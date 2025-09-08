Masz Samsunga? Sprawdź, czy dostaniesz nowego Androida

Z nieoficjalnego źródła dowiadujemy się, kiedy Samsung przygotuje aktualizacje do systemu One UI 8. Nowe oprogramowanie bazuje na Androidzie 16 i trafi w najbliższym czasie do wielu użytkowników.

Samsung przygotowuje się do wdrożenia nakładki One UI 8 opartej na Androidzie 16. Niektóre nowe modele, jak recenzowany przez Mirona Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy S25 FE czy seria Galaxy Tab S11, już teraz działają pod kontrolą najnowszego systemu. Większość użytkowników nadal czeka na stabilną aktualizację. Producent potwierdził, że proces startuje we wrześniu, a jako pierwsze otrzymają ją flagowce z rodziny Galaxy S25. Do tej pory nie było wiadomo, kiedy dokładnie trafi ona na starsze modele. Teraz jednak w sieci pojawił się przeciek z pełnym harmonogramem aktualizacji, ujawnionym na koncie Alfatürka w serwisie X.

Kiedy aktualizacja One UI 8?

Już od dłuższego czasu koreański producent gwarantuje długie wsparcie techniczne dla swoich modeli. Dotyczy to smartfonów, tabletów, a także smartwatchy. Już teraz część posiadaczy nieco starszego sprzętu może korzystać z najnowszego systemu. Jest to jednak wersja beta, w której mogą wystąpić pewne błędy i problemy techniczne.

Zgodnie z informacjami z przecieku, Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra mają otrzymać nową, stabilną wersję systemu One UI 8 już 18 września. Tydzień później, czyli 25 września, dołączą do nich Galaxy S25 Edge oraz modele z serii S24 (w tym Ultra, Plus i najtańszy Galaxy S24 FE). Kolejne tygodnie to zapowiedź kolejnych aktualizacji na pozostałe smartfony Galaxy - zarówno z serii S i Z, jak i tańszych: A czy M.

Harmonogram aktualizacji do Android 16 i Samsung One UI 8 (nieoficjalne daty)

Seria Galaxy S

S25 Ultra, S25+, S25 - 18 września

- 18 września S25 Edge, S24 Ultra, S24+, S24 FE, S24 - 25 września

- 25 września S23 Ultra, S23+, S23 FE, S23, S21 FE 5G - 2 października

- 2 października S22 Ultra, S22+, S22 - 6 października

Seria Galaxy Z

Z Fold 6, Z Flip 6 - 2 października

- 2 października Z Fold 4, Z Flip 4 - 6 października

- 6 października Z Fold 5, Z Flip 5 - 13 października

Seria Galaxy A

A56 5G, A36 5G - 25 września

- 25 września A55 5G - 6 października

- 6 października A54 5G, A52s 5G - 13 października

- 13 października A53 5G, A35 5G, A34 5G, A33 5G - 30 października

- 30 października A26 5G, A17 5G, A16 5G - 2 października

- 2 października A25 5G, A23 5G - 16 października

- 16 października A15 5G - 20 października

- 20 października A06 - 23 października

Seria Galaxy M

M34 5G - 20 października

- 20 października M33 5G, M15 5G - 27 października

Seria Galaxy XCover

XCover 7, XCover 6 Pro - 23 października

- 23 października XCover 7 Pro - 10 listopada

Tablety Galaxy Tab

Tab S10 Ultra/S10+/wersje 5G - 1 października

- 1 października Tab S10 FE, S10 FE+, S8 Lite - 9 października

- 9 października Tab S9 FE, S9 FE+ - 13 października

- 13 października Tab S9 Ultra, S9+, S9, Tab S8 Ultra, S8+, S8, S6 Lite - 23 października

- 23 października Tab Active 5, Active 5 5G - 16 października

- 16 października Tab Active 5 Pro 5G - 7 listopada

- 7 listopada Tab A9 - 5 listopada

Smartwatche Galaxy

Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic, Watch FE - 1 października

- 1 października Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic - 3 listopada

Aktualizacja urządzeń Samsunga do One UI 8 i Androida 16

Podane informacje dotyczą przede wszystkim rynku azjatyckiego. Ciężko powiedzieć, czy w Polsce aktualizacje smartfonów, tabletów i zegarków Samsunga pojawią się w tym samym momencie. Udostępniona lista może być natomiast podpowiedzią, które modele Samsunga dostaną Androida 16. Być może część starszych smartfonów (spoza powyższej listy) również otrzyma aktualizację.

Największe różnice między Androidem 15 a Androidem 16 dotyczą wyglądu. Zmiany dotknęły panelu powiadomień. W kilku miejscach pojawiło się przezroczyste tło. W nowym systemie aplikacje są aktualizowane niezależnie od Androida. Oznacza to, że będą wyglądały tak, jak dotychczas. Dotyczy to również aplikacji stworzonych przez Google (np. Kalendarz, Zegar).