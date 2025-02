Powiew świeżości czy bezczelna kopia? Tak może wyglądać iPhone 17 Air

W tym roku Apple ma zapoczątkować nową linię smartfonów. Będzie cienko.

Po trzech generacjach Apple najpewniej porzuci linię iPhone Plus, której przedstawiciele sprzedawali się najgorzej z całej rodziny numerycznej. Jej miejsce ma zająć smartfon o ultracienkiej obudowie, stanowiący bezpośrednią konkurencję dla Samsunga Galaxy S25 Edge. Nazwa stoi póki co pod znakiem zapytania, ale umownie jest on nazywany iPhone’em 17 Slim, iPhone’em 17 Air lub po prostu iPhone’em Air.

iPhone 17 Air - jak może wyglądać?

Jest już niemal pewne, że taki smartfon powstaje, ale szczegóły na jego wyglądu są dość dobrze trzymane w tajemnicy. Niemniej do sieci zdążyły już trafić schematy czy zdjęcia pojedynczych komponentów, wśród których przewijają się trzy wspólne mianowniki:

smukła konstrukcja;

pojedynczy obiektyw aparatu;

pozioma wyspa rozciągająca się od krawędzi do krawędzi obudowy.

Bazując na dotychczasowych przeciekach, zajmująca się efektami komputerowymi firma Weis Studio opracowała realistycznie wyglądającą wizualizację iPhone’a 17 Air.

Zdania na temat takiego designu są mocno podzielone. Jedni cieszą się na myśl o pierwszej wyraźnej zmianie designu od 2019 roku. Inni natomiast obawiają się, że Apple zrezygnuje z własnej tożsamości na rzecz powielania pomysłów konkurencji. Taki design nasuwa bowiem dość jednoznaczne skojarzenia ze smartfonami Google Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro

Należy jednak podkreślić, że na razie mamy do czynienia jedynie z mieszanką niepotwierdzonych przecieków oraz fanowskich wizji projektantów. Z oceną wyglądu iPhone’a 17 Air warto się wstrzymać do premiery, która najpewniej odbędzie się dopiero we wrześniu.