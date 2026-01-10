Oto średnia prędkość internetu w Polsce. Kolejna bariera przekroczona

W roku 2025 polscy użytkownicy smartfonów odnotowali drastyczny wzrost prędkości internetu. To zasługa przede wszystkim dynamicznego rozwoju sieci 5G.

Serwis SpeedTest.pl opublikował raport "Polski internet w 2025 roku", który bazuje na 44 mln testów wykonanych przez 11 mln użytkowników.

Prędkość 5G w Polsce mocno w górę

Ze wspomnianego raportu wynika, że w 2025 roku:

średnia prędkość pobierania wyniosła 236 Mb/s (wzrost o 25 proc.);

średnia prędkość wysyłania wyniosła 30 Mb/s (wzrost o 11 proc.);

średnie opóźnienia wyniosły 24 ms (spadek o 4 proc.).

Po raz pierwszy średnia przekroczyła barierę 200 Mb/s, co w dużej mierze jest zasługą pokrycia większego obszaru Polski tzw. pasmem C, co świetnie obrazuje poniższa mapa.

Zasięg internetu w paśmie 3,6 GHz w Polsce

Autorzy raportu zauważają, że 5G rozwija się w Polsce tak dynamicznie, że “ciągnie w górę” średnią prędkość całego internetu mobilnego, bez podziału na generacje.

Który operator ma najszybszy internet mobilny w Polsce?

SpeedTest.pl przyjrzał się także średniej prędkości 5G niezależmnie dla czwórki operatorów. Liderem prędkości pobierania został T-Mobile, którego klienci wykręcili aż 303,2 Mb/s.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 303,2 30,4 20 161 tys. Orange 295,6 33,2 22 183 tys. Play 206,4 31,4 23 207 tys. Plus 113,1 19,6 27 127 tys.

T-Mobile wygrał także zestawienie dla internetu mobilnego bez rozróżnienia generacji.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 118,4 17,3 23 0,69 mln Orange 102,4 16,4 26 0,86 mln Play 83,4 17,1 28 1,10 mln Plus 53,1 11,6 35 0,60 mln

Internet domowy również przyspiesza

Internet domowy notuje mniejsze, ale również odczuwalne wzrosty. Według SpeedTest.pl:

średnia prędkość pobierania wyniosła 180 Mb/s (wzrost o 13 proc.);

średnia prędkość wysyłania wyniosła 30 Mb/s (wzrost o 16 proc.);

średnie opóźnienia wyniosły 24 ms (spadek o 5 proc.).

Jako przyczyny poprawy wskazywane są modernizacja obecnych sieci, wzrost dostępności światłowodu oraz polityka ofertowa dostawców.