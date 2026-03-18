Internet w podróży. eSIM zmienia wszystko

Świat stanął przed nami otworem. Jedni uwielbiają podróżować i poznawać nowe, często przepiękne miejsca, inni wizytują kolejne kraje z powodów służbowych. Wszystkich łączy jedno – chęć posiadania niezawodnego internetu w każdym miejscu.

Materiał sponsorowany przez Yesim

Ewolucja w łączności mobilnej. eSIM w służbie wygody

Do niedawana wydawało się to niemożliwe. Chociaż do dyspozycji było kilka opcji w postaci Wi-Fi, roamingu czy lokalnej karty SIM, każda z nich miała znaczące wady sprawiające, że trzeba było liczyć się z ograniczonym dostępem do sieci, wysokimi kosztami albo niepotrzebnym stresem.

Ewolucja łączności mobilnej sprawiła, że dziś sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Można wylądować w innym kraju i w ciągu kilku minut połączyć się z mobilnym internetem – bez roamingu i bez konieczności wymiany swojej karty SIM na lokalną. Wszystko za sprawą rozwiązań cyfrowych, takich jak Yesim.

Stawia na to coraz więcej podróżnych, czemu trudno się dziwić. Yesim pozwala na korzystanie z mobilnego internetu w ponad 200 destynacjach na świecie. Współpracuje z ponad 800 operatorami, a zarazem oferuje opcję automatycznego łączenia się z najsilniejszą siecią dostępną w danym miejscu. Co przy tym niezwykle istotne, chodzi nie tylko o kraje europejskie i USA, ale także o państwa z Ameryki Południowej i Azji, które stanowią coraz częstszy kierunek podróży, a to właśnie tam roaming bywa najdroższą z opcji, a zakupy i rejestracje lokalnych kart SIM wiążą się chociażby z barierami językowymi.

Kilka kliknięć i gotowe

Yesim wykorzystuje technologię eSIM (embedded SIM). To niewielki, programowalny chip, który jest na stałe wbudowany w płytę główną urządzenia. Dzięki temu znika konieczność przekładania plastikowych kart SIM. Wystarczy skorzystać z aplikacji Yesim, by pobrać cyfrowy profil operatora i aktywować wybrany plan z internetem mobilnym. Można zrobić to już w docelowym miejscu podróży albo jeszcze w domu przed wylotem.

Opcji jest wiele, tak by można było dopasować wszystko do swoich potrzeb. Przykładowo dla osób wybierających się w podroż i chcących poznać to rozwiązanie dostępny jest pakiet testowy za 0,50 euro. Dla mających określone potrzeby istnieją 30-dniowe plany transmisji danych z różnym limitem GB, a także plany z nieograniczonym zapasem GB na wybraną przez siebie liczbę dni (minimalne jeden, maksymalnie 30). Ciekawą opcją są też Pay & Fly, gdzie płaci się tylko za wykorzystane dane, a także pakiety globalne obejmujące kilka krajów, a nawet kontynentów.

Nowi klienci Yesim mogą przy tym skorzystać z oferty specjalnej. Używając kodu promocyjnego GETYESIM15, uzyskają 15 proc. zniżki na pierwsze zamówienie.

Urządzenia obsługujące eSIM. Jest ich naprawdę wiele

Trend rosnącej popularności eSIM w branży technologicznej jest widoczny od kilku lat. W efekcie obsługują ją wszystkie nowoczesne smartfony wiodących producentów (zarówno z systemem Android, jak i iPhone'y z iOS).

To jednak nie wszystko, ponieważ z dobrodziejstw eSIM pozwala korzystać wiele inteligentnych zegarków. Rozwiązanie to wspierają również tablety i laptopy, co przydaje się zwłaszcza osobom odbywającym podróże służbowe, planującym chociażby wideokonferencje czy pracę zdalną w środowisku online swojej firmy.

Przyszłość jest dziś

Jeszcze kilka lat temu eSIM określano technologią przyszłości. Dziś zdecydowanie bliżej jej do miana standardu. Zarówno z uwagi na liczbę urządzeń pozwalających z niej korzystać, jak i na zainteresowanie, jakie faktycznie budzi wśród użytkowników.

Lista zalet, zwłaszcza w przypadku osób często podróżujących, jest tutaj ogromna. Przede wszystkim wygoda wynikająca z braku konieczności zakupu, rejestracji i przekładania fizycznych krat SIM w każdym odwiedzanym kraju. Poza tym natychmiastowa aktywacja, a także wiele pakietów do wyboru różniących się zawartością GB i zasięgiem. Tak jak w Yesim, gdzie można cieszyć się mobilnym internetem w jednym lub kilku państwach, a nawet na całym świecie.

eSIM to bezsprzecznie kolejny krok w ewolucji łączności mobilnej. Krok w stronę maksymalnego komfortu i elastyczności, czego oczekują osoby korzystające ze świata bez granic.

Autor: Mateusz Tomczak

