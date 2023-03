Posiadacze iPhone'ów otrzymują aktualizację iOS 16.4. Nowości jest całkiem sporo. Przyglądamy się najważniejszym z nich.

Apple rusza z aktualizacją iOS 16.4

Udostępniony we wrześniu zeszłego roku iOS 16 nie przyniósł rewolucji. Nieco mniej przychyli Apple sugerują teraz, że to głównie z tego powodu producent może chwalić się czymkolwiek przy okazji mniejszych aktualizacji. Po kilku tygodniach beta testów ruszył proces wdrażania aktualizacji przynoszącej iOS 16.4. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedna z mniejszych aktualizacji (większe mają pełną numerację, np. iOS 15, iOS 16) nowości rzeczywiście nie brakuje.

Apple rozbudowuje katalog emoji przy każdej okazji, również tym razem tego nie zabrakło. iOS 16.4 przynosi 21 nowych emoji, pojawiają się między innymi łoś, osioł, meduza, gęś, imbir, marakasy czy flet. Inna wizualna zmiana dotyczy Apple Books, do którego powraca lubiana animacja przewracania stron.

W końcu udało się wdrożyć funkcję zapowiadaną jeszcze przy okazji premiery iOS 16, aplikacje internetowe dodane do ekranu początkowego użytkownika mogą prosić o pozwolenie na wyświetlanie powiadomień. Wprowadzono VoiceOver na mapach w aplikacji Pogoda oraz zmianę w trybie Voice Isolation, który przy połączeniach komórkowych nadaje priorytet głosowi użytkownika i blokuje hałas z otoczenia.

iOS 16.4 wprowadza też obsługę kontrolera DualSense Edge znanego z PlayStation 5. Wśród zmian dedykowanych konkretnym krajom tym razem ucieszyć powinni się mieszkańcy Turcji, iOS 16.4 wprowadza bowiem obsługę 5G dla tego kraju.

Apple eliminuje błędy, w tym jeden poważny

Poza nowościami oraz zmianami w znanych aplikacjach producent chwali się usunięciem błędów zgłaszanych przez użytkowników. iOS 16.4 ma eliminować problem z opcją Poproś o zakup (żądania od dzieci mogły nie pojawiać się na urządzeniu rodziców) oraz problem z termostatami z technologią Matter (mogły przestać reagować po sparowaniu z Apple Home).

Poza tym Apple zapewnia, ze udało się zoptymalizować funkcję wykrywania wypadków w modelach iPhone 14 i iPhone 14 Pro. Wywołała ona sporo kontrowersji, ponieważ nieprawidłowe działanie przełożyło się na liczne, nieuzasadnione wezwania służb ratowniczych (niekiedy wystarczyło mieć smartfona przy sobie podczas jazdy na nartach). Apple zapewniało o poprawkach już przy okazji 16.3, teraz wydaje się sugerować, że dopieszczono tę funkcję w najdrobniejszych detalach.

Dla kogo iOS 16.4? Lista kompatybilnych smartfonów

Apple nie zmienia polityki, jaką prowadzi w kontekście swojego mobilnego systemu od lat. Mniejsze aktualizacje oferowane są dokładnie na tych samych urządzeniach, na których udostępniono główną wersję. W tym przypadku oznacza to ponad 20 modeli smartfonów.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2022

iPhone SE 2020

Źródło: apple