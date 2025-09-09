OpenAI wkracza do Hollywood z filmem animowanym "Critterz"

OpenAI ma misję. Jest nią stworzenie niskobudżetowego filmu animowanego przy wykorzystaniu do tego ChatuGPT. Premiera ma mieć miejsce już w 2026 roku na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Film "Critterz" zadebiutuje na Festiwalu Filmowym w Cannes, a jego premiera w kinach na całym świecie planowana jest na 2026 rok. Co ciekawe, produkcja ma być realizowana głównie przy użyciu narzędzi AI, w tym modelu GPT-5, który został niedawno wprowadzony na rynek. Mimo wszystko, film ma być jednak zrealizowany przy pomocy prawdziwych aktorów głosowych oraz ręcznie rysowanych szkiców.

Nowy kierunek w Hollywood?

Budżet "Critterz" wynosi mniej niż 30 mln dolarów, a czas produkcji to zaledwie dziewięć miesięcy. To znacznie mniej niż standardowe koszty i czas realizacji filmów animowanych. OpenAI współpracuje z partnerami z Los Angeles i Londynu, Native Foreign oraz Vertigo Films, aby zrealizować ten projekt.

W 2023 roku „Critterz” zrobił furorę na festiwalach, stając się pierwszym filmem krótkometrażowym łączącym technologię DALL·E firmy OpenAI z tradycyjną animacją. Z tego powodu scenarzyści James Lamont i Jon Foster, członkowie uznanego zespołu odpowiedzialnego za „Paddington in Peru”, zostali wybrani do napisania filmu, który eksploruje świat dzielony przez istoty sztucznej inteligencji i ludzi.

Co będzie mieć z tego OpenAI?

Film "Critterz" ma szansę stać się przełomowym projektem, który pokaże, że sztuczna inteligencja może być wartościowym narzędziem w tworzeniu filmów. Jeśli odniesie sukces, może to otworzyć drzwi dla kolejnych produkcji opartych na AI. OpenAI liczy, że "Critterz" zainspiruje innych twórców do eksploracji możliwości, jakie daje generatywna sztuczna inteligencja, i przyczyni się do zmiany podejścia do produkcji filmowej.

Jednak odbiór funkcji AI nie jest do końca entuzjastyczny. Producenci zgłaszają obawy, że filmy z AI mogą zostać odebrane jako bezosobowe, podczas gdy twórcy wciąż domagają się ochrony przed utratą pracy. Tymczasem duże firmy medialne walczą o obronę swojej własności intelektualnej.