iOS 18 w szczegółach. Wyciekła lista nowych funkcji iPhone'a

Oczekuje się, że iOS 18 będzie najbardziej przełomową aktualizacją oprogramowania iPhone'a od czasu pojawienia się pierwszej generacji w 2007 roku. Pierwsze skrzypce grać będzie oczywiście sztuczna inteligencja, ale Apple szykuje również inne nowości.

Apple stał się niewilnikiem własnego rytmu wydawniczego. Podczas gdy OpenAI, Google, Microsoft czy Meta co chwilę zasypują nas kolejnymi nowościami związanymi z generatywną sztuczną inteligencją, producent iPhone'ów "musi" czekać na czerwcową imprezę WWDC 2024. Zazwyczaj wszelkie nowości trzymane są w wielkiej tajemnicy, ale tym raze firma nie ukrywa, że poruszy temat AI.

Tymczasem Mark Gurman z Bloomberga - dziennikarz wyjątkowo dobrze zaznajomiony z planami Apple'a - w ramach swojego newslettera "Power On" dostarcza solidnej porcji przecieków na temat systemu iOS 18.

iOS 18 ma pozwolić na większą personalizację pulpitu iPhone'a

Gurman donosi, że iOS 18 będzie pierwszą wersją systemu w historii, która pozwoli na zmianę koloru ikon. Idea jest ponoć taka, by użytkownik mógł przypisać różne kolory do różnych typów aplikacji. Np. niebieski do aplikacji funansowych, a zielony do gier. Pulpit iPhone'a ma być dzięki temu bardziej przejrzysty.

Zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami, iOS 18 ma pozwolić także na swobodne rozmieszczanie ikon na pulpicie. Dotychczas system automatycznie ustawiał ikony jedna przy drugiej, zaczynając od górnego lewego rogu, ale Apple ma wreszcie dać użytkownikom wolną rękę. Tym samym iOS jeszcze bardziej upodobni się do Androida.

iOS 18 ma nafaszerować iPhone'a sztuczną inteligencją

To, że Apple pracuje nad generatwnym AI, wiadomo od dawna. Według najnowszych przecieków, dzięki systemowi iOS 18 na iPhone'y mają zawitać takie funkcje jak:

transkrupcja notatek głosowych;

generowanie podsumowań powiadomień, wiadomości tekstowych, notatek, stron internetowych i dokumentów;

inteligentny retusz zdjęć;

ulepszona wyszukiwarka Spotlight;

generowanie odpowiedzi na otrzymywane wiadomości;

generowanie unikalnych emoji na podstawie treści wysyłanych wiadomości;

ulepszony asystent głosowy Siri.

Apple ma wykorzystać zarówno autorski duży model językowy, jak i technologię GPT firmy OpenAI.

Nowe funkcje AI raczej nie trafią do wszystkich użytkowników iOS 18

Apple słynie z wieloletniego wsparcia iPhone'ów, dlatego oczekuje się, że aktualizacja trafi na wiele modeli z ostatnich kilku lat. Patrząc na wcześniejsze wersje, można założyć, że iOS 18 wyląduje przynajmniej na iPhone'ach od 11 w górę. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy starszych smartfonów zyskają dostęp do wszystkich nowych funkcji.

Zdaniem Gurmana, większość funkcji AI w iOS 18 będzie działać bezpośrednio na urządzeniu, a jedynie te bardziej zaawansowane dostaną wsparcie ze strony chmury. Oznacza to, że sztuczna inteligencja będzie wymagać dużej mocy obliczeniowej, którą - według dziennikarza - zapewnią jedynie urządzenia wydane "mniej więcej" w ciągu ostatiego roku.

Oznacza to, że być może z kompletu nowości skorzystają jedynie użytkownicy najnowszej generacji smartfonów, a potencjalnie i tak nie wszyscy. iPhone 15 ma przecież starszy i mniej wydajny czip niż iPhone 15 Pro, więc najwięcej powodów do zadowolenia mogą mieć jedynie posiadacze najdroższych modeli.

Więcej szczegółów na temat iOS 18 i generatownej sztucznej inteligencji Apple'a poznamy już 10 czerwca, bo na ten dzień zaplanowano konferencję otwierającą imprezę WWDC 2024.