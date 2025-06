Z tym Wiedźminem 4 to trzeba usiąść na spokojnie. I obserwować

Za nami prezentacja Wiedźmina 4, na której nie zaprezentowano Wiedźmina 4 – niech ten absurdalny wstęp zachęci was do przeczytania kilku słów, w których wyjaśniamy, co tak naprawdę zobaczyliśmy na State of Unreal 2025 i jak to interpretować.

Jak to w końcu jest z tym Wiedźminem 4? Zobaczyliśmy gameplay, czy nie? Owszem, w trakcie State of Unreal 2025 pokazano konkretną lokację, to jak protagonistka wchodzi w interakcję z otoczeniem i tak dalej, i tak dalej. Jednak w pierwszej kolejności jest to demo technologiczne, które ma za zadanie pokazać możliwości silnika Unreal Engine 5.6.

Wiedźmin 4 i Unreal Engine 5

Uporządkujmy kilka spraw. Dlaczego właśnie State of Unreal 2025? Jeśli nie śledzisz branżowych doniesień i jesteś “niedzielnym graczem”, to być może umknęła ci informacja, że CD Projekt Red przerzucił się na silnik Unreal Engine. Słowem: nawiązano partnerstwo z Epic Games, zaś silnik REDengine nie będzie napędzać nowych gier “Cedepu”.

To dobra, czy zła decyzja? Można się spierać w nieskończoność, można też cierpliwie czekać na efekty pracy studia i wyrobić ostatecznie własne zdanie. I te efekty pracy widać było na State of Unreal 2025, ale nie w taki sposób, w jaki oczekuje tego wielu graczy. Zaprezentowane demo technologiczne to w praktyce pokaz możliwości silnika, w tym przypadku Unreal Engine 5.6. Gra, czyli Wiedźmin 4, jest tylko "pretekstem" lub “narratorem” przeprowadzającym widza przez możliwości silnika.

Tym samym zobaczyliśmy szereg ciekawych funkcji w akcji: Unreal Animation Framework, Fastgeo Streaming, Nanite Foliage, Mass System, ML Deformer.

Pamiętajmy, że każde demo technologiczne rządzi się własnymi prawami. Można sięgnąć po kwiecisty język i napisać, że deweloperzy odczyniają prawdziwe czary nad hermetycznym kotłem dema lub po prostu przyjąć do wiadomości, że takie projekty są dopracowane, niejako reżyserowane. Często stoi za nimi sprzęt nieosiągalny dla zwykłego zjadacza chleba (mityczny komputer z NASA), ale nie zawsze tak jest (o tym później).

Cały potencjał dema skupia się na pokazaniu konkretnych funkcjonalności. Owszem, takie materiały robią wrażenie. Spójrzcie tylko na demo technologiczne Unity 6. Nieźle to wygląda, prawda?

Fajnie widzieć Wiedźmina 4 w akcji, ale pora ochłonąć

No właśnie, “wygląda”. A co z praktyką? Biorąc pod uwagę powyższe, nie można mówić, że “widzieliśmy gameplay z Wiedźmina 4” albo ubolewać, że “mój PC nie udźwignie takiej grafiki”. Widzieliśmy funkcje silnika, które z jakichś powodów okazały się przydatne dla deweloperów.

Skrajne opinie nie służą Wiedźminowi 4. Po jednej stronie barykady stoją gracze krzyczący, że gra wygląda zbyt kolorowo i w ogóle jest źle. Po drugiej stronie stoją ci, którzy wpadli w wir hype’u na całego. Jedni i drudzy robią to pod wpływem demo technologicznego, a nie oficjalnej prezentacji rozgrywki. W mojej ocenie najlepiej będzie spotkać się gdzieś po środku. Kto wie, może wywiąże się konstruktywna dyskusja. Pytań nie brakuje: dlaczego Unreal Engine ma takie branie? Czy deweloperom opłaca się rozwijać w tych czasach autorskie silniki? Kto na tym traci, kto na tym zyskuje? Co jest lepsze dla samych graczy?

Więc do Wiedźmina 4 trzeba podejść na spokojnie, zupełnie jak w tych popularnych memach. W podobnym tonie wypowiada się zresztą Sebastian Kalemba z CD Projekt Red.

PS5 w akcji

Demo technologiczne z Wiedźminem 4 działa w 60 klatkach na sekundę z aktywnym ray tracingiem i to wszystko na podstawowej wersji PlayStation 5. I to jest bardzo dobra informacja. Nie to, że sterylne demo technologiczne ma 60 klatek. Dobrą informacją jest to, że deweloperzy sięgają po platformę z ograniczonymi możliwościami. To zmusza do podejmowania przemyślanych dezycji na etapie produkcji i w konsekwencji może przełożyć się na lepszą jakość w wersji PC.

Po drodze może się wiele zmienić, a droga do wydania Wiedźmina 4 jest długa. Premiera nastąpi najwcześniej w 2027 r. Kto wie, może do tego czasu na rynek trafi PS6?