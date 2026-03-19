Steam Sale 2026. Gorące tytuły w super cenach

Steam właśnie ruszyło z wiosenną wyprzedażą Spring Sale 2026, która potrwa do 26 marca. W tym okresie gracze nabyć mogą setki interesujących tytułów w atrakcyjnych cenach. Promocja spotkała się z uznaniem wśród graczy na Reddicie oraz X. Następna promocja, Festiwal Domów, zaplanowana jest od 30 marca do 6 kwietnia 2026 r.

Co można kupić na promocji?

Na promocji nabyć można takie tytuły jak klasyczna już gra - GTA V w cenie 64,50 zł (z 50 proc. obniżką), Hogwarts Legacy w cenie 40,45 zł z obniżką aż o 85 proc. (z 269 zł), czy Elden Ring w cenie 161,85 zł z obniżką o 35 proc. Za Red Dead Redemption gracze zapłacą 62,47 zł (obniżka o 75 proc.). Clair Obscure: Expedition 33 do nabycia jest za 143,20 zł z obniżką o 20 proc.

Wśród tytułów ze zniżką o 50 proc. znajdują się Stardew Valley, Hollow Knight, Cult of the Lamb, Terraria, Valheim, czy też Forza Horizon 5, Teardown, GTA V Enhanced, Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-. Z grona obecnie 100 najpopularniejszych pozycji rozgrywanych na Steam Decku z ceną zmniejszoną aż o 90 proc. kupić można Mass Effect Edycję Legendarną. Za jedyne 8,99 zł, z obniżką o 95 proc. ze 179,90 zł kupić można z kolei kultową już pozycję - Battlefield 1 Revolution.