Pokazali kolejną generację. Apple Watch Series 11 i SE 3

Apple zaprezentowało nową generację popularnych smartwatchy. Watch Series 11 ma w sobie wiele z poprzednika, ale nie brakuje kilku nowości.

Podstawowa linia Apple Watch to smartwatche, które od wielu generacji cieszą się popularnością wśród użytkowników. Wyposażone w najnowsze podzespoły - i charakteryzujące się obecnością topowych funkcjonalności Apple Watche są dobrym wyborem dla tych, którzy potrzebują więcej, niż mają do zaoferowania nieco "okrojone" z funkcjonalności Apple Watche SE, a przy tym nie są skierowane dla zaawansowanych sportowców (jak Apple Watch Ultra). We wtorek 9 września, podczas konferencji "Awe Dropping" poznaliśmy kolejną generację tych urządzeń - oto Apple Watch Series 11.

Apple Watch Series 11 - premiera

Nowy Apple Watch Series 11 zachowuje wiele cech znanych z poprzednich generacji smartwatchy z logo nadgryzionego jabłka. Przede wszystkim nie zmienił się jego wygląd. Apple Watch to nadal Apple Watch - prostokątny, z zaokrąglonymi bokami - a więc taki, z jakim kojarzymy ten sprzęt Apple. Producent nie zmienia wzornictwa - skupia się natomiast na ulepszaniu tego, co użytkownikom podoba się od lat.

Nowy Watch Series 11 będzie obsługiwał łączność 5G i będzie bardziej energooszczędny. Zegarek będzie też mógł wskazywać możliwe nadciśnienie. Series 11 wykorzysta do tego dane z optycznego czujnika tętna. Jest też wyposażony w nowy algorytm, który pomoże wykrywać odpowiednie wzorce wskazujące na nadciśnienie.

Watch Series 11 będzie bardziej energooszczędny - zapewni do 24 godzin pracy na baterii. Będzie też obsługiwać funkcję Live Translation, szybkie ładowanie, wykrywanie możliwego nadciśnienia. Producent zadbało więcej nowości związanych z funkcjami zdrowotnymi. Nowy zegarek zapewni też wskaźnik przedstawiający wynik snu. Będzie analizować czas spędzony w poszczególnych fazach, ale też częstotliwość wybudzania się.

Apple Watch SE 3 - premiera

Razem z flagowym Watch Series 11, Apple prezentuje też "budżetowy" smartwatch, Apple Watch SE 3. Zegarek zyskał procesor S10, łączność 5G, ale też po raz pierwszy w historii tej linii produktów - funkcję always-on display. Wbudowany akumulator pozwoli na 18 godzin pracy bez ładowarki. Nie brakuje też funkcji szybkiego ładowania (80 proc. w 45 minut).

Również w Watch SE 3 znalazła się funkcja wyświetlająca wynik snu oraz szereg funkcji zdrowotnych znanych z pozostałych zegarów Apple (m.in. pomiar temperatury). Zabraknie natomiast funkcjonalności wykrywania możliwego nadciśnienia.

Apple Watch Series 11 i Watch SE 3 - ceny i dostępność

Zegarki można już zamawiać, a dostawy będą realizowane 19 września. Watch SE jest dostępny w rozmiarach 40 i 44 mm, natomiast Watch Series 11 w wariantach 42 lub 46 mm. Watch SE 3 kosztuje 1099 zł, natomiast Watch Series 11 1899 zł.