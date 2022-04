Minął już ponad miesiąc od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, ale ciągle wierzymy w szybkie zakończenie rosyjskiej agresji. Wydarzeniom sprzeciwiają się nie tylko politycy, ale także firmy technologiczne – firma Intel opublikowała w tej sprawie ważny komunikat.

Zaatakowanie Ukrainy przez Rosję spotkało się ze stanowczą reakcją zachodu, czego efektem były nałożone sankcje, także na dostawy zaawansowanych technologii. Jakiś czas temu Intel zdecydował o zawieszeniu dostaw swoich produktów do Rosji i na Białoruś.

Teraz gigant technologiczny postanowił poczynić kolejne kroki w związku z agresją Rosji.

Intel zawiesza działalność w Rosji

Intel opublikował komunikat, w którym potępia wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie producent poinformował, że zawiesił wszystkie operacje biznesowe w Rosji.

„Intel wraz z globalną społecznością nadal potępia wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i wzywa do szybkiego zaprowadzenia pokoju. Ze skutkiem natychmiastowym zawiesiliśmy wszystkie operacje biznesowe w Rosji. Jest to następstwem naszej wcześniejszej decyzji o wstrzymaniu wszelkich dostaw do klientów w Rosji i na Białorusi.

Myślami jesteśmy ze wszystkimi, którzy ucierpieli w wyniku tej wojny, szczególnie z mieszkańcami Ukrainy i krajów sąsiednich, a także ze wszystkimi osobami na całym świecie, których rodziny, przyjaciele i bliscy przebywają w tym regionie.

Pracujemy nad tym, aby wesprzeć wszystkich naszych pracowników w tej trudnej sytuacji, w tym 1200 pracowników w Rosji. Wdrożyliśmy również środki zapewniające ciągłość działania, aby zminimalizować zakłócenia w naszej globalnej działalności.”

Zawieszenie wszystkich operacji biznesowych może wpłynąć na rosyjski rynek, który zostanie odcięty od dostaw komponentów komputerowych (wcześniej na podobny krok zdecydowała się też firma AMD). Miejmy nadzieję, że działania firm technologicznych pozwolą odnieść sukces.

Źródło: Intel