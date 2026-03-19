Liczyliście na premierę nowych procesorów AMD? Jeśli tak, to musicie obejść się smakiem. AMD planuje kolejne odświeżone procesory z serii Ryzen 9000.

Procesory AMD Ryzen 9000 (Zen 5) zadebiutowały w 2024 r. i od tego czasu zdążyły na dobre zadomowić się na rynku. Wiemy już, że producent pracuje nad kolejną generacją już na bazie architektury Zen 6, jednak zanim ta trafi do sprzedaży, firma zamierza jeszcze „wycisnąć” więcej z obecnej linii. W praktyce oznacza to kolejne odświeżenia i przyspieszone warianty dobrze znanych modeli. Niedawno zadebiutował Ryzen 7 9850X3D, a w planach są następne jednostki.

AMD przyspiesza stare procesory

Według informacji podanych przez użytkownika chi11eddog na portalu X, AMD przygotowuje dwa kolejne modele: Ryzen 5 9650X oraz Ryzen 7 9750X. Najpewniej zastąpią one obecne modele, czyli Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X.

Model Ryzen 5 9600X Ryzen 5 9650X Ryzen 7 9700X Ryzen 7 9750X Generacja Granite Ridge (Zen 5) Granite Ridge (Zen 5) Granite Ridge (Zen 5) Granite Ridge (Zen 5) Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 3,9/5,4 GHz 4,3/5,5 GHz 3,8/5,5 GHz 4,2/5,6 GHz Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB TDP 65 W (105 W) 120 W 65 W (105 W) 120 W Cena w sklepach 820 zł ? 1200 zł ?

Nowe jednostki mają oferować tę samą liczbę rdzeni co zwykłe wersje, jednak kluczową różnicą będą wyższe taktowania. Źródło wskazuje, że AMD podniesie również współczynnik TDP do 120 W, co pozwoli utrzymać wyższe częstotliwości pracy przy mocnym obciążeniu. Warto tutaj zaznaczyć, że AMD już wcześniej wprowadziło opcjonalne podbicie TDP z 65 do 105 W dla zwykłych modeli 9600X/9700X.

Ma to jednak swoją cenę – wyższy pobór energii i konieczność zastosowania wydajniejszego chłodzenia. W praktyce oznacza to, że nowe modele będą skierowane raczej do bardziej wymagających użytkowników, którzy są w stanie zaakceptować większe zapotrzebowanie na moc w zamian za dodatkową wydajność.

Będzie hit? To zależy od ceny

Na ten moment nie wiadomo, kiedy nowe procesory pojawią się na rynku ani ile będą kosztować. A to właśnie cena może okazać się kluczowa – jeśli AMD dobrze ją skalkuluje, odświeżone modele mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla obecnej oferty.