Karty graficzne Intela mogą mocno namieszać na rynku komputerów do gier. I wiecie co? Wygląda na to, że takie konstrukcje mogą zadebiutować wcześniej niż nam się wydawało – producent pochwalił się testami układu Xe HPG w nowym teście 3DMark.

Pierwsze układy graficzne z generacji Intel Xe już pojawiły się na rynku, ale ciągle czekamy na premierę kart graficznych Xe HPG. Sprzęt szczególnie zainteresuje graczy.

W odróżnieniu od dotychczasowych układów graficznych z generacji Xe LP, karty graficzne na bazie architektury Xe HPG będą wydajniejszymi jednostkami, zaprojektowanymi typowo pod kątem komputerów do grania.



Intel pracuje nad różnymi architekturami układów graficznych Xe

Wiemy, że nowe układy graficzne mają obsługiwać technologię śledzenia promieni w czasie rzeczywistym (ray tracing). Na pokładzie znajdziemy też pamięć wideo GDDR6.

Raja Koduri, szef działu kart graficznych Intela, ostatnio pochwalił się na swoim Twitterze, że przetestował układ graficzny Xe HPG w nowym teście 3DMark Mesh Shader Feature. Nic specjalnego? No nie do końca - post ujawnia kilka ciekawych informacji.

Xe HPG mesh shading in action, with the UL 3DMark Mesh Shader Feature test that is coming out soon pic.twitter.com/fnYeWoM08c