  • Oto średnia prędkość internetu w Polsce. Kolejna bariera przekroczona
Oto średnia prędkość internetu w Polsce. Kolejna bariera przekroczona

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
W roku 2025 polscy użytkownicy smartfonów odnotowali drastyczny wzrost prędkości internetu. To zasługa przede wszystkim dynamicznego rozwoju sieci 5G.

Serwis SpeedTest.pl opublikował raport "Polski internet w 2025 roku", który bazuje na 44 mln testów wykonanych przez 11 mln użytkowników. 

Prędkość 5G w Polsce mocno w górę

Ze wspomnianego raportu wynika, że w 2025 roku:

  • średnia prędkość pobierania wyniosła 236 Mb/s (wzrost o 25 proc.);
  • średnia prędkość wysyłania wyniosła 30 Mb/s (wzrost o 11 proc.);
  • średnie opóźnienia wyniosły 24 ms (spadek o 4 proc.).

Po raz pierwszy średnia przekroczyła barierę 200 Mb/s, co w dużej mierze jest zasługą pokrycia większego obszaru Polski tzw. pasmem C, co świetnie obrazuje poniższa mapa. 

Zasięg internetu w paśmie 3,6 GHz w Polsce

Autorzy raportu zauważają, że 5G rozwija się w Polsce tak dynamicznie, że “ciągnie w górę” średnią prędkość całego internetu mobilnego, bez podziału na generacje. 

Który operator ma najszybszy internet mobilny w Polsce?

SpeedTest.pl przyjrzał się także średniej prędkości 5G niezależmnie dla czwórki operatorów. Liderem prędkości pobierania został T-Mobile, którego klienci wykręcili aż 303,2 Mb/s. 

OperatorPobieranie [Mb/s]Wysyłanie [Mb/s]Ping [ms]Liczba testów
T-Mobile303,230,420161 tys.
Orange295,633,222183 tys.
Play206,431,423207 tys.
Plus113,119,627127 tys.

T-Mobile wygrał także zestawienie dla internetu mobilnego bez rozróżnienia generacji.

OperatorPobieranie [Mb/s]Wysyłanie [Mb/s]Ping [ms]Liczba testów
T-Mobile118,417,3230,69 mln
Orange102,416,4260,86 mln
Play83,417,1281,10 mln
Plus53,111,6350,60 mln

Internet domowy również przyspiesza

Internet domowy notuje mniejsze, ale również odczuwalne wzrosty. Według SpeedTest.pl: 

  • średnia prędkość pobierania wyniosła 180 Mb/s (wzrost o 13 proc.);
  • średnia prędkość wysyłania wyniosła 30 Mb/s (wzrost o 16 proc.);
  • średnie opóźnienia wyniosły 24 ms (spadek o 5 proc.).

Jako przyczyny poprawy wskazywane są modernizacja obecnych sieci, wzrost dostępności światłowodu oraz polityka ofertowa dostawców. 

