Od tych sieci uciekają Polacy. Rekordzista stracił 50 tys. numerów

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowszy raport dotyczący przenoszenia numerów w sieciach komórkowych. Dane za trzeci kwartał 2025 roku pokazują, że tylko dwóch operatorów z tzw. wielkiej czwórki wyszło na plus.

W ciągu trzech miesięcy, od lipca do września, na przeniesienie numeru zdecydowało się łącznie 399 338 klientów. Miesiącem o największej mobilności okazał się wrzesień, z wynikiem 137 709 przeniesionych numerów.

Wielka czwórka operatorów z trzecim kwartale 2025. Kto stracił najwięcej numerów?

Pozycję niekwestionowanego lidera pod względem pozyskiwania nowych klientów utrzymała sieć P4 (Play), która zakończyła kwartał z imponującym dodatnim bilansem +26 082 numerów. Na plusie znalazł się również Orange Polska, powiększając swoją bazę o 9 212 klientów.

Niestety nie wszyscy mają powody do zadowolenia. Największą stratę odnotował Polkomtel (operator sieci Plus), który w ciągu trzech miesięcy stracił na rzecz konkurencji aż 51 735 numerów. To najgorszy wynik w całym zestawieniu. Pod kreską znalazł się również T-Mobile, kończąc kwartał z ujemnym bilansem -11 331 numerów.

OperatorOddane numeryPrzyjęte numeryBilans
Play (P4)91 266117 348+26 082
Orange91 569100 781+9 212
T-Mobile79 61568 284-11 331
Plus (Polkomtel)111 39759 662-51 735

Wirtualni operatorzy znów mają się z czego cieszyć

Sumarycznie czterech największych graczy oddało 373 847 numerów, a zyskało 356 075. W ciągu kwartału baza klientów wielkiej czwórki skurczyła się więc o 27 772 numery. 

Gdzie się podziali ci klienci? Spore wzrosty odnotowali operatorzy wirtualni, których w naszym kraju jest już ponad 100. Najlepsze wyniki wykręcili:

  • Mobile Vikings  z bilansem +7 439 numerów.
  • Vectra z bilansem +5 336 numerów.
  • Netia z bilansem +4 975 numerów.
  • Premium Mobile z bilansem +3 569 numerów.
  • Fonia z bilansem +1 458 numerów.

Z czego wynika rosnące zainteresowanie operatorami wirtualnymi i usługami VoIP? Dzięki temu, że nie utrzymują własnej infrastruktury i szeroko rozwiniętych sieci sprzedaży, sieci te mogą sobie często pozwolić na oferowanie bardziej atrakcyjnych cen i ofert łączonych, np. z internetem stacjonarnym lub telewizją.

Komentarze

  • avatar
    bbkr_pl
    5
    Plus za januszowanie z oplatami za brak aktywnosci powinien miec ZERO klientow.
    Wiekszego cwaniactwa i kombinatorstwa nie widzialem.

    Doladowujesz konto za 50 PLN, co przedluza czas waznosci konta o 90 dni.
    Krotko mowiac zaplaciles za to, ze przez 90 dni siec bedzie gotowa na obsluzenie Twojego telefonu.
    Ale gdy nie wykonasz zadnej aktywnosci przez 30 dni to oni sobie... nalicza 5 PLN.
    Przykladowy scenariusz to karta SIM uzyta w monitoringu, ktora wysyla SMSy tylko gdy cos istotnego sie wydarzy.
    Albo karta SIM w laptopie/tablecie, z ktorego korzystasz w podrozy raz na 2 miesiace.

    I placisz PODWOJNIE.
    Mimo ze masz wazne konto.
    Mimo ze juz zaplaciles za gotowosc ich sieci do obslugi Twojego telefonu za ten okres.

    Niemal mozna sobie wyobrazic smrod niemytych zebow spod wasa Janusza ktory to wymyslil.
    • avatar
      Janisz
      3
      Tak fatalnej jakości usługi jak w Plusie nie uświadczysz nigdzie. Ta sieć z roku na rok jest coraz gorsza. Ich zasięg jest na poziomie lat 2000. Telefon gubi zasię W MIEŚCIE! O necie na autostradzie ZAPOMNIJ!! To wręcz aż nieprawdopodobne żeby zarząd tego nie widział. Jeżeli prześledzić historię migracji na przestrzeni ostatnich kilku lat, to Plus stracił już ponad milion klientów chyba... Gratulacje...
      • avatar
        rangut
        0
        Coraz gorzej z Plusem. Zasięg od lat, nic się nie zmieniło, tam gdzie nie było tam go nadal nie ma, a dotyczy miejscowości uzdrowiskowych! Ostatnia innowacja dostępu do usług poraża! żeby korzystać z dotychczasowych usług straciłem dwa dni na rozmowach z konsultantami po zakupie nowego dekodera. Wcześniej żeby uzyskać fakturę za ostatni okres rozliczeniowy straciłem trzy dni na rozmowach z konsultantami, nim po utworzeniu nowego konta udało mi się ją pozyskać.

