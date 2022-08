Planujecie zakup nowego komputera lub laptopa? Właśnie jest do tego dobra okazja. Z okazji Intel Gamer Days 2022 wystartowały ciekawe promocje, w ramach których można zgarnąć za darmo grę Call of Duty: Modern Warfare 2.

Intel rozdaje za darmo Call of Duty: Modern Warfare 2

Nowa promocja pojawiła się przy okazji promocji Intel Gamer Days 2022 (Dni Graczy 2022) – przy zakupie komputerów, laptopów, a także samych procesorów można otrzymać za darmo grę Call of Duty: Modern Warfare 2 (chodzi o sequel, którego premiera została zaplanowana na 28 października 2022 roku).

W przypadku tańszych konfiguracji z procesorami Core i5 otrzymujemy samą grę Call of Duty: Modern Warfare 2, natomiast w przypadku lepszych konfiguracji z procesorami Core i7 i Core i9 otrzymujemy Call of Duty: Modern Warfare 2 oraz Total War: Warhammer 3 i Bloodhunt.

Całkiem ciekawa opcja jeśli planujecie zakup np. laptopa lub składacie komputer z procesorem Intela - grę da się zgarnąć nawet przy zakupie procesora Intel Core i5-12400F, czyli obecnie jednego z najbardziej opłacalnych modeli dla graczy.

Jak skorzystać z promocji Call of Duty: Modern Warfare 2?

Promocja obowiązuje od 25 sierpnia do 4 września i biorą udział duże sklepy z elektroniką m.in. Komputronik, RTV Euro AGD, Media Expert i Morele. Wystarczy sprawdzić na stronie sklepu, które produkty są objęte akcją, zakupić taki produkt, a następnie zarejestrować zakup w specjalnym formularzu danego sklepu. Po zweryfikowaniu zgłoszenia, sklep wyśle kod wymagany do wpisania na stronie Intela (należy go zarejestrować do 31 stycznia 2023 roku). Po pozytywnej weryfikacji otrzymamy kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gry (lub gier).

Szczegóły akcji znajdziecie na tej stronie.

Źródło: Intel