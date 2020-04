Zgodnie z licznymi doniesieniami, nowy iPhone SE oficjalnie ujrzał światło dzienne. Producent nie zaskoczył, smartfon będzie wywoływać pewne kontrowersje, ale można przypuszczać, że sprzeda się świetnie.

iPhone SE (2020) wygląda znajomo, ale przynosi trochę nowości

Temat nowego iPhone'a SE budził sporo emocji przez kilka ładnych miesięcy. Przecieki na jego temat początkowo były sprzeczne, ale z czasem jasne stawało się, że producent nie zdecyduje się na rewolucję. Faktycznie nie można o niej mówić. Pod względem stylistyki mamy tu do czynienia jednak z nawiązaniem nie do oryginalnego iPhone'a SE, ale do iPhone'a 8.

Nowy iPhone SE może zostać opisany bardzo prosto. Jako iPhone 8 z zewnątrz, ale przynoszący kilka nowości we wnętrzu obudowy. Producent przedstawia to oczywiście inaczej. Reklamuje smartfona sloganem „Tak dużo. Za nie tak dużo.”, który nawiązuje do stosunkowo niskich jak na Apple cen.

Nowy iPhone SE jest naprawdę wydajny

Co konkretnie smartfon ma do zaoferowania? Między innymi 4,7-calowy ekran IPS o rozdzielczość 1334 x 750 pikseli. Niektórzy mogą komentować nie tyle parametry, co bardzo szerokie jak na obecne standardy ramki. W ogólnym rozrachunku urządzenie ma przez to wymiary 138,4 x 67,3 x 7,3 mm.

Nikt nie powinien krytykować tu za to wydajności, nad którą czuwa procesor A13 Bionic, czyli ten sam, który znalazł się w ostatnich propozycjach z serii iPhone 11. Niezależnie od ilości pamięci RAM, którą Apple jak zwykle się nie chwali, przy systemie iOS należy nastawiać się tu na rewelacyjną płynność działania.

Nowy iPhone SE dysponuje też aparatem 12 Mpix z 5-krotnym zoomem cyfrowym na tyle oraz aparatem 7 Mpix na froncie. Nie brzmi to imponująco, aczkolwiek jednocześnie można nastawiać się na bardzo dobre zaplecze komunikacyjne (Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax i NFC) oraz baterię wspierającą bezprzewodowe ładowanie. Trzeba też zaznaczyć, że obudowa (szkło i aluminium) jest wodoszczelna zgodnie z normą IP67.

Ile kosztuje nowy iPhone SE?

Nowy iPhone SE będzie oferowany w trzech wariantach różniących się zasobami pamięci wewnętrznej i oczywiście cenami. Te (jak na Apple) nie są wysokie, chociaż trzeba pamiętać, że topowe modele ten producent pokaże dopiero za kilka miesięcy.

iPhone SE 64 GB - 2199 złotych

iPhone SE 128 GB - 2449 złotych

iPhone SE 256 GB - 2949 złotych

Przedsprzedaż rozpocznie się 17 kwietnia. Co sądzicie na temat nowego iPhone'a SE? Warto go kupić?

Źródło: Apple

Warto zobaczyć również: