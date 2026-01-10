Oto średnia prędkość internetu w Polsce. Kolejna bariera przekroczona
W roku 2025 polscy użytkownicy smartfonów odnotowali drastyczny wzrost prędkości internetu. To zasługa przede wszystkim dynamicznego rozwoju sieci 5G.
Serwis SpeedTest.pl opublikował raport "Polski internet w 2025 roku", który bazuje na 44 mln testów wykonanych przez 11 mln użytkowników.
Prędkość 5G w Polsce mocno w górę
Ze wspomnianego raportu wynika, że w 2025 roku:
- średnia prędkość pobierania wyniosła 236 Mb/s (wzrost o 25 proc.);
- średnia prędkość wysyłania wyniosła 30 Mb/s (wzrost o 11 proc.);
- średnie opóźnienia wyniosły 24 ms (spadek o 4 proc.).
Po raz pierwszy średnia przekroczyła barierę 200 Mb/s, co w dużej mierze jest zasługą pokrycia większego obszaru Polski tzw. pasmem C, co świetnie obrazuje poniższa mapa.
Zasięg internetu w paśmie 3,6 GHz w Polsce
Autorzy raportu zauważają, że 5G rozwija się w Polsce tak dynamicznie, że “ciągnie w górę” średnią prędkość całego internetu mobilnego, bez podziału na generacje.
Który operator ma najszybszy internet mobilny w Polsce?
SpeedTest.pl przyjrzał się także średniej prędkości 5G niezależmnie dla czwórki operatorów. Liderem prędkości pobierania został T-Mobile, którego klienci wykręcili aż 303,2 Mb/s.
|Operator
|Pobieranie [Mb/s]
|Wysyłanie [Mb/s]
|Ping [ms]
|Liczba testów
|T-Mobile
|303,2
|30,4
|20
|161 tys.
|Orange
|295,6
|33,2
|22
|183 tys.
|Play
|206,4
|31,4
|23
|207 tys.
|Plus
|113,1
|19,6
|27
|127 tys.
T-Mobile wygrał także zestawienie dla internetu mobilnego bez rozróżnienia generacji.
|Operator
|Pobieranie [Mb/s]
|Wysyłanie [Mb/s]
|Ping [ms]
|Liczba testów
|T-Mobile
|118,4
|17,3
|23
|0,69 mln
|Orange
|102,4
|16,4
|26
|0,86 mln
|Play
|83,4
|17,1
|28
|1,10 mln
|Plus
|53,1
|11,6
|35
|0,60 mln
Internet domowy również przyspiesza
Internet domowy notuje mniejsze, ale również odczuwalne wzrosty. Według SpeedTest.pl:
- średnia prędkość pobierania wyniosła 180 Mb/s (wzrost o 13 proc.);
- średnia prędkość wysyłania wyniosła 30 Mb/s (wzrost o 16 proc.);
- średnie opóźnienia wyniosły 24 ms (spadek o 5 proc.).
Jako przyczyny poprawy wskazywane są modernizacja obecnych sieci, wzrost dostępności światłowodu oraz polityka ofertowa dostawców.
Komentarze4
Same prędkości też nie są mocno imponujące, chociaż Orange ma pakiet 8 Gb/s, ale wciąż to asymetryczne połączenie gdzie na upload jest do 1 Gb/s.
Mam nadzieję że szybko będzie się to rozwijać.