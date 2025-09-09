iPhone 17 oficjalnie. Nowy design, lepsze aparaty i odchudzony iPhone Air

Apple zaprezentował właśnie trzy nowe smartfony z linii iPhone 17 oraz zupełnie nowego iPhone’a Air.

Zgodnie z oczekiwaniami, Apple w tym roku zdecydował się na przebudowę swojego portfolio. Po trzech generacjach z oferty zniknął powiększony iPhone Plus, a jego miejsce zajął odchudzony iPhone Air.

Przy okazji Apple (nie)śmiało żegna się z kartami SIM, bo wspomniany smartfon w ogóle ich nie obsłuży. Ponadto bazowa ilość pamięci to teraz 256 GB, a maksymalna - choć zarezerwowana dla tylko jednego modelu - 2 TB.

iPhone Air to najcieńszy smartfon w historii Apple’a

Dotychczas najchudszym iPhone’em była "szóstka" z 2014 roku, mierząca 6,9 mm. Tymczasem iPhone Air ma 5,6 grubości i waży raptem 165 g, choć w dzisiejszych czasach odchudzanie urządzeń jest trudniejsze, w dużej mierze z uwagi na łączność 5G.

iPhone Air

iPhone Air jest nawet odrobinę smuklejszy niż konkurencyjny Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm), choć zostało to okupione kompromisami. Smartfon Apple’a ma tylko jeden aparat główny, sporo mniejszą baterię niż pozostałe modele (nieoficjalnie mówi się o ok. 3000 mAh) i nie obsługuje standardowych kart SIM. Użytkownicy będą więc skazani na korzystanie ze standardu eSIM.

Apple deklaruje, że - dzięki inżynieryjnym sztuczkom - iPhone Air jest ponadprzeciętnie wytrzymały. Pomóc ma w tym m.in. tytanowa rama i dwie tafle szkłą Ceramic Shield, które dotychczas pokrywało jedynie ekrany.



iPhone Air

Czip A19 Pro, ekran LTPO i programowe sztuczki mają z kolei zapewnić iPhone'owi Air wysoką energooszczędność. Czas pracy będzie można wydłużyć dzięki nowemu doczepianemu powerbankowi MagSafe, który także został odchudzony.

iPhone Air - akcesoria

Zupełnie nowym akcesorium jest magnetyczny pasek, który ma umożliwić noszenie iPhone'a Air jak torebkę.

iPhone 17 Pro z nowym designem

Sam iPhone 17 odziedziczył wzornictwo po poprzedniku, choć jego ekran urósł z 6,1 do 6,3 cala, a ramki zostały zmniejszone. Większe zmiany wizualne i konstrukcyjne zaszły w linii Pro.

iPhone 17

W iPhonie 17 Pro wyspa z aparatami jest teraz znacznie większa i rozciąga się od lewej do prawej krawędzi obudowy. Została zintegrowana z modułami łączności, a wnętrze wykorzystano także do zastosowania wydajniejszego chłodzenia bazującego na komorze parowej. Dzięki temu smartfon ma zapewnić lepszy zasięg i dłużej utrzymywać wysoką wydajność.

iPhone 17 Pro

Po dwóch generacjach Apple zrezygnował ze stosowania tytanu na rzecz aluminium, ale jest go teraz więcej; metalowa obudowa unibody obejmuje teraz znaczną część tylnego panelu. Apple zastosował jednak okno z Ceramic Shield skrywające złącze MagSafe i komponenty do ładowania indukcyjnego.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 doczekał się też zmian w aparatach

We wszystkich modelach Apple zwiększył rozdzielczość aparatu do selfie z 12 do 18 Mpix. Sensor o nazwie Center Stage jest kwadratowy, a obiektyw ma szerszy kąt widzenia, dzięki czemu iPhone 17 ma robić zdjęcia poziome i pionowe bez konieczności obracania telefonu. Apple deklaruje też lepszą stabilizację. Z kolei wszystkie aparaty tylne mają teraz rozdzielczość 48 Mpix.

Modele Pro otrzymały nowy teleobiektyw z matrycą 48 Mpix zamiast 12 Mpix. Przybliżenie optyczne zostało zredukowane z 5x do 4x, ale wyższa rozdzielczość matrycy ma zapewnić bezstratny cyfrowy zoom 8x.

iPhone 17 Pro, iPhone Air i iPhone 17

iPhone’y 17 Pro i 17 Pro Max doczekały się także wsparcia dla nagrywania wideo w formacie ProRes RAW oraz technologii Genlock, która odpowiada za synchronizację obrazu nagrywanego z kilku urządzeń jednocześnie. Apple dodał ponadto opcję nagrywania filmów z użyciem przedniego i tylnego aparatu jednocześnie.

iPhone 17, Air, 17 Pro i 17 Pro Max - porównanie specyfikacji

Po raz pierwszy wszystkie nowe smartfony Apple’a mają ekrany ProMotion 120 Hz. Apple zastosował też antyrefleksyjną powłokę, a obudowy wykorzystują nowe szkło Ceramic Shield 2, które ma się cechować wyszą odpornością na zarysowania.

Modele iPhone Air, 17 i 17 Pro wykorzystują czip A18 Pro z autorskim modułem łączności Apple N1, wykorzystującym standardy Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread.

Poszczególne modele różnią się jednak nie tylko wielkością i designem, ale i użytymi czipami czy aparatami. Poniżej porównanie ujawnionych przez Apple’a danych.

iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Ekran OLED 6,3 cala,

2622 x 1206 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3000 nitów OLED 6,5 cala,

2736 x 1260 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3000 nitów OLED 6,3 cala,

2622 x 1206 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3000 nitów OLED 6,9 cala,

2868 x 1320 (460 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3000 nitów Głośniki stereo stereo stereo stereo Czip A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Pamięć na dane 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB 256, 512 GB

lub 1 TB 256, 512 GB,

,1 lub 2 TB Aparat główny 48 Mpix,

f/1,6,

stabilizowana matryca 48 Mpix,

f/1,6,

stabilizowana matryca 48 Mpix,

f/1,78,

stabilizowana matryca 48 Mpix,

f/1,78,

stabilizowana matryca Aparat UW 48 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro - 48 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro 48 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro Aparat tele - 48 Mpix,

teleobiektyw 4x,

f/2,8,

optyczna stabilizacja 48 Mpix,

teleobiektyw 4x,

f/2,8,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 18 Mpix,

f/1,9 18 Mpix,

f/1,9 18 Mpix,

f/1,9 18 Mpix,

f/1,9 Bateria Do 30 godzin wideo,

ładowanie 40 W,

MagSafe i Qi2 25 W Do 27 godzin wideo,

ładowanie 20 W,

MagSafe i Qi2 20 W Do 31 godzin wideo,

ładowanie 40 W,

MagSafe i Qi2 25 W Do 37 godzin wideo,

ładowanie 40 W,

MagSafe i Qi2 25 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6,

NFC,

eSIM,

UWB Zabezpieczenia FaceID FaceID FaceID FaceID Wymiary 149,6 x 71,5 x 7,95 mm 156,2 x 74,7 x 5,64 mm 150 x 71,9 x 8,75 mm 163,4 x 78 x 8,75 mm Waga 177 g 165 g 204 g 231 g Odporność IP68,

ekran z Ceramic Shield 2 IP68,

ekran z Ceramic Shield 2,

tył z Ceramic Shield IP68,

ekran z Ceramic Shield 2,

tył z Ceramic Shield IP68,

ekran z Ceramic Shield 2,

tył z Ceramic Shield

Apple tradycyjnie nie zdradza informacji na temat ilości pamięci operacyjnej, ale nieoficjalnie mówi się, że iPhone 17 ma 8 GB RAM-u, a pozostałe modele 12 GB. Na potwierdzenie tych informacji trzeba będzie jednak poczekać kilka dni.

Apple deklaruje, że iPhone 17 może odtwarzać wideo 8 godzin dłużej niż iPhone 16.

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro i 17 Pro Max - ceny i dostępność w Polsce

Poniżej ceny wszystkich wariantów i konfiguracji pamięciowych.

iPhone 17

256 GB - 3999 zł;

512 GB - 4999 zł.

iPhone Air

256 GB - 5299 zł;

512 GB - 6299 zł;

1 TB - 7299 zł.

iPhone 17 Pro

256 GB - 5799 zł;

512 GB - 6799 zł;

1 TB - 7799 zł.

iPhone 17 Pro Max

256 GB - 6299 zł;

512 GB - 7299 zł;

1 TB - 8299 zł;

2 TB - 10 299 zł.

Start regularnej sprzedaży zaplanowano na piątek 19 września, ale zamówienia będzie można składać już od 12 września.