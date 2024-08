Intel potwierdza problemy z procesorami Core 13. i 14. generacji. Producent zapowiedział akcję wymiany wadliwych układów, a przy okazji przedłużył gwarancję na sprzęt.

Kłopoty z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji odbiły się szerokim echem w branżowych mediach. Nie ma się jednak czemu dziwić, bo usterka dotyka coraz większą liczbę użytkowników. Przy większym obciążeniu komputerów system może się zawiesić lub wyświetlić tzw. blue screena. Co istotne, problem dotyczy nie tylko topowych wersji z odblokowanym mnożnikiem, ale także zwykłych modeli bez możliwości podkręcania.

Intel niedawno zidentyfikował przyczynę problemów, które mają wynikać z błędów w oprogramowaniu. Błędy te prowadzą do dostarczania zbyt wysokiego napięcia do procesora, co może skutkować uszkodzeniem sprzętu. Aby naprawić problem, konieczne będzie opracowanie nowego mikrokodu i zaktualizowanie BIOSów w płytach głównych. Poprawka ma zostać dostarczona partnerom najpóźniej do połowy sierpnia.

Intel przedłuża gwarancję na procesory

Sprawa staje się poważniejsza, gdy dany procesor już wykazuje problemy ze stabilnością. Producent potwierdził bowiem, że wadliwe chipy mają być uszkodzone w nieodwracalny sposób.

Intel potwierdził, że klienci napotykający problemy będą objęci pomocą w trakcie wymiany wadliwego sprzętu. Osoby kupujące procesory w wersji pudełkowej proszone są o kontakt z działem obsługi klienta firmy Intel, natomiast w przypadku gotowych komputerów konieczny będzie kontakt z zespołem wsparcia producenta.

Jednocześnie producent zapowiedział, że przedłuży gwarancję na pudełkowe wersje procesorów Core 13. i 14. generacji o 2 lata (czyli łącznie będą one objęte 5-letnią gwarancją).

Oficjalny komunikat zamieszczamy poniżej:

Firma Intel zobowiązuje się do zapewnienia, że wszyscy klienci, którzy mają lub obecnie doświadczają objawów niestabilności na swoich procesorach stacjonarnych 13. i/lub 14. generacji, będą objęci pomocą w procesie wymiany. Stoimy za naszymi produktami i w nadchodzących dniach podzielimy się bardziej szczegółowymi informacjami na temat dwuletniej rozszerzonej gwarancji na nasze pudełkowane procesory stacjonarne Intel Core 13. i 14. generacji.

W międzyczasie, jeśli obecnie występują lub w przeszłości występowały u Ciebie objawy niestabilności w komputerze stacjonarnym z procesorem Intel Core 13./14. generacji:

Użytkownicy, którzy zakupili systemy od producentów OEM/integratorów systemów, powinni skontaktować się z zespołem wsparcia producenta systemu, aby uzyskać dalszą pomoc.

Użytkownicy, którzy zakupili procesor w wersji pudełkowej, proszeni są o kontakt z działem obsługi klienta firmy Intel w celu uzyskania dalszej pomoc.

Jednocześnie przepraszamy za opóźnienie w komunikacji, ponieważ było to trudne do rozwiązania i ustalenia ostatecznej przyczyny problemu.

Intel reaguje na problemy, ale czy nie za późno?

Wprowadzenie poprawek w oprogramowaniu oraz wymiana wadliwych procesorów (przedłużona gwarancja ma zapewnić wsparcie nawet w przypadku problemów pojawiających się w dłuższej perspektywie) to obecnie najlepsze rozwiązanie tego problemu. Nie wiadomo jednak, co z procesorami w laptopach, które też mają doświadczać podobnych problemów. Nie jest także jasne, jak rozwiązane zostaną kwestie dotyczące modeli serwerowych, gdzie stabilność systemu jest kluczowa dla użytkowników.

Szkoda, że reakcja Intela trwała tak długo. Cała sprawa odbiła się szerokim echem w branżowych mediach i mocno nadszarpnęła wizerunek producenta (niektórzy nawet wstrzymują się z polecaniem procesorów 13. i 14. generacji).