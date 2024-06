Będziecie w szoku. Apple ujawnił, jak długo wspierany będzie iPhone 15

Piekło zamarzło - Apple pierwszy raz w historii zadeklarował minimalny okres wsparcia dla swoich najnowszych iPhone’ów. I tym samym został daleko w tyle za androidową konkurencją.

Od lat Apple słynnie z wyjątkowo długiego wsparcia aktualizacyjnego swoich produktów. Problem w tym, że historycznie użytkownicy dowiadywali się o tym dopiero po fakcie.

Aktualnym rekordzistą jest iPhone 6s, który dostał aż 6 dużych aktualizacji systemu iOS. W chwili zakupu klienci o tym jednak nie wiedzieli, bo Apple nie dawał jakichkolwiek obietnic.

W kwietniu 2024 Wielka Brytania wprowadziła jednak rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej PSTI. Nakłada ono na producentów, importerów i dystrybutorów urządzeń z dostępem do internetu obowiązek informowania o okresie wsparcia, podczas którego dostarczane będą aktualizacje zabezpieczeń. Do przepisów dostosować musiał się także Apple.

Jak długo będzie wspierany iPhone 15 Pro Max?

Na stronie Apple pojawiły się już oświadczenia PSTI dla iPhone’a 15 Pro Max oraz kilku iPadów. We wszystkich przypadkach deklerowany okres wsparcia to "minimum 5 lat od daty dostawy". Czyli Apple zobowiązuje się aktualizować najnowszego iPhone’a przynajmniej do 22 września 2028.

Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na trzy rzeczy.

Po pierwsze - deklarowany okres wsparcia dotyczy wyłącznie aktualizacji zabezpieczeń. Gdyby więc iPhone 15 Pro Max - czysto teoretycznie - dostał uaktualnienie jedynie do iOS 18 z pominięciem późniejszych wersji, ale przez 5 lat od startu sprzedaży dostawał drobne łatki związane z bezpieczeństwem, nikt nie mógłby zarzucić firmie kłamstwa. Od czasu iPhone’a 6s z 2015 roku żaden smartfon tej marki nie został jednak wykreślony z lisy wspieranych urządzeń po otrzymaniu mniej niż 5 dużych aktualizacji.

Po drugie - deklaracja dotyczy "minimalnego" okresu wsparcia. Deklaracje deklaracjami, ale ostatecznie Apple może dostarczyć więcej aktualizacji niż się zobowiązał.

Po trzecie - deklaracja dotyczy wyłącznie rynku brytyjskiego. To raczej detal, bo dotychczas wszystkie aktualizacje systemu iOS miały charakter globalny. Gdyby jednak w niedalekiej przyszłości sprzedaż iPhone’ów drastycznie spadła, to hipotetycznie Apple mógłby zakończyć wsparcie w większości krajów i w ramach cięcia kosztów wydawać łatki tylko w Wielkiej Brytanii. Wówczas polscy klienci nie mogliby czuć się okłamani, choć - jak wspomniałem - na razie nic nie zapowiada takiego obrotu spraw.

Co ciekawe, Apple deklaruje krótsze wsparcie niż Samsung i Google

Lata temu okres wsparcia smartfonów z Androidem - nawet tych flagowych - wołał o pomstę do nieba, ale te czasy już się skończyły. Dziś 5 lat deklarowanego wsparcia to nic nadzwyczajnego, a w pojedynczych przypadkach poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej.

Samsung informuje na swojej stronie, że smartfony z linii Galaxy S24 mają zagwarantowane “7 generacji aktualizacji systemu operacyjnego i 7 lat aktualizacji zabezpieczeń”. Podobne obietnice stawia Google w kontekście smartfonów z linii Pixel 8 - 7 lat dostarczania dużych aktualizacji Androida i 7-letnie wsparcie bezpieczeństwa od startu sprzedaży w USA.

Warto podkreślić, że Samsung i Google nie tylko deklarują o 2 lata dłuższe minimalne wsparcie niż Apple, ale i są przy tym bardziej precyzyjni. Producenci telefonów z Androidem jasno odróżniają w swoich obietnicach duże uaktualnienia od aktualizacji zabezpieczeń.

Deklaracje dotyczące minimum mają oczywiście to do siebie, że teoretycznie Galaxy S24 i Pixel 8 mogą otrzymać po 7 aktualizacji, a iPhone 15 Pro Max ostatecznie dostanie ich 8, 9 albo 15. Jeśli ktoś chce jednak kupić telefon i mieć pewność, że jego oprogramowanie będzie aktualne jak najdłużej, to - liczby nie kłamią - Android jest dziś pewniejszym wyborem.