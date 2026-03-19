Zarobił miliardy na Fortnite. Zamiast jachtów, kupił lasy

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Co można zrobić z zarobionymi miliardami? Tim Sweeney, prezes i współzałożyciel Epic Games odpowiedzialnego za Fortnite, wykupił w Karolinie Północnej ok. 50 tys. akrów lasów, żeby uchronić je przed zabudową.

Tim Sweeney, miliarder i szef Epic Games, stał się jednym z największych prywatnych właścicieli ziemskich w Karolinie Północnej dzięki zakupom lasów w 15 hrabstwach. Jak opisało "The Times of India", łączna powierzchnia jego gruntów to ok. 50 tys. akrów, czyli ok. 78 mil kwadratowych. Cel tych transakcji ma być jeden: ochrona lasów przed inwestycjami. 

Dlaczego Tim Sweeney zaczął kupować lasy w Karolinie Północnej? 

Działania Sweeneya zaczęły się w 2008 r., gdy po globalnym kryzysie finansowym część projektów mieszkaniowych i resortowych traciła finansowanie. Wtedy miał zacząć wykupywać tereny zagrożone zabudową, by zachować je w obecnym stanie z myślą o dzikiej przyrodzie i kolejnych pokoleniach. Z biegiem lat te zakupy urosły do dużych, sąsiadujących ze sobą obszarów.

Jednym z największych pojedynczych nabytków ma być Box Creek Wilderness: las o powierzchni 7 tys. akrów u podnóża Blue Ridge. Sweeney zapłacił za ten teren ok. 15 mln dolarów, a obszar obejmuje ponad 130 rzadkich lub zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. To przykład, jak w praktyce wygląda łączenie prywatnych zakupów ziemi z celem konserwatorskim. 

W 2021 r. Sweeney, mimo kosmicznych zarobków Fortnite, mówił, że zmienił podejście, bo ziemia przestała być dla niego "rozsądnie wyceniona". - Większość moich największych przełomów w zakupach ziemi pod ochronę przyrody miała miejsce, gdy gospodarka była w złej kondycji, a ziemia miała rozsądną cenę. Od 2021 r. gospodarka jest silniejsza, ziemia stała się droższa, a mój cel przesunął się na objęcie stałą ochroną dużych, przylegających do siebie obszarów, które kupiłem od 2009 r. - powiedział w rozmowie z "News & Observer". 

Zakupy Sweeneya mają przechodzić przez spółkę LLC "130 of Chatham". PC Gamer opisuje, że ziemia jest utrzymywana przez lata, a później trafia w różny sposób pod ochronę, m.in. poprzez darowizny lub sprzedaż z dużym rabatem. 

W takich przypadkach, jak relacjonował były pracownik Epic Games Aakash Gupta, Sweeney ma dopilnowywać konstrukcji prawnej, która uniemożliwia zabudowę niezależnie od przyszłego właściciela.

W 2021 r. Sweeney przekazał też 7,5 tys. akrów w Roan Highlands do Southern Appalachian Highlands Conservancy, co PC Gamer nazywa największą prywatną darowizną ziemi w historii Karoliny Północnej. - Ten niezwykły dar zapewnia, że te niezwykłe górskie krajobrazy pozostaną nienaruszone na zawsze - mówił Carl Silverstein z conservancy przy ogłoszeniu transferu. 

