zbudowanym na nowej, ulepszonej wersji 10 nm SuperFin i będzie on służyć jako podstawa wiodących procesorów do komputerów stacjonarnych i mobilnych, które zapewniają inteligentniejsze, szybsze i wydajniejsze przetwarzanie w świecie rzeczywistym. Nadal umacniamy też naszą pozycję lidera w dziedzinie sieci, dostarczając platformę prawdziwie niezależną od chmury, korzystającą z procesorów i akceleratorów Intel® Xeon® czy rozwiązań 5G.

Chciałbym również wspomnieć o układach Ponte Vecchio, które pojawią się w 2022 roku w segmentach HPC i AI. Nowa mikroarchitektura Xe HPC jest zbudowana z myślą o skalowalności i została zaprojektowana tak, aby wykorzystać najbardziej zaawansowane technologie krzemowe, zbudowane z wykorzystaniem 5 różnych węzłów procesowych. Jest to doskonały przykład zdolności Intela do łączenia wielu technologii procesowych - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych - z zaawansowanymi technologiami pakowania, aby w unikalny sposób dostosować produkty do potrzeb klientów i rynku.

Wartą uwagi nowością w segmencie HPC jest też platforma Sapphire Rapids - następna generacja procesorów Xeon Scalable Processor. Sercem Sapphire Rapids jest kafelkowa, modułowa architektura SoC, która zapewnia znaczącą skalowalność przy jednoczesnym zachowaniu zalet monolitycznego interfejsu CPU, dzięki technologii pakowania EMIB. Zapewni też znaczną wydajność obliczeniową w tradycyjnych zastosowaniach w centrach danych z unikalnymi, specjalnie opracowanymi optymalizacjami pod kątem wydajności w elastycznych modelach obliczeniowych, takich jak mikroserwisy w chmurze i AI.

Ciekawe rozwiązania pojawiają się również w obszarze internetu rzeczy. Tutaj pojawią się nie tylko te dobrze znane produkty podporządkowane pod wymagania temperaturowe czy niezawodności, ale również dedykowane procesory specjalnie projektowane wyłącznie na potrzeby danego rynku, czy dla danego rozwiązania. Warto też wspomnieć układy FPGA, które pojawiają się zarówno jako rozwiązania samodzielne, jak i jako części większych układów.

To wszystko pozwoli nam w najbliższych miesiącach i latach być jeszcze bardziej konkurencyjnymi na rynku rozwiązań konsumenckich, data center i internetu rzeczy.

Źródło: inf. własna