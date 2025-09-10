iOS 26 - kiedy aktualizacja? Padła oficjalna data

Szykujcie swoje iPhone’y, iPady, Apple Watche i Maki, bo nadciąga największa aktualizacja od lat.

Wydanie systemów iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 oraz visionOS 26 zaplanowano na poniedziałek 15 września. Data ta została potwierdzona tuż po premierze iPhone’ów 17 oraz Air.

Zwyczajowo Apple celuje z aktualizacją w godziny poranne czasu amerykańskiego, więc można oczekiwać, że w Polsce nowe systemy będzie można pobierać od 19:00.

iOS 26 - co nowego?

Sztandarową nowością nadchodzących systemów operacyjnych jest nowy interfejs, nazwany przez Apple’a Liquid Glass. Wirtualne przyciski, tła i opcjonalnie ikony imitują teraz szklaną powierzchnię z zaawansowanymi efektami refleksyjnymi.

Gdy firma po raz pierwszy zaprezentowała Liquid Glass, wielu użytkowników skarżyło się na regres czytelności interfejsu, ale wraz z kolejnymi wersjami beta Apple dopracował stopień rozmycia i kolorystykę interfejsu.

Oprócz nowego wyglądu system iOS 26 wnosi takie nowości jak:

aplikacja Games, która pełni funkcję launchera agregującego w miejscu wszystkie zainstalowane gry, osiągnięcia i funkcje społecznościowe;

uproszczony interfejs aplikacji Aparat;

nowa wersja Safari z domyślnym trybem pełnoekranowym;

uproszczona aplikacja Telefon;

możliwość zmiany teł i tworzenia ankiet w aplikacji Wiadomości;

tłumaczenia, fonetyczne transkrypcje i zaawansowane miksowanie piosenek w Apple Music;

nowe języki Apple Intelligence (polskiego wciąż brak);

możliwość łatwego wyszukiwania teksty i obrazów na zrzutach ekranu;

integracja generatora obrazów Image Playground z ChatGPT;

tłumaczenie rozmów głosowych i tekstowych w czasie rzeczywistym (brak wsparcia dla języka polskiego).

iOS 26 trafi na wszystkie iPhone’y od 11 w górę, w tym iPhone’y SE (2. i 3. gen.).