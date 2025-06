Powstaje film o twórcach ChatGPT. Opowie o głośnej aferze z 2023 roku

Scenariusza do filmu o twórcach ChatGPT nie napisała sztuczna inteligencja. Ten scenariusz napisało życie.

Jak donosi The Hollywood Reporter, ceniony reżyser Luca Guadagnino przygotowuje się do reżyserii filmu "Artificial". Ma on opowiedzieć o burzliwym okresie w firmie OpenAI w 2023 r., kiedy to jej szef - Sam Altman - został zwolniony, a po kilku dniach ponownie zatrudniony.

"Artificial" powstaje na zlecenie Amazon MGM Studios, a szefostwu zależy ponoć na jak najszybszej premierze. Zdjęcia mają ruszyć już tego lata.

Afera wokół ChatGPT to materiał na film

W listopadzie 2023 roku wybuchła niespodziewana afera wokół OpenAI, kiedy to zarząd firmy ogłosił nagłe zwolnienie jej współzałożyciela i CEO, Sama Altmana. Decyzja ta, uzasadniana przez zarząd brakiem "szczerości w komunikacji" ze strony Altmana, wywołała ogromne poruszenie w świecie technologicznym. Zwolnienie lidera, który był twarzą dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i kluczową postacią sukcesu ChatGPT, spotkało się z krytyką pracowników i inwestorów, w tym Microsoftu, który zainwestował w OpenAI miliardy dolarów.

W ciągu kilku dni doszło do dramatycznego zwrotu akcji: pod presją ponad 700 pracowników grożących odejściem z firmy, Altman powrócił na stanowisko, a część zarządu została zastąpiona. Kryzys ujawnił głębokie napięcia między wizją rozwoju AI a kwestiami odpowiedzialności i nadzoru w jednym z najbardziej wpływowych startupów technologicznych świata. Właśnie na tych wydarzeniach skupić ma się "Artificial".

Z doniesień Hollywood Reportera wynika, że do głównych ról przymierzani są Andrew Garfield jako Sam Altman, Monica Barbaro jako ówczesna dyrektorka ds. technologii Mira Murati oraz Yura Borisov jako współzałożyciel OpenAI Ilya Sutskever.