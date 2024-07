Problemy z procesorami Intel odbiły się szerokim echem w branżowych mediach, jednak przede wszystkim chodzi o użytkowników sprzętu. Ci niestety zaczynają tracić cierpliwość i zapowiadają przejście na modele konkurencji.

Przypominając, chodzi o problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji. Układy przy mocniejszym obciążeniu mają powodować niestabilne działanie komputera. Co prawda pierwsze sygnały dotyczyły gier, ale problemy mają dotyczyć także programistów.

Programista zapowiada przejście do konkurencji

Dylan Browne, kierownik Unreal Engine i specjalista ds. efektów wizualnych w studiu efektów wizualnych ModelFarm, opublikował na platformie X post, w którym skarży się na niestabilne działanie komputerów z procesorami Intel - podobno około 50% systemów z modelami Core i9-13900K i Core i9-14900K wykazuje niestabilność.

Browne zdradził, że dwa nowe procesory od razu wykazywały problemy ze stabilnością, podczas gdy w kilku innych przypadkach objawy pojawiły się dopiero po pewnym czasie. Nie pomagały nawet aktualizacje BIOS-ów w płytach głównych. Wszystkie komputery były wykorzystywane do pracy z silnikiem Unreal Engine, który potrafi wykorzystać potencjał wielordzeniowych procesorów.

Browne zapowiedział, że każdy jego nowy komputer w studiu będzie bazować na procesorze AMD Ryzen 9 9950X (czyli topowym modelu z nowej generacji Granite Ridge). Widać, że problemy z układami Intela mocno nadszarpnęły wizerunek marki, bo decyzja ma być argumentowana przede wszystkim stabilnością działania sprzętu – programista podkreślił, że „środowiska robocze wymagają niezawodności”. Jak widać, obecne procesory Intel nie wypadają tutaj zbyt dobrze.

Intel (po raz kolejny) zapowiada rozwiązanie problemów

Przy okazji warto wspomnieć, że Intel opublikował kolejne oświadczenie w sprawie problemów z procesorami Core 13. i 14. generacji. Niestabilne działanie układów ma wynikać ze zbyt wysokiego napięcia. Obecnie trwają testy poprawki, ale nowe mikrokody mają trafić do partnerów producenta w połowie sierpnia.

„W oparciu o szeroko zakrojoną analizę procesorów Intel Core 13/14. generacji zwróconych do nas z powodu problemów z niestabilnością, ustaliliśmy, że podwyższone napięcie robocze powoduje problemy z niestabilnością w niektórych procesorach do komputerów stacjonarnych 13/14. generacji. Nasza analiza zwróconych procesorów potwierdza, że podwyższone napięcie robocze wynika z algorytmu mikrokodu powodującego nieprawidłowe żądania napięcia do procesora.

Intel dostarcza poprawkę mikrokodu, która rozwiązuje główną przyczynę narażenia na podwyższone napięcie. Kontynuujemy walidację, aby upewnić się, że scenariusze niestabilności zgłoszone Intelowi w odniesieniu do procesorów Core 13/14 generacji do komputerów stacjonarnych zostały rozwiązane. Obecnie Intel planuje udostępnić partnerom poprawki w połowie sierpnia po pełnej walidacji.

Intel zobowiązuje się do naprawienia tej sytuacji z naszymi klientami i nadal prosimy wszystkich klientów, którzy obecnie doświadczają problemów z niestabilnością procesorów Intel Core 13/14 generacji do komputerów stacjonarnych, o skontaktowanie się z obsługą klienta Intel w celu uzyskania dalszej pomocy."

Można zatem zakładać, że w drugiej połowie sierpnia pojawią się aktualizacje BIOS-ów do płyt głównych, które będą miały rozwiązać problemy ze stabilnością procesorów. Wcześniej też kombinowano z aktualizacjami, jednak próby okazały się nieskuteczne. Miejmy nadzieję, że tym razem poprawki okażą się skuteczne.

Źródło: Tom’s Hardware, X @ Dylan Browne