Oświecą nas diodami. Tak wygląda Nothing Phone (4a)

Nothing krok po kroku ujawnia, czym będą jego średniopółkowe smartfony. Firma podzieliła się wyglądem obudowy modelu Nothing Phone (4a), który w mniejszym stopniu stawia na podświetlenie Glyph.

Nothing pokazało pierwszą oficjalną grafikę modelu Phone (4a). Urządzenie w wariancie białosrebrnym ma centralnie umieszczony aparat i sylwetkę bliską Phone (3a). Główne różnice dotyczą elementów okalających podobnie umieszczoną wyspę aparatów oraz umieszczenia diod, które teraz najpewniej znajdą się bliżej samych aparatów. To część działań podsycających zainteresowanie przed premierą Nothing Phone (4a) już w przyszłym miesiącu.

Nowa stylistyka wydaje się nieco skromniejsza i pozbawiona przeciągniętych przez całą obudowę wzorów imitujących taśmy. Urządzenie w dalszym ciągu prezentuje się inaczej niż znakomita większość smartfonów na rynku, ale w porównaniu do poprzednich wykończeń wydaje się nieco bezpieczniejszym wyborem. W oczy rzuca się umieszczony na boku rząd kwadratów z czerwonym akcentem.

Nothing Phone (4a) – co zmienia nowy design?

Po dość polaryzującym designie Nothing Phone (3), gdzie aparaty umieszczono w asymetrycznych odstępach i rozmiarach, a do tego dodano ekran, średniopółkowiec firmy stawia na bezpieczniejsze wykonanie.

Tak wygląda Nothing Phone (4a)

W Nothing Phone (4a) zrezygnowano z podstawy dla wyspy aparatów, przez co teraz wydaje się ona nieco bardziej odosobnionym komponentem. Interfejs Glyph nie spoczywa już na zaokrąglonej podstawie i wygląda na nieco bardziej okalający. Zyskał też nowy element w postaci Glyph Bar – zestawu kwadracików na boku, które mają świecić o 40 proc. Jaśniej niż miało to miejsce poprzednio. Możemy spodziewać się personalizacji opartej o rodzaj powiadomień i przypisywanie ich hierarchii do konkretnego kwadratu.

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że Nothing Phone (4a) wykorzysta układ Snapdragon 7s Gen 4 i otrzyma najpewniej 8 lub 12 GB RAM-u. Do tego spodziewamy się ekranu AMOLED o przekątnej 6,78 cala, baterii o pojemności 5080 mAh oraz zestawy trzech aparatów z tyłu.

Oprócz modelu (4a) producent szykuje najpewniej, jak przed rokiem, (4a) Pro z lepszymi aparatami i mocniejszym układem obliczeniowym, najpewniej Snapdragonem 7 Gen 4. Jak obecny kryzys na rynku pamięci wpłynie na ceny tych urządzeń dowiemy się 5 marca.

Źródło: Nothing