iPhone 17 tuż przed premierą. Podsumowujemy przecieki

Już 9 września odbędzie się konferencja "Awe dropping", podczas której Apple ma zaprezentować cztery nowe smartfony z linii iPhone 17.

Jak to zazwyczaj w przypadku tej marki bywa, wiele szczegółów na temat nadchodzących urządzeń trafia do sieci na długo przed samą premierą. Pora na ich podsumowanie.

iPhone 17 Air gwoździem programu

Oczekuje się, że znaczna część konferencji zostanie poświęcona zupełnie nowemu modelowi, który - według przecieków - trafi na rynek jako iPhone 17 Air. Ma on dołączyć do MacBooków oraz iPadów z linii Air, które słyną z lekkich i smukłych konstrukcji.

Oczekuje się, że iPhone 17 Air będzie miał ok. 5,5 mm grubości, dzięki czemu z łatwością zdobędzie tytuł najsmuklejszego iPhone’a w historii. Dotychczasowy rekord należy do iPhone'a 6 z 2014 roku (6,9 mm), ale ten pojawił się w erze przed 5G, a to w dużej mierze ta technologia utrudnia odchudzanie urządzeń.

iPhone Air - makieta (fot. MajinBuOfficial / X)

Nie obędzie się jednak bez kompromisów, bo liczne raporty wskazują na obecność raptem pojedynczego aparatu i wyjątkowo małej baterii. Ta ma być jednak częściowo rekompensowana przez tryb AI zarządzający zużyciem energii.

iPhone 17 Pro z nowym designem

Nie tylko iPhone 17 Air ma wnieść wizualny powiew świeżości, bo spore zmiany mają objąć także linię Pro.

Oczekuje się, że iPhone 17 Pro i 17 Pro Max otrzymają:

przeprojektowaną wyspę aparatów, rozciągającą się od lewej do prawej krawędzi obudowy;

aluminiową bryłę, przechodzącą od krawędzi na tylny panel;

szklane “okno” pod aparatami, za którym umieszczony będzie moduł ładowania bezprzewodowego i złącze MagSafe.

iPhone 17 - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. Apple Hub)

Według niektórych plotek, Apple uzasadni powiększenie wyspy aparatów nowym układem anten, który ma poprawić zasięg 5G i Wi-Fi.

(Nie)śmiałe pożegnanie z kartami SIM

Od 2022 roku iPhone’y w USA sprzedawane są bez slotów na karty SIM, co zmusza tamtejszych użytkowników do korzystania ze standardu eSIM. Według niektórych doniesień, w tym roku ta projektowa zmiana może zostać rozszerzona na cały świat, choć niekoniecznie we wszystkich modelach.

Najświeższe raporty wskazują na to, że kart SIM nie będzie obsługiwał wyłącznie globalny wariant iPhone’a 17 Air. Apple ma to uzasadnić smukłą konstrukcję i chęcią zaoszczędzenia miejsca wewnątrz obudowy na rzecz baterii.

120 Hz dla każdego

Choć Apple stosuje w swoich smartfonach ekrany 120 Hz od 2021 roku, to dotychczas były one zarezerwowane dla modeli Pro. Teraz ma się to zmienić.

Oczekuje się, że iPhone 17 Pro i 17 Pro Max otrzymają panele ProMotion, a 17 i 17 Air ekrany 120 Hz bez zmiennej częstotliwości odświeżania. Oznaczałoby to, że wszystkie smartfony będą w stanie wyświetlić równie płynne animacje, ale wyższa energooszczędność oraz tryb Always-On Display wciąż mogą być zarezerwowane dla najdroższych modeli.

Duże różnice w specyfikacji poszczególnych modeli

W maju analityk Jeff Pu raportował, że w tym roku Apple zastosuje aż trzy różne konfiguracje czipów i pamięci operacyjnej. Ma się to prezentować tak:

iPhone 17 - czip A18 i 8 GB pamięci RAM;

iPhone 17 Air - czip A19 i 12 GB pamięci RAM;

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max - czip A19 Pro i 12 GB pamięci RAM.

Z zakulisowych doniesień wynika, że pierwotnie Apple planował zastosować 12 GB pamięci operacyjnej we wszystkich modelach, ale nie był w stanie zabezpieczyć dostaw. Można jednak oczekiwać, że Apple oficjalnie i tak nie będzie komunikował ilości RAM-u.

iPhone 17 ze zmianami w aparatach

Z dotychczasowych plotek wynika, że lista fotograficznych nowości obejmie:

przedni aparat 24 Mpix (zamiast 12 Mpix) we wszystkich modelach;

aparat główny ze zmienną przysłoną w iPhonie 17 Pro i 17 Pro Max;

teleobiektyw z matrycą 48 Mpix (zamiast 12 Mpix) w iPhonie 17 Pro i 17 Pro Max;

jednoczesne nagrywanie wideo przednim i tylnym aparatem.

Mówi się także o ogólnej poprawie jakości zdjęć i wideo, ale na szczegóły trzeba poczekać do prezentacji.

Kiedy iPhone 17 trafi do sklepów?

Apple zwyczajowo rusza z przyjmowaniem zamówień w pierwszy piątek po prezentacji, a z wysyłką w kolejny piątek. Jeśli tak będzie i tym razem, można oczekiwać, że rozkład jazdy prezentować będzie się tak: