Czy wiesz, że inteligentny dom wcale nie musi być taki drogi? Na początek przygody ze smart home wystarczy ci kilkaset złotych. Zobacz na co możesz liczyć przy mocno ograniczonym budżecie.

Ile kosztuje inteligentny dom?

Aby zamienić swoje mieszkanie w prawdziwy smart home, musisz przygotować budżet na poziomie kilkunastu albo i kilkudziesięciu tysięcy złotych – mówimy o pełnej automatyce. Ale żeby wprowadzić pojedyncze „inteligentne” rozwiązania do swojego domu, wystarczy ci kilkadziesiąt albo kilkaset złotych. Tyle kosztują podstawowe akcesoria. Jakie na przykład i co dają tak na co dzień? Czytaj dalej!

Tanie akcesoria smart home dla komfortu, oszczędności i bezpieczeństwa

Systemy smart home tworzy się przede wszystkim po to, aby poprawiać swój komfort życia na co dzień, oszczędzać na rachunkach za prąd i zwiększać poziom bezpieczeństwa – zarówno domowników, jak i przedmiotów pozostawionych w mieszkaniu. Możesz zatroszczyć się o każdy z tych aspektów, wydając naprawdę niewiele pieniędzy.

Tania kamera do monitoringu

Zacznijmy nietypowo, bo od końca. Tanim sposobem na poprawę swojego bezpieczeństwa jest kamera do monitoringu wewnętrznego. Weźmy na przykład model TP-Link Tapo C200, którego standardowa cena wynosi zaledwie 150 złotych. Testowaliśmy go i szybko okazało się, że to naprawdę nieduży wydatek jak za sprzęcik, który nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD – o bardzo dobrej jakości zarówno za dnia, jak i po zmroku. Łączy się przez Wi-Fi z siecią, dzięki czemu możesz oglądać wideo na żywo, z każdego miejsca, w którym jest Internet, a gdy zostanie wykryty ruch, od razu otrzymasz powiadomienie na swój telefon.

Tani głośnik inteligentny

Za niewiele ponad stówkę możesz również sprawić sobie inteligentny głośnik i mamy tu konkretnie na myśli Google Home Mini Smart Chalk. To mały gadżet, który ma potencjał, by stać się twoim domowym asystentem. Odpowiada na pytania i wykonuje zadania, o które go poprosisz. Niestety nie obsługuje języka polskiego – miej to na uwadze, jeśli miałby to być dla ciebie problem. Plusem bez wątpienia jest natomiast prosty, minimalistyczny design.

Inteligentne oświetlenie

Inteligentne oświetlenie jest już zdecydowanie droższe, ale i efekt robi olbrzymie wrażenie. Spójrz choćby na taki zestaw Philips Hue White and Color Ambiance z dwiema „żarówkami” w zestawie. Możesz wygodnie – za pomocą aplikacji na telefon lub nawet samego głosu – wybrać jeden z ponad 16 milionów kolorów świecenia, a także wyregulować jasność. Innymi słowy: możesz zadbać o idealny nastrój i dopasowanie oświetlenia do wykonywanej czynności. Możesz też ustalać harmonogramy świecenia (choćby po to, by symulować swoją obecność w mieszkaniu i odstraszać potencjalnych włamywaczy).

Smart plug, czyli inteligentne gniazdko

Niedrogim sposobem na smart home jest również inteligentne gniazdko. Przykładowo Xiaomi Mi Smart Plug WiFi kosztuje kilkadziesiąt złotych (ale uwaga: jest kompatybilny tylko z gniazdkami bez bolca uziemiającego). Po sparowaniu z aplikacją mamy możliwość zdalnego włączania i wyłączania przepływu prądu (a więc też włączania i wyłączania podłączonych urządzeń). Możemy też monitorować zużycie energii elektrycznej, aby wykryć sprzęty najbardziej wpływające na wysokość rachunków.

Przedstawiliśmy cztery propozycje z różnych ekosystemów. Oczywiście najlepiej, gdy wszystkie gadżety w mieszkaniu pracują w obrębie tego samego – wtedy możesz kontrolować poszczególnymi elementami inteligentnego domu z poziomu jednej aplikacji. Naszym zamiarem nie było jednak kompletowanie systemu, lecz jedynie pokazanie, że na początek wcale nie potrzebujesz dużych pieniędzy. A jaki ty znasz prosty (i – przede wszystkim – niedrogi) sposób na smart home? Daj znać w komentarzu!

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.