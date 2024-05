Google Pixel i Google Store oficjalnie w Polsce! Trzy smartfony na start

Stało się. Po niemal 8 latach czekania linia smartfonów Google Pixel oficjalnie zawitała do Polski. A wraz z nimi długo oczekiwany sklep Google Store.

Choć seria Pixel istnieje od 2016 roku, polscy fani Google’a musieli dotychczas obejść się smakiem, sprowadzać telefony z zagranicy lub korzystać z ofert pośredników. Już nie muszą, bo sklep Google Store Polska doczekał się oficjalnego otwarcia.

Oferta polskiego oddziału Google’a obejmuje aktualnie trzy smartfony. Dwa sprzed kilku miesięcy i jeden zupełnie nowy, który jest przy okazji najtaszy z całej serii.

Google Pixel 8, 8 Pro i 8a - ceny i dostępność w Polsce

Flagowy Pixel 8 dostępny jest w trzech wariantach różniących się wyposażeniem oraz - oczywiście - półką cenową.

Pixel 8a (8/128 GB) - 2449 zł;

Pixel 8a (8/256 GB) - 2749 zł;



Pixel 8 (8/128 GB) - 3599 zł;

Pixel 8 (8/256 GB) - 3899 zł;



Pixel 8 Pro (12/128 GB) - 4999 zł;

Pixel 8 Pro (12/256 GB) - 5299 zł;

Pixel 8 Pro (12/512 GB) - 5899 zł.

Modele 8 oraz 8 Pro są dostępne w sklepach Google Store i Media Expert oraz w sieci Play od dnia premiery. Najnowszy Pixel 8a na razie objęty jest przedsprzedażą.

Google Pixel 8, 8a i 8 Pro

Osoby, które zamówią któryś z telefonów w Google Storze, dostaną bonusowe środki do wykorzystania na kolejne zakupy. Mowa o 650 zł (8a), 700 zł (8) lub nawet 1000 zł (8 Pro).

Do Pixela 8a producent dokłada 3 miesiące YouTube Premium i Google One oraz 6 miesięcy Fitbit Premium. W przypadku modeli 8 i 8 Pro są to jeszcze 3 dodatkowe miesiące Google One.

Smartfony Google Pixel 8, 8 Pro i 8a są nafaszerowane sztuczną inteligencją

Wspólnym mianownikiem wszystkich modeli jest czip Google Tensor G3, który pod względem CPU i GPU nie należy do czołówki najwydajniejszych układów na rynku, ale został mocno zoptymalizowany pod kątem obsługi AI.

Sztandarową funkcją jest Circle to Search, którą znają już użytkownicy wybranych smartfonów Samsunga. Telefony Google'a pozwalają zakreślić obiekt lub tekst widoczny na ekranie, by błyskawicznie wyszukać informacje na jego temat w sieci.

W trakcie robienia nowymi smartfonami zdjęć grupowych, Pixel 8 wykona serię zdjęć, a następnie umożliwi łatwe zrobienie sklejki z kilku fotografii. Dzięki temu na finalnym zdjęciu każda osoba ma mieć otwarte oczy i nadający się do uwiecznienia wyraz twarzy.

Z kolei Magiczna gumka w Zdjęciach Google pozwala teraz nie tylko na usuwanie niechcianych obiektów, ale i ich przesuwanie czy powiększanie. Generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie nawet dorobić i wypełnić brakujące elementy.

Ciekawym rozwiązaniem jest Magiczna gumka do dźwięków. Po nagraniu wideo Pixel 8 potrafi rozbić audio na osobne ścieżki zawierające m.in. ludzką mowę, ruch uliczny, szum wiatru czy muzykę. Głośność każdej ścieżki da się regulować niezależnie, a dzięki temu na nagranym vlogu można np. przyciszyć lub całkowicie usunąć miejski gwar.

Choć większość funkcji AI dostępna jest na całej trójce smartfonów Google Pixel 8, model 8 Pro dostał ekskluzywną funkcję Video Boost. Odpowiada ona za przesyłanie nagranych filmów do chmury Google'a, gdzie ulegają zaawansowanemu przetworzeniu, po czym wrócą na smartfon w ulepszonej jakości.

Video Boost w Pixel 8 Pro (fot. Google)

Sztuczna inteligencja Pixel AI odpowiada także za generowanie podsumowań notatek głosowych, modyfikowanie tonu wypowiedzi w klawiaturze Gboard czy transkrypcję rozmów głosowych w czasie rzeczywistym. W chwili powstawania tego tekstu funkcje stricte językowe nie działają jednak po polsku i nie dostaliśmy jeszcze potwierdzenia, czy w najbliższej przyszłości się to zmieni.

Jeśli chodzi o specyfikację, najmocniejszy z nowych smartfonów - Pixel 8 Pro - ma:

ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości 2992 x 1344 (489 ppi) i zmiennym odświeżaniu 1-120 Hz;

głośniki stereo;

12 GB pamięci RAM;

128, 256 lub 512 GB pamięci UFS 3.1 na dane;

aparat główny 50 Mpix (1/1,31 cala) z przysłoną f/1,7 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 48 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, przysłoną f/2,0, autofokusem i trybem makro;

aparat 48 Mpix z teleobiektywem 5x, przysłoną f/2,8 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat przedni 10 Mpix z autofokusem i przysłoną f/2,2;

łączność 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3 i eSIM;

czytnik linii papilarnych w ekranie;

baterię 5050 mAh z ładowaniem przewodowym 30 W oraz bezprzewodowym 23 W;

wodoszczelność (IP68);

Androida 14.

Google Pixel 8 Pro

W przypadku modelu Pixel 8 Google poszedł na kilka kompromisów. Ten model ma:

mniejszy ekran (6,2 zamiast 6,7 cala) o niższej rozdzielczości (1080p zamiast 1344p);

niższej klasy szkło (Gorilla Glass Victus zamiast Gorilla Glass Vistus 2)

aparat bez teleobiektywu;

aparat ultraszerokokątny o niższej rozdzielczości (12 zamiast 48 Mpix);

mniej pamięci RAM (8 zamiast 12 GB);

mniejszą baterię (4575 zamiast 5050 mAh);

wolniejsze ładowanie (27 zamiast 30 W).

Google Pixel 8

Z kolei najtańszy Pixel 8a ma ponadto:

mniejszy ekran 6,1 cala z większymi ramkami;

plecki z tworzywa sztucznego zamiast szkła;

niższej klasy szkło na ekranie (Gorilla Glass 3);

niższy standard wodoszczelności (IP67 zamiast IP68);

niższej klasy aparat 64 Mpix z mniejszą matrycą (1/1,73 zamiast 1/1,31 cala) i ciemniejszą przysłoną (f/1,89 zamiast f/1,7);

aparat ultraszerokokątny 13 Mpix bez autofokusa i trybu makro;

mniejszą baterię (4500 mAh);

wolniejsze ładowanie (18 W);

brak indukcyjnego ładowania zwrotnego.

Google Pixel 8a

Cała trójka smartfonów z linii Pixel 8 została objęta 7-letnim wsparciem aktualizacyjnym. Dotyczy to dużych aktualizacji systemu (aż do Androida 21), łatek zabezpieczeń i regularnego dostarczania nowych funkcji. Jako że są to smartfony przez samego Google'a, wszelkie aktualizacje Androida otrzymują one w pierwszej kolejności.