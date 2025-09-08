Procesory

Pierwsze testy AMD Ryzen 5 9500F. Będzie hit tanich komputerów?

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

AMD przygotowuje się do wydania procesora AMD Ryzen 5 9500F - najsłabszego i najtańszego modelu z generacji Granite Ridge (Zen 5). Poznaliśmy specyfikację i wydajność jednostki.

Premiera procesorów AMD Ryzen 9000F – modeli bez zintegrowanej grafiki – nie powinna być dla Was zaskoczeniem, ponieważ zapowiadaliśmy ją już kilka dni temu. Producent potwierdził plany wydania Ryzen 5 9500F. W sieci pojawiły się nieoficjalne slajdy, które uchylają rąbka tajemnicy na temat wydajności nowego układu. 

AMD Ryzen 5 9500F – najsłabszy model z nowej serii

Ryzen 5 9500F to najsłabszy model z rodziny Granite Ridge (Zen 5). Jego specyfikacja jest zbliżona do modeli Ryzen 5 9600 i Ryzen 5 9600X. 

ModelRyzen 5 9500FRyzen 5 9600Ryzen 5 9600X
Rdzenie/wątki6/126/126/12
Taktowanie3,8/5,0 GHz3,8/5,2 GHz3,9/5,4 GHz
Pamięć L332 MB32 MB32 MB
GrafikabrakRadeon (2CU)Radeon (2CU)
TDP65 W65 W65 W
Cena???900 zł850 zł

Procesor oferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na architekturze Zen 5, pracujących z nieco niższym taktowaniem niż modele 9600 i 9600X. Oprócz tego przewidziano 32 MB pamięci podręcznej L3 oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR5-5200. Główną różnicą jest brak zintegrowanej grafiki, co oznacza konieczność użycia karty graficznej w komputerze. 

Układ cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W, a w zestawie znajduje się chłodzenie Wraith Stealth. 

Wydajność procesora AMD Ryzen 5 9500F 

Serwis BenchLife opublikował slajdy (rzekomo pochodzące z prezentacji AMD), na których porównano wydajność procesora Ryzen 5 9500F z modelem Ryzen 5 7500F – poprzednikiem z generacji Raphael (Zen 4) – w grach w rozdzielczości 1080p przy wysokich ustawieniach graficznych. 

AMD Ryzen 5 9500F vs AMD Ryzen 5 7500F

Według testów producenta, nowy model w grach AAA zapewnia średnio o 9 proc. lepsze osiągi, natomiast w grach kompetetywnych przewaga wynosi już 11 proc. 

AMD Ryzen 5 9500F - wydajność w grach

Mniej optymistyczne wyniki pochodzą z testów chińskich mediów. Ancient Times Computer Ape opublikował wyniki, według których procesor Ryzen 5 9500F jest tylko o 3,5 proc wydajniejszy od modelu Ryzen 5 7500F, choć jednocześnie nieco przewyższa konkurencyjne modele Core i5-14600K i Core Ultra 5 265K.

AMD Ryzen 5 9500F

Ryzen 5 9500F ma trafić do sprzedaży 16 września –  ma to być najsłabszy, ale też najtańszy model z nowej generacji, co potencjalnie może zainteresować osoby składające tańsze komputery do grania (z dobrą kartą graficzną do grania). W Chinach ma on być wyceniony na 1299 juanów, więc tylko nieznacznie mniej niż Ryzen 5 9600X. Czekamy na dostępność jednostki w Europie.

foto na wejście: Adobe Stock

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login