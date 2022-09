Najnowsza wersja iOS 16 - systemu operacyjnego iPhone’ów wprowadziła kilka nowości. Przygotowaliśmy zatem dla Was listę najlepszych funkcji iOS 16, które warto znać, bo poprawiają nie tylko stronę wizualną telefonu, ale też jego użyteczność.

Nowe funkcje iOS 16: pełna lista nowości

Złośliwi mogą stwierdzić, że iOS 16 to raczej lifting poprzedniej wersji systemu operacyjnego na iPhone’y aniżeli wielki przełom. W pewnym stopniu te osoby będą mieć wiele racji. Apple tym razem nie zaprezentowało rewolucji, a raczej coś na kształt ewolucji. Wszak jeśli coś działa, to po co to zmieniać?

Niemniej, pełna lista zmian w iOS 16 jest wbrew pozorom całkiem długa i dotyczy nie tylko zauważalnych na pierwszy rzut oka po włączeniu telefonu nowości, ale też drobiazgów, o których istnieniu użytkownicy raczej nie myślą. Wszystkie zmiany w nowym iOS 16 są dostępne na oficjalnej stronie Apple.

My natomiast wybraliśmy dla Was najlepsze funkcje iOS 16, które przydają się podczas codziennego użytkowania telefonu i zdecydowanie warto się z nimi zapoznać. Sprawdź zatem nasze propozycje i daj znać w komentarzu, które z nich są dla Ciebie najciekawsze. A jeśli o jakiejś nowości zapomnieliśmy - również daj nam o tym znać.

iOS 16: funkcje, które warto znać. Lista najlepszych zmian w iPhone’ach

Nowy ekran blokady

Personalizacja ekranu blokady w iOS 16 wchodzi na nowy, wyższy poziom - takie określenia padały podczas prezentacji nowego systemu jeszcze podczas WWDC 2022. No i z tym trudno się nie zgodzić.

Dotychczasowe możliwości konfiguracji tego - jakby nie było - dość istotnego elementu w telefonie właściwie nie istniały. W iOS 16 poza wyborem tapety ze zdjęć i kilku domyślnych bibliotek, możliwy jest także wybór spośród emotikon, wizualizacji pogody oraz specjalnych animowanych grafik, które docenią fani astronomii (widok Ziemi, Księżyca).

Oprócz różnych grafik, Apple pozwala dodać widżety na ekranie blokady w iOS 16. Na razie są to głównie aplikacje systemowe (takie jak kalendarz, pogoda, czy śledzenie aktywności), ale w przyszłości z pewnością pojawią się propozycje od producentów zewnętrznych aplikacji.

Ekran blokady w nowym iOS można od teraz powiązać z konkretnym trybem skupienia. Będąc w pracy możemy wyświetlać inne widżety i tapety, niż podczas ćwiczeń na siłowni lub wieczornego relaksu w domu.

Wycinanie elementów ze zdjęć jednym kliknięciem

Tej funkcji poświęcił więcej uwagi Tomek, który przygotował cały artykuł na jej temat. Sam zatem, aby nie powielać informacji, przedstawię pokrótce czym dokładnie jest to wycinanie elementów ze zdjęć w iPhone i dlaczego tyle o to szumu.

Będąc w galerii, wystarczy że przytrzymasz palec na wybranym elemencie zdjęcia (człowiek, zwierzę, przedmiot etc.) - a system błyskawicznie wytnie je z tła i skopiuje. W tym momencie możesz przejść do komunikatora, notatnika lub edytora tekstu i wkleić owy wycinek.

Być może jest to funkcja, której nie będziemy używać wyjątkowo często, ale istotne jest to, że zastępuje zewnętrze aplikacje, które mają tę samą funkcjonalność. Od teraz nie ma potrzeby instalowania kolejnych apek, bo Apple radzi sobie z wycinaniem obiektów ze zdjęć wyjątkowo dobrze (choć oczywiście czasami widać poszarpane krawędzie).

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii w procentach

Tak, tak - „Apple kopiuje funkcję Androida sprzed dekady”. Czy to powód do śmiechu? Cóż, dla tej części barykady, która stoi po stronie zielonego robocika - jak najbardziej. Dla pozostałych to natomiast fajna nowość, która wcześniej była dostępna na iOS, ale w okrojonej postaci, tzn. wymuszała rozwinięcie z góry ekranu centrum sterowania.

Osoby, dla których pozostała bateria w urządzeniu często jest na wagę złota z pewnością docenią to, że w iOS 16 stan naładowania w procentach można wyświetlać cały czas - bez przeciągania belki z góry ekranu.

Okładka albumu na całym ekranie blokady

To kolejna wyłącznie wizualna zmiana w iOS 16, którą zaobserwujemy podczas słuchania muzyki na smartfonie (choćby przez Spotify czy Tidal lub Apple Music).

Poprzednia sekcja wyświetlana na ekranie blokady podczas odtwarzania muzyki była, jakby to ująć… nieco przestarzała. Minimalistyczna, ale wymagała odświeżenia. I w końcu jest - iOS 16 pozwala wyświetlić okładkę albumu na całym ekranie.

Jak to włączyć? Domyślnie funkcja jest włączona, ale w każdej chwili grafikę można zminimalizować klikając na nią - tak, aby pozostał sam pomniejszony odtwarzacz.

Haptyczna reakcja klawiatury

Wokół tej funkcji pojawiło się wiele negatywnych opinii - i bynajmniej nie z powodu jej użyteczności, ale z uwagi na zużycie baterii. Jak dokładnie działa haptyczna reakcja klawiatury w iOS 16? Po jej włączeniu, każdy wprowadzony znak z klawiatury ekranowej wywołuje krótką i delikatną wibrację telefonu.

Drobiazg, który posiadacze iPhone’ów wręcz pokochali i trudno się temu dziwić. Pisanie nawet krótkich wiadomości na telefonie jest z tą funkcją znacznie przyjemniejsze, ale niestety - im więcej piszesz, tym bardziej haptyka wykańcza baterię.

Funkcję włączysz w menu Ustawienia > Dźwięki i haptyka > Czucie klawiatury > Haptyka. Domyślnie jest ona wyłączona.

Możliwość edytowania i cofania wysłania iMessage

Zdarzyło Ci się wysłać wiadomość iMessage, a po chwili zorientować się, że treść wybrzmiewa zupełnie inaczej, niż oczekiwałeś? A może przypadkowo wiadomość trafiła do zupełnie innego odbiorcy? Jeśli tak, iOS 16 pozwoli Ci edytować lub całkowicie cofnąć wysłaną wiadomość. Wymóg jest jeden: musi to być iMessage, a więc konwersacja pomiędzy użytkownikami iPhone’ów.

Jak korzystać z tej funkcji, która wybacza błędy? Wysłaną wiadomość wystarczy przytrzymać palcem, a następnie z okna dialogowego wybrać odpowiednią opcję: Edycja lub Cofnij wysłanie.

Konwertowanie jednostek w oknie dialogowym

Często czytając treści pochodzące z zagranicznych serwisów można natknąć się na jednostki, których na co dzień w Polsce nie używamy. To, że telewizor ma 55 cali jakoś potrafimy sobie zwizualizować oczami wyobraźni.

Co jednak, jeśli planujemy zakup pralki, a jedyna jej recenzja pojawiła się na amerykańskim portalu i z którego dowiadujemy się, że pomieści 17 funtów prania (17 lbs), a za chwilę rzuci nam się w oczy news, z którego wynika, że jakiś-tam samochód osiąga prędkość maksymalną 185 mil na godzinę (185 mph).

W iOS 16, bez konieczności wyciągania kalkulatora, uruchamiana aplikacji do konwersji jednostek, czy nawet googlowania odpowiedzi - zaznaczając interesującą wartość z jednostką można wyświetlić jej konwersję w menu zaraz obok kopiowania tekstu.

Przypinanie kart w Safari

Przyznaję się bez bicia, że absolutnie nie potrafię zarządzać kartami w przeglądarkach. Na wszystkich komputerach i telefonach mam ich otwartych w sumie jakieś… 200 - i piszę to całkiem poważnie. W całym tym bałaganie - bo trudno o inne określenie - zawsze znajdą się takie karty, które są naprawdę ważne i warto mieć je przypięte gdzieś na początku listy.

iOS 16 na szczęście dla mnie - i pewnie wielu innych użytkowników - wprowadza opcję przypinania kart w domyślnej przeglądarce Safari. Dzięki temu strony, z których naprawdę często korzystam i nie chcę ich przeszukiwać pomiędzy dziesiątkami innych - są zawsze na górze.

Jak przypiąć kartę w Safari? Wystarczy ją wyświetlić, a następnie przytrzymać palec na pasku adresu. Wówczas wyświetli się menu, w którym klikamy Przypnij kartę. Odpinanie przebiega analogicznie.

Wyznaczanie trasy z przystankami w aplikacji Mapy

Jestem w pełni świadomy, że Mapy Apple to nie jest najlepsza nawigacja na telefon. Niemniej, zdarza mi się z niej korzystać - głównie kilka dni po tym, jak Mapy Google wyjątkowo mnie zirytują i postanawiam znaleźć dla nich alternatywę. Ostatecznie zawsze wracam do rozwiązania Google, ale to od Apple nie pozostaje u mnie bezużyteczne.

Doceniam zatem nowość, która pozwala wyznaczyć drogę z przystankami na trasie. Oczywiście, ani trochę nie jest to rewolucyjna zmiana, a raczej dopasowanie aplikacji do konkurencji, ale… lepiej późno, niż wcale.

Dodawanie przystanków odbywa się w widoku wyznaczania trasy. Nie ma potrzeby uruchamiania funkcji w ustawieniach.

Przypominanie o konieczności przyjęcia leków

Aplikacja Zdrowie w iOS 16 zyskała funkcję, która zadba o to, by użytkownik iPhone’a nie zapomniał o przyjęciu leków. Wszelkie regularnie przyjmowane leki można od teraz dodać do aplikacji i wyznaczyć konkretną godzinę, kiedy telefon o nich przypomni. Wcześniej, rzecz jasna - można było stworzyć odpowiednią „przypominajkę” w Kalendarzu lub Przypomnieniach - albo po prostu pobrać dedykowaną do tego aplikację.

Teraz Apple postanowiło zwiększyć funkcjonalność domyślnej apki odpowiedzialnej za śledzenie i kontrolowania zdrowia użytkownika - i to warto docenić, że kolejny drobiazg znajduje się w domyślnie zainstalowanym programie.

Konfigurację funkcji Leki można przeprowadzić w aplikacji Zdrowie, w sekcji Leki.

I jak? Czy wszystkie z powyższych funkcji znaliście? Jeśli nie, to dajcie znać w komentarzu z jakich będziecie na pewno korzystać. Nie zapomnijcie też podzielić się swoimi ulubionymi nowościami w iOS 16 z innymi Czytelnikami!

Źródło: Apple, własne