Hej, Elon - to jak z tym elektrykiem za 100 tys. zł? Są pewne wątpliwości

Tani model samochodu elektrycznego Tesli miał powstać na nowej platformie. Teraz już wiemy, że go nie będzie. Są zastrzeżenia co do prawdomówności Elona Muska.

Zgodnie z zapowiedziami Elona Muska spodziewaliśmy się premiery najtańszej Tesli. Mogłaby się nazywać “Model 2” i kosztować około 25 tys. dol. Potem sam szef amerykańskiej firmy miał “po cichu” zahamować ten projekt. Do sieci trafiają sprzeczne doniesienia, w tym od samego Elona Muska.

Elon Musk zapowiedział tanią Teslę, a potem wycofał się z tego pomysłu?

Już od jakiegoś czasu Elon Musk zapowiada, że do oferty marki dołączy najtańszy model. Model 2 mógłby konkurować nie tylko z niedrogimi “elektrykami”, ale nawet z samochodami spalinowymi z popularnego segmentu C (auta kompaktowe). Agencja Reuters już w 2024 r. poinformowała natomiast, że CEO Tesli skasował ten projekt. Powołała się przy tym na aż trzech niezależnych pracowników Tesli, a nawet wewnętrzne dokumenty. Ujawnienie tej informacji spowodowało spadek akcji Tesli aż o 6 proc. Elon Musk szybko odniósł się do tej informacji. Na należącej do niego platformie X opublikował wpis o krótkiej treści: “Reuters kłamie”.

Teraz dziennikarze dotarli do nowych źródeł. Okazuje się, że już w 2024 r. część kadry zarządzającej Tesli była zdezorientowana i zaskoczona. Wiedzieli, że projekt “taniej Tesli” rzeczywiście został anulowany. Kiedy pytali jednak o to Muska, ten twierdził, że prace zostały wstrzymane. Mimo to, sternik amerykańskiego giganta zamieszczał w sieci zaprzeczające temu wpisy.

Musk znów oskarżony o manipulowanie cenami akcji

Część obserwatorów twierdzi, że Elon Musk próbował wprowadzić w błąd inwestorów. Informacje o chęci wprowadzenia kolejnego modelu mogły w końcu podnosić wartość akcji firmy. Może to narazić Muska na kolejne śledztwo amerykańskiej komisji papierów wartościowych.

CEO Tesli twierdził, że Model 2 ma powstać na zupełnie nowej platformie. To rozbudzało wyobraźnię inwestorów, którzy mieli nadzieję na spore zyski. Teraz natomiast zapadła decyzja o pracach nad uproszczonymi modelami Tesli Model 3 i Tesli Model Y. Owszem, będą tańsze, ale zbudowane wciąż na dotychczasowej płycie podwoziowej. W planach jest też wprowadzenie taksówki tesli (o roboczej nazwie CyberCab lub RoboTaxi). Prace są jednak mocno opóźnione, model ten miał bowiem zadebiutować jeszcze w zeszłym roku.