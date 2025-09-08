Premiera iPhone’a 17. Gdzie i kiedy oglądać na żywo?

Apple szykuje się do prezentacji nowych produktów, z których najważniejsza będzie seria iPhone’a 17. W sieci dostępny jest już oficjalny link do transmisji na żywo.

Wydarzenie Apple’a o nazwie “Awe dropping” zaplanowano na wtorek 9 września o 19:00 czasu polskiego. Konferencja odbędzie się więc równy rok po premierze iPhone’a 16.

Oczekuje się, że lista przygotowanych przez Apple’a nowości obejmie:

iPhone’a 17 z wzornictwem odziedziczonym po poprzedniej generacji;

iPhone’a 17 Air ze smukłą obudową 5,5 mm;

iPhone’a 17 Pro i 17 Pro Max z nowym designem;

zegarek Apple Watch Series 11 z jaśniejszym ekranem i nowym czipem s11;

zegarek Apple Watch Ultra 3 z łącznością satelitarną do wzywania pomocy bez konieczności połączenia z telefonem;

słuchawki AirPods Pro 3 z przeprojektowaną konstrukcją, nowym czipem i nowocześniejszym etui.

iPhone 17 - jak oglądać prezentację na żywo?

Do 2018 roku Apple celował swoje premiery do dość ograniczonego grona odbiorców, bo do uruchomienia transmisji konieczne było posiadanie iPhone’a, iPada, przystawki Apple TV, komputera Mac lub ewentualnie peceta z Windowsem.

Od tamtej pory firma złagodziła swoją politykę, dzięki czemu premiery nowych produktów można oglądać na YouTubie na dowolnym urządzeniu, w tym smartfonach z Androidem. Nie inaczej będzie w przypadku iPhone’a 17, a link do transmisji znajdziecie poniżej.