Mobile

Pokazali kolejną generację. Apple Watch Series 11 i SE 3

przeczytasz w 2 min.
Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Apple zaprezentowało nową generację popularnych smartwatchy. Watch Series 11 ma w sobie wiele z poprzednika, ale nie brakuje kilku nowości.

Podstawowa linia Apple Watch to smartwatche, które od wielu generacji cieszą się popularnością wśród użytkowników. Wyposażone w najnowsze podzespoły - i charakteryzujące się obecnością topowych funkcjonalności Apple Watche są dobrym wyborem dla tych, którzy potrzebują więcej, niż mają do zaoferowania nieco "okrojone" z funkcjonalności Apple Watche SE, a przy tym nie są skierowane dla zaawansowanych sportowców (jak Apple Watch Ultra). We wtorek 9 września, podczas konferencji "Awe Dropping" poznaliśmy kolejną generację tych urządzeń - oto Apple Watch Series 11.

Apple Watch Series 11 - premiera

Nowy Apple Watch Series 11 zachowuje wiele cech znanych z poprzednich generacji smartwatchy z logo nadgryzionego jabłka. Przede wszystkim nie zmienił się jego wygląd. Apple Watch to nadal Apple Watch - prostokątny, z zaokrąglonymi bokami - a więc taki, z jakim kojarzymy ten sprzęt Apple. Producent nie zmienia wzornictwa - skupia się natomiast na ulepszaniu tego, co użytkownikom podoba się od lat.

Nowy Watch Series 11 będzie obsługiwał łączność 5G i będzie bardziej energooszczędny. Zegarek będzie też mógł wskazywać możliwe nadciśnienie. Series 11 wykorzysta do tego dane z optycznego czujnika tętna. Jest też wyposażony w nowy algorytm, który pomoże wykrywać odpowiednie wzorce wskazujące na nadciśnienie.

Watch Series 11 będzie bardziej energooszczędny - zapewni do 24 godzin pracy na baterii. Będzie też obsługiwać funkcję Live Translation, szybkie ładowanie, wykrywanie możliwego nadciśnienia. Producent zadbało więcej nowości związanych z funkcjami zdrowotnymi. Nowy zegarek zapewni też wskaźnik przedstawiający wynik snu. Będzie analizować czas spędzony w poszczególnych fazach, ale też częstotliwość wybudzania się.

Apple Watch SE 3 - premiera

Razem z flagowym Watch Series 11, Apple prezentuje też "budżetowy" smartwatch, Apple Watch SE 3. Zegarek zyskał procesor S10, łączność 5G, ale też po raz pierwszy w historii tej linii produktów - funkcję always-on display. Wbudowany akumulator pozwoli na 18 godzin pracy bez ładowarki. Nie brakuje też funkcji szybkiego ładowania (80 proc. w 45 minut).

Również w Watch SE 3 znalazła się funkcja wyświetlająca wynik snu oraz szereg funkcji zdrowotnych znanych z pozostałych zegarów Apple (m.in. pomiar temperatury). Zabraknie natomiast funkcjonalności wykrywania możliwego nadciśnienia.

Apple Watch Series 11 i Watch SE 3 - ceny i dostępność

Zegarki można już zamawiać, a dostawy będą realizowane 19 września. Watch SE jest dostępny w rozmiarach 40 i 44 mm, natomiast Watch Series 11 w wariantach 42 lub 46 mm. Watch SE 3 kosztuje 1099 zł, natomiast Watch Series 11 1899 zł.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login