Intel zwalnia tysiące pracowników. Co z inwestycją w Polsce?

Intel oficjalnie zwalnia pracowników. Redukcja zatrudnienia wynosi ponad 15 proc., co w praktyce oznacza, że szeregi firmy uszczuplą się o ponad 15 tys. stanowisk. Pojawia się pytanie: co dalej z inwestycją Intela w Polsce?

Intel publikuje raport finansowy za drugi kwartał 2024 r. Dowiadujemy się z niego, że przychody w drugim kwartale 2024 wyniosły 12,8 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 1 proc. w ujęciu rok do roku. Wyniki za drugi kwartał są “rozczarowujące” o czym powiedział wprost Pat Gelsinger, dyrektor generalny. Co istotne, najwięcej strat przyniósł segment chipmakingu oraz litografii, zaś sprzedaż produktów utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Intel szuka oszczędności

Intel wdraża więc plan oszczędnościowy o wartości, który pozwoli zaoszczędzić 10 mld dolarów do 2025 r. Jednym z elementów tego planu jest redukcja zatrudnienia. Rynek momentalnie zareagował na te informacje – przed otwarciem piątkowej sesji akcje producenta procesorów spadły o ponad 20 proc.

Z pracą w szeregach firmy pożegna się ponad 15 proc. zatrudnionych. By uzmysłowić sobie skalę redukcji etatów, warto zaznaczyć, że Intel zatrudnia aktualnie ok. 110 tys. osób. To z kolei oznacza, że firma zwolni ok. 17 tys. osób. Czy wobec tego inwestycja Intela w Polsce jest zagrożona?

Intel zrezygnuje z Polski?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) uspokaja. Marcin Graczyk, rzecznik prasowy PAIH, powiedział w rozmowie z PAP, że “nie widzimy żadnych zagrożeń dla zapowiedzianej inwestycji Intela pod Wrocławiem. Jesteśmy jest w dobrym, bieżącym kontakcie z inwestorem i nie widzimy żadnych zmian w planowanej realizacji".

Co więcej, w czwartek przekazano plac budowy firmie, która ma przygotować teren pod inwestycję Intela w podwrocławskiej gminie Miękinia.

"Ta inwestycja obejmuje wyrównanie terenu o powierzchni ok. 50 ha oraz budowę zbiornika szczelnego, pełniącego funkcję retencyjną wód deszczowych dla obiektów budowlanych, które powstaną na przylegających terenach" – przekazał w czwartek PAP Andrzej Leusz, dyrektor departamentu marketingu i komunikacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Problemy z procesorami

Sytuacji nie poprawiają problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji. Producent potwierdza istnienie usterki i zapowiada rozwiązanie usterki i wdraża akcję wymiany wadliwych układów i jednoczesnie przedłuża gwarancję na ten sprzęt.

