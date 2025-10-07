Od tych sieci uciekają Polacy. Rekordzista stracił 50 tys. numerów
Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowszy raport dotyczący przenoszenia numerów w sieciach komórkowych. Dane za trzeci kwartał 2025 roku pokazują, że tylko dwóch operatorów z tzw. wielkiej czwórki wyszło na plus.
W ciągu trzech miesięcy, od lipca do września, na przeniesienie numeru zdecydowało się łącznie 399 338 klientów. Miesiącem o największej mobilności okazał się wrzesień, z wynikiem 137 709 przeniesionych numerów.
Wielka czwórka operatorów z trzecim kwartale 2025. Kto stracił najwięcej numerów?
Pozycję niekwestionowanego lidera pod względem pozyskiwania nowych klientów utrzymała sieć P4 (Play), która zakończyła kwartał z imponującym dodatnim bilansem +26 082 numerów. Na plusie znalazł się również Orange Polska, powiększając swoją bazę o 9 212 klientów.
Niestety nie wszyscy mają powody do zadowolenia. Największą stratę odnotował Polkomtel (operator sieci Plus), który w ciągu trzech miesięcy stracił na rzecz konkurencji aż 51 735 numerów. To najgorszy wynik w całym zestawieniu. Pod kreską znalazł się również T-Mobile, kończąc kwartał z ujemnym bilansem -11 331 numerów.
|Operator
|Oddane numery
|Przyjęte numery
|Bilans
|Play (P4)
|91 266
|117 348
|+26 082
|Orange
|91 569
|100 781
|+9 212
|T-Mobile
|79 615
|68 284
|-11 331
|Plus (Polkomtel)
|111 397
|59 662
|-51 735
Wirtualni operatorzy znów mają się z czego cieszyć
Sumarycznie czterech największych graczy oddało 373 847 numerów, a zyskało 356 075. W ciągu kwartału baza klientów wielkiej czwórki skurczyła się więc o 27 772 numery.
Gdzie się podziali ci klienci? Spore wzrosty odnotowali operatorzy wirtualni, których w naszym kraju jest już ponad 100. Najlepsze wyniki wykręcili:
- Mobile Vikings z bilansem +7 439 numerów.
- Vectra z bilansem +5 336 numerów.
- Netia z bilansem +4 975 numerów.
- Premium Mobile z bilansem +3 569 numerów.
- Fonia z bilansem +1 458 numerów.
Z czego wynika rosnące zainteresowanie operatorami wirtualnymi i usługami VoIP? Dzięki temu, że nie utrzymują własnej infrastruktury i szeroko rozwiniętych sieci sprzedaży, sieci te mogą sobie często pozwolić na oferowanie bardziej atrakcyjnych cen i ofert łączonych, np. z internetem stacjonarnym lub telewizją.
Komentarze4
Wiekszego cwaniactwa i kombinatorstwa nie widzialem.
Doladowujesz konto za 50 PLN, co przedluza czas waznosci konta o 90 dni.
Krotko mowiac zaplaciles za to, ze przez 90 dni siec bedzie gotowa na obsluzenie Twojego telefonu.
Ale gdy nie wykonasz zadnej aktywnosci przez 30 dni to oni sobie... nalicza 5 PLN.
Przykladowy scenariusz to karta SIM uzyta w monitoringu, ktora wysyla SMSy tylko gdy cos istotnego sie wydarzy.
Albo karta SIM w laptopie/tablecie, z ktorego korzystasz w podrozy raz na 2 miesiace.
I placisz PODWOJNIE.
Mimo ze masz wazne konto.
Mimo ze juz zaplaciles za gotowosc ich sieci do obslugi Twojego telefonu za ten okres.
Niemal mozna sobie wyobrazic smrod niemytych zebow spod wasa Janusza ktory to wymyslil.