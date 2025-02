Ten smartfon zmieni wszystko. iPhone SE 4 - podsumowanie przecieków

Apple rozpoczął już odliczanie do premiery swojego najnowszego telefonu. Jaki będzie iPhone SE 4?

Oczekuje się, że iPhone SE 4 będzie pierwszym poważnym uderzeniem Apple’a w segment 2500-3000 zł, okupowany dotychczas przez producentów smartfonów z Androidem. W tym przedziale cenowym dostępne były do tej pory albo modele kilkuletnie, albo wcześniejsze generacje SE o mocno archaicznym wyglądzie i wyposażeniu.

Na rynku europejskim iPhone SE 4 jest wyczekiwany szczególnie. W wyniku unijnej delegalizacji złącza Lightning, Apple zdecydował się bowiem w grudniu na usunięcie ze swojej oficjalnej oferty smartfonów starszych niż iPhone 15. A to oznacza, że próg wejścia do ekosystemu iOS jest dziś wyjątkowo wysoki.

Zbliżającą się premierą iPhone’a SE 4 powinni się jednak ekscytować nie tylko fani iUrządzeń. W 2024 roku Apple został po raz drugi z rzędu najpopularniejszą marką smartfonów na świecie, więc debiut tańszego modelu to dla producentów telefonów z Androidem gigantyczne zagrożenie. Można oczekiwać, że w nadchodzących miesiącach cała branża dokręci śrubę i uatrakcyjni swoją ofertę urządzeń ze średniej półki.

iPhone SE 4 - data premiery

Tim Cook oficjalnie ogłosił na platformie X, że "najnowszy członek rodziny" ujrzy światło dzienne już 19 lutego. Co prawda nie sprecyzował, że chodzi o nowego iPhone’a SE, ale w świetle licznych przecieków jest to więcej niż pewne.

Co ciekawe, informacja o nadchodzącej premierze została przekazana dalej przez Elona Muska, co wywołało falę spekulacji, jakoby iPhone SE 4 miał być owocem współpracy Apple’a i Tesli. Osobiście nie doszukiwałbym się tu jednak głębszego dna. Najpewniej miliarderowi jest zwyczajnie na rękę, że to jego platforma X została wykorzystana do ogłoszenia daty premiery ważnego produktu.

iPhone SE 4 - sprzeczne przecieki na temat wyglądu

Od miesięcy mówi się, że iPhone SE 4 zostanie upodobniony do iPhone’a 14 z 2022 roku. Jest jednak jasne, że z racji zastosowania pojedynczego aparatu zamiast podwójnego bryła musi zostać zmodyfikowana. I tu zaczynają się sprzeczności.

Polski producent akcesoriów 3mk rozpoczął już sprzedaż pokrowców do iPhone’a SE 4. Według wizualizacji, smartfon ma mieć z tyłu poziomą wysepkę z pojedynczym obiektywem.

Etui na iPhone'a SE 4 (fot. 3mk.pl)

Wcześniej do sieci trafiły natomiast zdjęcia atrap, które wskazują na brak wysepki. Zamiast tego Apple miałby zastosować po prostu mocno wystający obiektyw.

Atrapy iPhone'a SE 4 (fot. Majin Bu / X)

Większość źródeł jest jednak zgodna co do tego, że z przodu wyląduje ekran z wcięciem podobny do tego z iPhone’a 14. Dynamic Island wciąż ma być zarezerwowane dla flagowej serii.

iPhone 15 i iPhone 14 (fot. Grzegorz Świątek)

iPhone SE 4 - specyfikacja

Bardziej jasna zdaje się być kwestia specyfikacji. Według Marka Gurmana z Blomberga, iPhone SE 4 zostanie wyposażony w:

6,1-calowy ekran OLED 60 Hz z iPhone’a 14;

Face ID;

pojedynczy aparat 48 Mpix;

chip A18 z iPhone’a 16;

8 GB pamięci RAM;

port USB-C.

Połączenie nowego czipu i 8 GB pamięci RAM ma zapewnić kompatybilność z platformą Apple Intelligence, której europejski debiut zapowiedziano na kwiecień. Na razie nie widać jednak perspektyw na wsparcie dla języka polskiego.

Warto jeszcze odnotować, że iPhone SE 4 to nazwa umowna. Wszystkie wcześniejsze generacje miały oznaczenie SE bez numerka.