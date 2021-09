Apple przyzwyczaiło już nas do tego, że prezentacje nowych produktów oglądać można jedynie online, bez udziału przedstawicieli mediów. Tak będzie i tym razem.

Firma Apple ogłosiła dziś termin najbliższej prezentacji produktowej, podczas której zadebiutują nowe urządzenia. Odbędzie się ona we wtorek 14 września o godzinie 19:00 w Polsce, a o 10:00 w Cupertino. Wydarzenie odbędzie się w Steve Jobs Theatre na terenie kampusu Apple Park.

Analitycy oczekują, że 14 września zaprezentowane zostaną iPhone’y serii 13, zegarek Apple Watch Series 7 oraz słuchawki douszne AirPods 3. Na temat tych urządzeń pojawiło się już bardzo wiele plotek.

iPhone 13 - jakie modele pojawią się w sprzedaży?

Nowe smartfony podobne będą do obecnej generacji. Firma zaprezentować ma cztery modele:

5,4-calowego ‌iPhone'a 13‌ mini,

6,1-calowego ‌iPhone’a 13‌,

6,1-calowego ‌iPhone’a 13‌ Pro,

6,7-calowego ‌iPhone’a 13‌ Pro Max.

Różnicę w wyglądzie stanowić ma mniejsze wcięcie w ekranie, które znajduje się przy jego górnej krawędzi. Większy ma być moduł aparatu, który umieszczony jest z tyłu. Apple planuje podobno wprowadzić technologię automatycznej stabilizacji matrycy we wszystkich modelach iPhone’ów serii 13. Sprawi to, że zdjęcia wykonywane nowymi iPhone’ami będą jeszcze lepsze.

Warto też dodać, że smartfony wyposażone mają być w układ A15 oraz ulepszony modem 5G, co pozwoli na obsługę jeszcze szybszej transmisji danych. Bardzo prawdopodobne jest także, że w modelach serii Pro pojawi się technologia ProMotion, czyli odświeżanie obrazu o częstotliwości 120 Hz.

Watch Series 7 - Apple przygotowuje nowe smartwatche

Jedną z największych zmian ma być nowy wygląd. Koperty zegarków mają zostać dostosowane do tego jak wyglądają iPhone’y serii 12 czy nowe modele iPadów Air oraz Pro, więc ich krawędzie będą mniej zaokrąglone. Ostatnio pojawiło się wiele doniesień o tym, że nowe Apple Watche będą większe niż obecne modele. Mają mieć koperty o rozmiarach 41 i 45 milimetrów. Użyta zostać ma nowa technologia laminowania, co pozwoli na umieszczenie wyświetlacza bliżej warstwy ochronnej. Przełoży się to na lepszą jakość wyświetlanego obrazu.

Zegarki wyposażone będą także w nowy układ S7 oraz większą baterię. Co ważne, pojawiły się podobno problemy z montażem nowych zegarków, więc możliwe, że ich sprzedaż rozpocznie się nieco później.

Będą też nowe słuchawki - AirPods 3

Nowe słuchawki typy true wireless marki Apple mają mieć konstrukcję podobną do tej, którą charakteryzują się AirPodsy Pro. Będą więc mieć krótszy trzonek oraz silikonowe nakładki. Według dotychczasowych doniesień nie będą one posiadać funkcji aktywnej redukcji szumów.

Gdzie oglądać konferencję Apple iPhone 13?

Jak to zwykle bywa, Apple transmitować będzie wydarzenie na swojej stronie internetowej, w serwisie YouTube oraz za pośrednictwem aplikacji Apple TV w sekcji Apple Events.

Źródło: MacRumors