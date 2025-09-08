Pierwsze testy AMD Ryzen 5 9500F. Będzie hit tanich komputerów?
AMD przygotowuje się do wydania procesora AMD Ryzen 5 9500F - najsłabszego i najtańszego modelu z generacji Granite Ridge (Zen 5). Poznaliśmy specyfikację i wydajność jednostki.
Premiera procesorów AMD Ryzen 9000F – modeli bez zintegrowanej grafiki – nie powinna być dla Was zaskoczeniem, ponieważ zapowiadaliśmy ją już kilka dni temu. Producent potwierdził plany wydania Ryzen 5 9500F. W sieci pojawiły się nieoficjalne slajdy, które uchylają rąbka tajemnicy na temat wydajności nowego układu.
AMD Ryzen 5 9500F – najsłabszy model z nowej serii
Ryzen 5 9500F to najsłabszy model z rodziny Granite Ridge (Zen 5). Jego specyfikacja jest zbliżona do modeli Ryzen 5 9600 i Ryzen 5 9600X.
|Model
|Ryzen 5 9500F
|Ryzen 5 9600
|Ryzen 5 9600X
|Rdzenie/wątki
|6/12
|6/12
|6/12
|Taktowanie
|3,8/5,0 GHz
|3,8/5,2 GHz
|3,9/5,4 GHz
|Pamięć L3
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|Grafika
|brak
|Radeon (2CU)
|Radeon (2CU)
|TDP
|65 W
|65 W
|65 W
|Cena
|???
|900 zł
|850 zł
Procesor oferuje 6 rdzeni i 12 wątków opartych na architekturze Zen 5, pracujących z nieco niższym taktowaniem niż modele 9600 i 9600X. Oprócz tego przewidziano 32 MB pamięci podręcznej L3 oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR5-5200. Główną różnicą jest brak zintegrowanej grafiki, co oznacza konieczność użycia karty graficznej w komputerze.
Układ cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W, a w zestawie znajduje się chłodzenie Wraith Stealth.
Wydajność procesora AMD Ryzen 5 9500F
Serwis BenchLife opublikował slajdy (rzekomo pochodzące z prezentacji AMD), na których porównano wydajność procesora Ryzen 5 9500F z modelem Ryzen 5 7500F – poprzednikiem z generacji Raphael (Zen 4) – w grach w rozdzielczości 1080p przy wysokich ustawieniach graficznych.
Według testów producenta, nowy model w grach AAA zapewnia średnio o 9 proc. lepsze osiągi, natomiast w grach kompetetywnych przewaga wynosi już 11 proc.
Mniej optymistyczne wyniki pochodzą z testów chińskich mediów. Ancient Times Computer Ape opublikował wyniki, według których procesor Ryzen 5 9500F jest tylko o 3,5 proc wydajniejszy od modelu Ryzen 5 7500F, choć jednocześnie nieco przewyższa konkurencyjne modele Core i5-14600K i Core Ultra 5 265K.
Ryzen 5 9500F ma trafić do sprzedaży 16 września – ma to być najsłabszy, ale też najtańszy model z nowej generacji, co potencjalnie może zainteresować osoby składające tańsze komputery do grania (z dobrą kartą graficzną do grania). W Chinach ma on być wyceniony na 1299 juanów, więc tylko nieznacznie mniej niż Ryzen 5 9600X. Czekamy na dostępność jednostki w Europie.
