Intel przyspiesza mobilne procesory. Na laptopy będziecie musieli poczekać

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Nowe procesory Intel Core Ultra z dopiskiem "Plus” nie wywracają rynku do góry nogami, ale wyraźnie podnoszą poprzeczkę. Core Ultra 200HX Plus mają być nieco szybsze i lepiej radzić sobie z grami oraz pracą. Co się zmieniło?

Intel poszerzył ofertę mobilnych procesorów o nową linię Core Ultra 200HX Plus. To układy skierowane do najbardziej wymagających użytkowników – graczy, twórców i osób pracujących na laptopach w roli mobilnych stacji roboczych. Producent zapowiada wzrost wydajności względem standardowych modeli z tej samej rodziny, ale bez przesadnych obietnic – to raczej dopracowanie niż rewolucja. 

Dwa nowe modele z najwyższej półki

Oferta została rozszerzona o dwa procesory: Core Ultra 9 290HX Plus i Core Ultra 7 270HX Plus. Oba należą do segmentu HX, czyli najmocniejszych jednostek przeznaczonych do dużych laptopów gamingowych i profesjonalnych.

Intel nie zdecydował się na rozbudowę szerokiej gamy modeli. Zamiast tego koncentruje się na najmocniejszych konfiguracjach, które mają wyznaczać górną granicę wydajności w tej generacji. 

Co oznacza dopisek "Plus”?

Najważniejsze zmiany względem zwykłych modeli Core Ultra 200HX nie są przełomowe. Nie zdecydowano się nawet na zwiększenie liczby rdzeni, jak ma to miejsce w desktopowych wariantach Core Ultra 200 z dopiskiem Plus

Intel chwali się, że kluczową różnicą jest wyższe taktowanie komunikacji wewnętrznej procesora – die-to-die (D2D). W serii Plus może ono być nawet o 900 MHz wyższe niż w porównywalnych modelach bez tego dopisku. W praktyce oznacza to szybszą wymianę danych między rdzeniami a kontrolerem pamięci, niższe opóźnienia i lepszą responsywność – szczególnie w grach oraz zadaniach wrażliwych na latencję.

Warto jednak zwrócić uwagę na zegary poszczególnych rdzeni – te są nawet o 300 MHz niższe niż w zwykłych modelach.

Intel Core Ultra 9 290HX Plus vs Core Ultra 9 285HX

  • tyle samo rdzeni (8 P-Core + 16 E-Core)
  • -100 MHz bazowe taktowanie rdzeni P-Core
  • takie samo taktowanie Boost rdzeni P-Core
  • -300 MHz bazowe taktowanie rdzeni E-Core 
  • +100 MHz taktowanie Boost rdzeni E-Core 
  • ta sama pojemność pamięci podręcznej L2 i L3
  • +900 MHz taktowanie D2D (3,0 vs 2,1 GHz)
  • taki sam współczynnik TDP/MTP (55/160 W)

Intel Core Ultra 7 270HX Plus vs Core Ultra 7 265HX

  • tyle samo rdzeni (8 P-Core + 12 E-Core)
  • -200 MHz bazowe taktowanie rdzeni P-Core
  • takie samo taktowanie Boost rdzeni P-Core
  • -300 MHz bazowe taktowanie rdzeni E-Core 
  • +100 MHz taktowanie Boost rdzeni E-Core 
  • ta sama pojemność pamięci podręcznej L2 i L3
  • +900 MHz taktowanie D2D (3,0 vs 2,1 GHz)
  • taki sam współczynnik TDP/MTP (55/160 W)

Nowością jest także narzędzie Intel Binary Optimization Tool (IBOT), które ma zoptymalizować działanie aplikacji. Producent twierdzi, że układ może osiągać wyższą wydajność nawet w aplikacjach, które nie były projektowane z myślą o tej architekturze. Intel próbuje w ten sposób poprawić osiągi nie tylko dzięki zmianom sprzętowym, ale również poprzez lepsze wykorzystanie istniejącego oprogramowania.

Testy wydajności procesora Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Na jaki wzrost wydajności można liczyć?

Z danych producenta wynika, że Intel Core Ultra 9 290HX Plus oferuje do 8 proc. wyższą wydajność w grach i do 7 proc. lepszą wydajność jednowątkową względem Intel Core Ultra 9 285HX. To przyrosty zauważalne, choć raczej ewolucyjne niż przełomowe.

Znacznie większy skok odczują użytkownicy starszych platform, takich jak Intel Core i9-12900HX. W ich przypadku wzrost wydajności w grach średnio wynosi 62 proc., a w zadaniach związanych z tworzeniem treści dobre kilkadziesiąt proc.

Na laptopy trzeba jeszcze chwilę poczekać 

Producenci sprzętu już zapowiadają pierwsze konstrukcje z nowymi procesorami, ale ich dostępność nie będzie natychmiastowa. ASUS oficjalnie wspomina o drugim kwartale roku, natomiast Acer wskazuje dokładniej na czerwiec. Realna dostępność takich laptopów na rynku będzie rozłożona w czasie.

  • Acer Predator Helios Neo 16S AI
  • Acer Predator Helios Neo 16 AI
  • Acer Predator Helios Neo 18 AI
  • ASUS ROG Strix SCAR 18
  • ASUS TUF Gaming F16
  • Dell Alienware 16 Area-51
  • Dell Alienware 18 Area-51
  • Dell Alienware 16X Aurora
  • HP HyperX OMEN 15
  • HP HyperX OMEN 16
  • HP HyperX OMEN MAX 16
  • Lenovo Lenovo Legion 7i (16”, 10)
  • Lenovo Legion 5i (15”, 11)
  • Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10)
  • Lenovo Legion Pro 5i (16”, 10)
  • MSI Raider 16 Max HX
  • MSI Titan 18
  • Razer Razer Blade 18

