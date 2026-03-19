Miał być hit, a akcje spadają. Crimson Desert stracił blask?

To jedna z najgorętszych premier 2026 roku i pierwszy kandydat na grę roku. Po latach oczekiwania Crimson Desert trafił na sklepowe półki i choć pierwsze recenzje wskazują na solidną pozycję, tak po ruchach na giełdzie widać, że to za mało.

Crimson Desert miało być niczym GTA VI dla tych, którzy poszukują magicznej przygody osadzonej w uniwersum Black Desert Online. Tytuł stawiający na rozgrywkę pojedynczego gracze i wielowątkową fabułę od początku reklamowano jako ambitne, wypełnione mechanikami rozwiązanie z filmowym stylem walki i wieloma aktywnościami poza faktycznym przechodzeniem gry.

W Crimson Desert Polacy mogą zagrać dopiero od 19 marca o 23:00, więc opinie osób bez kodów recenzenckich pojawią się nieco później i wcale nie muszą odzwierciedlać krytyki dziennikarzy growych. Na Metacritic zbiorcza ocena wynosi obecnie około 80 proc., co oznacza dobrą, lecz nie przełomową grę, która może mieć problemy z osiąnięciem statusu GOTY. Jak widać, to wyraźny sygnał dla inwestorów.

Czy Crimson Desert odbije się studiu Pearl Abyss czkawką?

Za produkcję odpowiada wydawca Pearl Abyss, którego akcje na giełdzie spadły o aż 29,88 proc. O ile częścią prawdy jest to, że po dużej premierze akcje spadają, bo inwestorzy realizują zyski związane z wyczekiwaniem na grę, tak blisko 30 proc. wartości w dół to mocny sygnał, że oczekiwano gry ponadprzeciętnej, która swoimi ocenami zauważalnie przekroczy barierę 80 proc.

Historia Kliffa jest doceniana za wielowątkowość i różnorodność misji, a także za rozmaitych bossów, którzy testują nasze zdolności na różne sposoby. Krytycy doceniają zaawansowaną grafikę, rozmach w projekcie oraz niecodzienne mechaniki z innych gier, które działają na korzyść gracza (na przykład jazda konna, która przypomina prowadzenie w Mario Kart, jak odnotowuje Eurogamer).

Crimson Desert to gra, która zbiera dobre opinie

Nie jest jednak idealnie. Crimson Desert to tytuł, który cierpi na brak wyrazistego protagonisty, a i niektóre lokalizacje mogłyby mieć więcej aktywności. Recenzenci wersji PC zwracają też uwagę na sporo błędów technicznych, a część z nich potrafi zakłócić przechodzenie misji lub nawet przerwać rozgrywkę. Niektórzy krytykują także system blokowania się na przeciwniku, choć najczęściej walkę ocenia się pozytywnie.

Przygoda na kontynencie Pywel z pewnością będzie opisywana z wielu stron. Walki frakcji, ogromny świat i różne sposoby rozwiązywania problemów pokazują, że Pearl Abyss stworzyło tytuł o wielu twarzach. Do tego pomimo prezentowania gry wyłącznie na mocnych konfiguracjach, pierwsze testy pokazują, że użytkownicy kart pokroju RTX 3050 oraz innych średniopółkowych modeli sprzed lat także będą mogli zagrać w przynajmniej akceptowalnej jakości.