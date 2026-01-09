Telefony

Orange zachęca do wymiany starego telefonu. 500 zł rabatu na nowy model

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Pod koniec ubiegłego roku Orange na dobre pożegnał się z siecią 3G, zwalniając tym samym zasoby infrastrukturalne dla nowszych standardów 4G i 5G. Dla użytkowników niekompatybilnych urządzeń oznacza to konieczność przesiadki na nowy model, co operator postanowił ułatwić.

O wyłączeniu 3G Orange informował klientów od 2022 roku, ale wciąż nie wszyscy klienci zdążyli wymienić stare telefony. Aby ułatwić przesiadkę spóźnialskim, operator przygotował ofertę promocyjną. 

500 zł za odkup telefonu 3G w Orange

"Klienci, którzy korzystają z usług na abonament i używają telefonów 2G/3G, otrzymają od nas ofertę odkupu obecnie używanego telefonu, z możliwością uzyskania do 500 zł rabatu na zakup nowego z funkcją VoLTE" - czytamy na stronie Orange. O ofercie promocyjnej klienci informowani są listownie. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest udanie się do salonu Orange, sprzedaż telefonu wskazanego w liście i zakup nowego urządzenia tego samego dnia. Jeśli cena wybranego telefonu jest wyższa niż 500 zł, pozostałą kwotę można rozłożyć na raty. 

Jeśli kogoś przed przesiadką powstrzymuje niechęć do nowoczesnych smartfonów, Orange przypomina, że na rynku dostępne są także klasyczne komórki z LTE, takie jak myPhone Bueno LTE Praline Collection, Maxcom MM835 SE czy Maxcom Comfort MM724. 

Promocyjna oferta będzie obowiązywać do 13 lutego.

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Candelacristina
    -1
    Hi everyone the importance of double-checking cannot be stressed enough. In this fast-paced digital world, it's easy to get caught up in the excitement and rush through transactions without giving them proper attention. But let this be a reminder to us all: slow down, take a breath, and be diligent. The whole ordeal was undeniably stressful, but it taught me a valuable lesson about resilience and the power of perseverance. It also reminded me of the importance of the human touch in the digital world. Whether it's scrutinizing wallet addresses, verifying transaction details, or choosing secure payment platforms, a little extra effort can save you from falling into the same pitfalls. And let's face it, who wants to spend weeks trying to retrieve their hard-earned money? So, my friends, learn from my mishap, laugh at my misfortune, and take the necessary precautions to ensure smooth sailing in your financial endeavors. I found myself in a state of disbelief and panic after realizing I had sent a staggering $125,000 to the wrong wallet but the kindness and support I received from SMITH WHITE HACK SERVICE team were heartwarming. I will forever be grateful for those who helped me navigate through this frustrating experience. It's amazing how a difficult situation can bring out the best in people. It was a moment of pure relief and gratitude. My money was back where it belonged, and I couldn't be happier. Thank you SMITHWHITEHACKSERVICE@GMAIL COM WhatsApp +1 (559 508 2403)

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login