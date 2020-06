Apple to ten z producentów, którego plany rzadko się zmieniają. Nowe smartfony prezentuje zawsze bardzo punktualnie, ale w tym roku sytuacja może się zmienić, a iPhone 12 zadebiutować później niż oczekiwano.

CEO Broadcom sugeruje późniejszą premierę iPhone'a 12

Przecieki sugerujące późniejszą premierę nowego iPhone'a pojawiały się już wcześniej, ale trudno było nazywać je wiarygodnymi. Tym razem sytuacja wygląda inaczej, ponieważ w centrum uwagi znalazły się słowa osoby, która nie jest anonimowa. To Hock Tan, CEO Broadcom, czyli firmy zajmującej się produkcją wybranych podzespołów dedykowanych smartfonom Apple (w tym przypadku chodzi o moduły łączności bezprzewodowej).

Omawiając wyniki finansowe Broadcom stwierdził, iż zazwyczaj w III kwartale każdego roku zauważalne były znaczne, dwucyfrowe wzrosty przychodów. W tym roku również są przewidywane, ale dopiero w IV kwartale. Dlaczego? Ponieważ nieco zmieniła się sytuacja związana z „dużym północnoamerykańskim klientem telefonii komórkowej”. Nie jest to jasne określenie, ale bardzo sugestywne, a poza tym Hock Tan w przeszłości określał tak Apple w innych rozmowach.

iPhone 12 opóźniony przez pandemię koronawirusa

Jeśli taki scenariusz będzie miał miejsce to można będzie twierdzić, iż Broadcom, a w konsekwencji także Apple padnie ofiarą pandemii koronawirusa. Przerwy w pracach fabryk, opóźnienia i problemy logistyczne nie pozwolą (także wielu innym formom) na zaplanowane wcześniej terminy wywiązać się ze wszystkich zobowiązań.

A operacja pod kryptonimem premiera iPhone'a 12 jest zakrojona na szeroką skalę. Nie tylko z powodu popularności Apple, ale też z racji faktu, iż najprawdopodobniej zobaczymy aż cztery wersje smartfona.

W normalnych warunkach konferencja Apple spodziewana byłaby we wrześniu. Teraz, i to chyba optymistyczna wersja, należy nastawiać się na październik. Przychylają się do tego także źródła WSJ i Bloomberg.

Źródło: engadget, iphonehacks

