Orange zachęca do wymiany starego telefonu. 500 zł rabatu na nowy model

Pod koniec ubiegłego roku Orange na dobre pożegnał się z siecią 3G, zwalniając tym samym zasoby infrastrukturalne dla nowszych standardów 4G i 5G. Dla użytkowników niekompatybilnych urządzeń oznacza to konieczność przesiadki na nowy model, co operator postanowił ułatwić.

O wyłączeniu 3G Orange informował klientów od 2022 roku, ale wciąż nie wszyscy klienci zdążyli wymienić stare telefony. Aby ułatwić przesiadkę spóźnialskim, operator przygotował ofertę promocyjną.

500 zł za odkup telefonu 3G w Orange

"Klienci, którzy korzystają z usług na abonament i używają telefonów 2G/3G, otrzymają od nas ofertę odkupu obecnie używanego telefonu, z możliwością uzyskania do 500 zł rabatu na zakup nowego z funkcją VoLTE" - czytamy na stronie Orange. O ofercie promocyjnej klienci informowani są listownie.

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest udanie się do salonu Orange, sprzedaż telefonu wskazanego w liście i zakup nowego urządzenia tego samego dnia. Jeśli cena wybranego telefonu jest wyższa niż 500 zł, pozostałą kwotę można rozłożyć na raty.

Jeśli kogoś przed przesiadką powstrzymuje niechęć do nowoczesnych smartfonów, Orange przypomina, że na rynku dostępne są także klasyczne komórki z LTE, takie jak myPhone Bueno LTE Praline Collection, Maxcom MM835 SE czy Maxcom Comfort MM724.

Promocyjna oferta będzie obowiązywać do 13 lutego.